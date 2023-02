Runde Sache: 40 Jahre Bodensee-Radweg

Rund 260 Kilometer, 40 Jahre, 8 Etappen: Der 1983 initiierte Bodensee-Radweg gehört zu den beliebtesten Strecken Europas und verbindet faszinierende Ausblicke mit regionalen Schätzen sowie anspruchsvollen Steigungen inmitten der Vierländerregion Bodensee (DE, CH, A, FL). Insgesamt acht Etappen bilden den mit vier ADFC-Sternen zertifizierten Radweg rund um den Bodensee – für EinsteigerInnen, Familien und Radprofis geeignet.Auf dem Bodensee-Radweg treffen RadlerInnen auf urige Stuben, einladende Höfe, historische Ortschaften, die Blumeninsel Mainau, die Gemüse-Insel Reichenau und beliebte Sehenswürdigkeiten in gleich drei Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz). Dazu gehören zum Beispiel das Zeppelinmuseum, die Pfahlbauten als UNESCO-Weltkulturerbe sowie viele romantischen Altstädte. Auch ein Abstecher in das nahe Fürstentum Liechtenstein lohnt sich – immer den Alpengipfeln sanft entgegen.Fast durchgehend führt dieser Rundweg am Wasser entlang und fasziniert mit See- und Alpenausblicken in vielseitiger Ausprägung: Schneebedeckte Gipfel in Österreich und sanfte Vulkankegel im Hegau, weitläufige Strandbäder, Gemüsefelder und artenreiche Schilfgebiete in Deutschland und naturbelassene Landschaften am grün-blau glitzernden Bodensee in der Schweiz. MountainbikerInnen haben die Möglichkeit, das hügelige Umland zu erkunden, während gemütliche RadfahrerInnen ihre Tour mit Besuchen in Freizeitparks, Restaurants und Bodensee-Thermen verbinden können. Mit dem buchbaren Gepäcktransportservice lassen sich die faszinierenden Ausblicke zudem federleicht genießen. Die Strecke verläuft meist eben und ist gut ausgebaut sowie ausgeschildert. Einfach dem Radler-Symbol mit blauem Hinterrad folgen und den gesamten Bodensee auf individuelle Art und Weise kennenlernen. Tipp: Den See im Uhrzeigersinn umrunden und stets auf der Seeseite fahren.Den Bodensee umrunden, ohne die Unterkunft zu wechseln oder das Gepäck mitnehmen zu müssen? Konstanz, die größte Stadt am See, ist idealer Ausgangspunkt dafür. Statt am Stück von A nach B geht es jeden Tag von Konstanz aus auf eine andere Etappe und abends zurück in die StadtSchönheit, wo mit einer facettenreichen Auswahl an Gastronomiebetrieben, Cafés und Bars, zahlreichen Fachgeschäften sowie dem LAGO Shopping-Center, spannenden Museen, dem Stadttheater oder der Therme ein reiches Abendprogramm einlädt, den Tag entspannt ausklingen zu lassen.Der Initiative von Wilfried Franke folgend erteilte die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) 1983 der Verkehrskommission den Auftrag, eine Route zur Seeumrundung zu erstellen. Das einheitliche Symbol eines stilisierten Radfahrers mit seeblauem Hinterrad führt RadlerInnen seitdem um den Bodensee. Da in jedem der Anrainerländer andere Regeln galten, hatte die Arbeitsgruppe unter Leitung Hans-Peter Grünenfelders einige Hürden zu überwinden und kam zunächst nur in kleinen Schritten voran. Heute Normalität – damals Sensation: Eine zunächst 200 Kilometer lange, grenzüberschreitende Strecke wurde für den Radverkehr geplant und freigegeben – damals noch unter dem Namen „Seeradweg“. Dieser wurde Schritt für Schritt aufgebaut. Neu sind übrigens die Entlastungsschleifen ins Fürstentum Liechtenstein und den Hegau mit seinen Vulkanen.Die Radstrecke abkürzen und dabei vom Schiff aus besondere Panoramen genießen: Das BikeTour-Ticket ermöglicht das ganze Jahr über, die Fähren Konstanz-Meersburg und Friedrichshafen-Romanshorn sowie die Personenfähre Seegold zwischen Konstanz-Wallhausen und Überlingen zu nutzen.Unter dem Motto „Der unbekannte Bodensee" zeigen die Kulturradtouren den kulturellen und historischen Reichtum der Vierländerregion auf besondere, natürliche und aktive Weise. Die fachkundig geführten Radtouren kombinieren faszinierende Anekdoten zum Thema Rad mit Wissenswertem rund um den Bodensee. Start und Ziel ist Konstanz. Die Touren führen z.B. um den Untersee, über den Bodanrück oder in den Schweizer Kanton Thurgau und werden zwischen April und Oktober veranstaltet.Weitere Informationen zum Jubiläum und Radfahren in Konstanz unter www.konstanz-info.com/40 www.konstanz-info.com/radfahren sowie www.bodensee-radweg.de/40-jahre und www.bodensee-radwege.eu