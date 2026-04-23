Paradies Konstanz am Mutter- und Vatertag gemeinsam Entdecken
Danke sagen mit gemeinsamen SinnesImpulsen zwischen See, Altstadt und Blütenmeer
Blüten, Bodensee & besondere Perspektiven
Konstanz verbindet NaturParadies und StadtSchönheit auf besondere Weise. Der Spaziergang entlang des Bodenseeufers mit sensationellem Alpenblick, eine Radtour auf dem Bodensee-Radweg oder ein gemeinsamer Ausflug auf die Blumeninsel Mainau schaffen stimmungsvolle SinnesImpulse. Die Orchideenschau auf der Insel Mainau begleitet den Frühling bis zum Muttertag und setzt farbenfrohe Akzente. Hoch hinaus geht es mit dem Riesenrad am Hafen – hier genießen Besuchende neue Perspektiven auf die historische Altstadt, den glitzernden Bodensee und die Alpenpanorama.
NaturTipp: Einen Kurzurlaub auf den Naturcampingplätzen Klausenhorn oder Litzelstetten-Mainau verbringen und die Lage am Wasser inmitten idyllischer Natur genießen – auch für Einheimische. Beide Plätze befinden sich direkt am Bodensee-Radweg. Nach elf Jahren ist zudem die legendäre Marienschlucht wieder geöffnet und bereichert das Wandererlebnis am SeeGang um ein beeindruckendes Naturerlebnis.
GenussMomente & kleine Aufmerksamkeiten
Ob gemeinsames Frühstück, ausgedehnter Brunch oder festliches Menü – die Konstanzer Gastronomie schafft einen genussvollen Rahmen für gemeinsame Stunden. Ergänzend dazu laden besondere Angebote dazu ein, Zeit zu verschenken: Die Bodensee-Therme Konstanz bietet zum Muttertag stimmige Gutschein-Pakete wie den „Wohlfühltag“ oder die „Kleine Auszeit“ an – inklusive Thermalbad, Sauna, Salzraum und Getränk. Die Pakete sind bis einschließlich 17. Mai erhältlich. In der 800 Jahre alten Spitalkellerei Konstanz gibt es am Freitag und Samstag vor Muttertag bei einem Weineinkauf ab zehn Euro ein kleines Weingeschenk als Aufmerksamkeit dazu. Das Hotel Hampton by Hilton verwöhnt Gäste bei einem Aufenthalt von einer bis zu vier Nächten mit einer Flasche Prosecco und Schokoladenpralinen und schafft so einen genussvollen Rahmen für gemeinsame Tage am Bodensee.
GenussTipp 1: Die Spargelsaison ist auch in der Konstanzer Gastronomie angekommen und bringt frische, saisonale Akzente auf die Teller. Von Spargelsalaten und Spargel im Sesammantel über klassische Varianten mit Kartoffeln und Schnitzel bis hin zu kreativen Kombinationen mit Pfannkuchen, im Risotto oder auf knusprigen Stullen. Saisonale Spargelgerichte servieren unter anderem das Restaurant Steg4, La Piazza, Chez Leon, das Restaurant Tabor, das Gasthaus Traube, das Gasthaus Wallgut, Theos Café sowie Süß und Salzig.
GenussTipp 2: Von 9.5. bis 7.6. laden die KräuterWochen am westlichen Bodensee dazu ein, die grüne Kraft aromatischer Pflanzen zu entdecken. Themenmenüs und Kräutergerichte in der Gastronomie, Märkte, Kräuter-Workshops und Führungen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. In Konstanz ist das Suppengrün Soup & Salad Bar mit dabei. Außerdem findet am 10.5. von 15 bis 16 Uhr eine Kräuterführung mit dem BUND Konstanz im Palmenhauspark Konstanz statt.
Leinen los & StadtGeschichten entdecken
Auf dem Wasser entstehen besondere Momente: Beim Muttertagsspezial der MS Möwe fahren Mütter zum Kinderpreis von fünf Euro und erleben eine entspannte Rundfahrt. Am Vatertag begrüßt die MS Möwe Gäste bei Kauf eines Tickets mit einem frisch gezapften Glas Bier am Steg – eine genussvolle Einstimmung auf die Rundfahrt. Auch die Muttertagsfahrt der Bodensee-Schiffsbetriebe lädt dazu ein, den Feiertag mit Blick auf das Wasser zu genießen. Wer gemeinsam mit seiner Mutter Konstanz neu oder noch intensiver kennenlernen möchte, entdeckt bei der Stadtführung „Konschtanz für Konschtanzer“ überraschende Wege durch bekannte und weniger bekannte Winkel der größten Stadt am Bodensee. Spannende Perspektiven bietet zudem die „Unterirdische Ausstellung – Die Kastellruine am Münsterplatz“. Hier wird römische Geschichte unmittelbar erlebbar und macht den gemeinsamen Streifzug durch Konstanz zu einer inspirierenden Zeitreise.
Gemeinschaftlich feiern am Vatertag
Beim Waldfest auf St. Katharina kommen Familien und Freundeskreise im Grünen zusammen und genießen entspannte Stunden in besonderer Atmosphäre. Auch das Frühlingsfest des Musikvereins Dettingen-Wallhausen verbindet Musik, Begegnung und gelebte Tradition zu einem stimmungsvollen Feiertag. Wenn am Abend der Nachtwächter mit Laterne durch die Niederburg führt, tauchen Teilnehmende in vergangene Zeiten ein und erleben Konstanz zwischen Geschichte und augenzwinkernden Anekdoten. Im SEA LIFE Konstanz wartet zusätzlich ein interaktives Erlebnis: Bei der Animal Crossing-Aktion gehen Familien gemeinsam auf Entdeckungstour, lernen tierische Inselbewohner kennen und verbinden Spielewelt mit realem UnterwasserParadies – eine inspirierende Ergänzung für den Feiertag.
Tipp: Wer den Mutter- oder Vatertagstrip verlängern will, kommt in den Genuss des leckeren gastronomischen Angebots, einer spannenden Fahrt mit dem Wasserbus, gemeinsamer Shoppingtouren durch die quirligen Gassen der Altstadt oder die LAGO-Mall sowie entspannter Stunden direkt am Bodensee.
Highlights im Überblick (Auswahl)
10.5. Muttertag
• Orchideenschau, Insel Mainau
• Muttertagsfahrt, Bodensee-Schiffsbetriebe
• Muttertagsspezial, MS Möwe
• Stadtführung „Konschtanz für Konschtanzer“
• Stadtführung „Unterirdische Ausstellung – Kastellruine am Münsterplatz“
• Kräuterführung mit dem BUND Konstanz im Palmenhauspark Konstanz
14.5. Vatertag
• Vatertagsspezial, MS Möwe
• Waldfest auf St. Katharina
• Frühlingsfest des Musikvereins Dettingen-Wallhausen
• Stadtführung „Nachtwächterrundgang“
• Erlebnisangebote im SEA LIFE Konstanz
• Tipp: Die Konstanzer Biergärten sind geöffnet! Alle Infos unter www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/kulinarik/bier-genuss
Weitere Informationen unter
www.konstanz-info.com/muttertag
www.konstanz-info.com/vatertag