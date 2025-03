Ostern in Konstanz: Frühlingserwachen & Sinnesimpulse am Bodensee erleben

Kulinarische Oster-Highlights auf dem Wasser, in der intakten Innenstadt sowie in den exzellenten Hotels und Restaurants, die frühlingsfrisch blühende Natur und anregende Kulturangebote: Konstanz, die größte Stadt in der Vierländerregion (D, CH, A, FL), begeistert an Ostern und in den Osterferien mit einem facettenreichen Programm für Gäste sowie Einheimische. Die StadtSchönheit lädt zu Schifffahrten auf dem Bodensee, Spaziergängen durch die malerische Altstadt und inspirierenden Besuchen der Blumeninsel Mainau ein.Während der Osterfeiertage genussvolle Gerichte mit regionalen Spezialitäten und modernen Kreationen in außergewöhnlichen Locations genießen: Sowohl klassische Festtagsgerichte im Romantik Hotel Barbarossa wie Lammrücken unter der Bärlauchkruste oder Filet vom Wolfbarsch auf Spargelragout als auch ein erlesenes Ostermenü im Restaurant Friedrichs mit feiner Frühlingssuppe, gebratenem Lammrücken und erfrischendem Karottenkuchen stehen auf der Festtagskarte. Lust, beim Brunch die schneebedeckte Alpensilhouette zu bewundern und Seeluft zu schnuppern? Der Osterbrunch an Bord der Weißen Flotte verbindet eine Schifffahrt auf dem glitzernden Bodensee mit einem reichhaltigen Buffet. Hotels überzeugen mit ihren Osterangeboten und bieten einen einzigartigen Mix aus Erholung und neuen Sinneseindrücken.Tipp: Shoppingtouren im Lago oder in den rund 400 Boutiquen und Einzelhandelsgeschäften in der historischen Innenstadt.Wer die kulturelle Seite von Konstanz entdecken will, hat bei Stadtführungen wie „Gegenwart der Vergangenheit“ oder der Feuergassentour, Theaterstücken, Ausstellungen in den Konstanzer Museen wie „BLAU. Faszination einer Farbe“ in der Wessenberg-Galerie sowie geführten KulturRadtouren die Gelegenheit. Auch Naturliebhaber:innen und Outdoor-Fans kommen über Ostern voll auf ihre Kosten: Von floralen Farbtupfern auf der Blumeninsel Mainau wie der Orchideenschau im Palmenhaus über die Ausstellung „Frühlingsträume“ im Schloss Mainau bis hin zu Wanderungen auf dem Premiumwanderweg SeeGang laden die Naturparadiese rund um Konstanz zum Träumen und Genießen ein. Einfach die persönlichen Highlights auswählen und Ostern mit den Liebsten im lebendigen Zentrum des Bodensees erleben!Tipp: Den Tag entspannt mit Blick auf den See und einem guten Buch auf der Lesebank im Stadtgarten ausklingen lassen, eine Runde im Riesenrad oder im Tretboot drehen und beim Spaziergang entlang der blühenden Uferpromenade das atemberaubende See- und Alpenpanorama bestaunen.Eventübersicht Ostern 2025 (Auswahl)Tipp 1: Die direkt am Bodensee-Radweg gelegenen Natur-Campingplätze Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn sind offen. Schon gewusst? Beide Campingplätze sind ECOCAMPING-zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet.Tipp 2: Für den Fall, dass die Sonne mal nicht scheint: ein Besuch in der Therme mit Panoramablick, im SEA LIFE oder im Casino.Ausblick: geplante Eröffnung des Asisi-Panoramas Ende 2025!Weitere Infos zu Ostern in Konstanz auf www.konstanz-info.com/ostern