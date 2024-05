Open Air auf dem Konstanzer Münsterplatz: Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“

Ausgelassene Stimmung, viel Gelächter und Gesang verbreiten sich vom 15. Juni bis 20. Juli in der malerischen Altstadt in Konstanz: Im Rahmen des beliebten Open-Air-Theaters zieht die Shakespeare-Komödie „Ein Sommernachtstraum“ auf dem Münsterplatz Einheimische sowie Gäste an. Vor der imposanten Kulisse des Münsters beeindrucken hochkarätige Künstler:innen unter freiem Himmel das Publikum. Das alles inmitten der größten Stadt in der Vierländerregion Bodensee – inklusive einer besonderen Herausforderung für die Lachmuskeln und einzigartigen SinnesImpulsen.Shakespeares berühmte Komödie beginnt sowohl mit der Vorfreude auf die Vermählung von Herzog Theseus und der Amazonenkönigin Hippolyta als auch mit einer Fülle von Liebesleid und Sehnsucht. Hermia widersetzt sich den Heiratsplänen ihres Vaters und fühlt sich anstatt zu Demetrius zu Lysander hingezogen. Auch er spürt eine magische Anziehung zu Hermia und beschließt, mit ihr in den Wald von Athen zu fliehen. Heimlich werden die beiden von Demetrius und der verzweifelt in Demetrius verliebten Helena verfolgt. In der magischen Mittsommernacht treffen die vier auf weitere Unruhen, einen magischen Zaubertrank und auf ein Spiel voller Begierden, Ängste und Sehnsüchte. Knapp 420 Jahre nach der Uraufführung lädt das Theater Konstanz zu lauschigen Sommernächten und einem humoristischen, musikalisch umrahmten Kulturklassiker ein.Das Stück wird von genussvoller Kulinarik begleitet. Eine exzellente Speisenauswahl mit regionalen Köstlichkeiten und ein hervorragendes Angebot mit kühlen Erfrischungsgetränken wie Sekt oder Bier von der HZH-Theaterbar stehen allen Gästen zur Verfügung. Diese kulinarische Vielfalt vollendet den perfekten Sommerabend.Einfach Tickets bestellen und selbst von der Aufführung voller Raffinesse begeistern lassen.Zurzeit sind 22 Vorstellungen für Juni und Juli geplant, Beginn ist jeweils um 19 Uhr (mit zwei Ausnahmen). Die Premiere findet am 15. Juni und die letzte Vorstellung am 20. Juli statt. Der Vorverkauf hat begonnen, Tickets sind im Webshop des Theaters erhältlich.Weitere Infos gibt es unter www.theaterkonstanz.de und www.konstanz-info.com/sommertheater-open-air