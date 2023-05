Open Air auf dem Konstanzer Münsterplatz: Molières „Der eingebildet Kranke“

Gelächter sowie ausgelassene Stimmung verbreiten sich vom 16. Juni bis 22. Juli in den Gassen der malerischen Altstadt in Konstanz: Das beliebte Open-Air-Theater zieht Einheimische wie Gäste auf den historischen Münsterplatz und zeigt Molières Komödie „Der eingebildet Kranke“. Hochkarätige KünstlerInnen begeistern das Publikum unter freiem Himmel inmitten der größten Stadt der Vierländerregion Bodensee – Anstrengung für die Lachmuskeln inklusive.Molières Komödie, sein letztes und wohl berühmtestes Theaterstück, handelt von einem wohlhabenden Mann, der krank ist, weil er glaubt, krank zu sein. Besessen von seinen eingebildeten Krankheiten unterwirft er sich zahlreichen Kuren und Heilversprechungen – zum Vorteil seiner Ärzte und Apotheker. Schließlich geht Herr Argan so weit, dass ein Mediziner in die Familie einheiraten soll. 350 Jahre nach der Uraufführung lädt nun das Theater Konstanz zu lauen Sommernächten und einem leichtfüßigen, musikalisch umrahmten Kulturklassiker ein.Begleitet wird das Stück von genussvoller Kulinarik – sowohl eine exzellente Speisenauswahl mit regionalen Köstlichkeiten als auch ein hervorragendes Angebot mit kühlen Erfrischungsgetränken wie Sekt oder Bier der HZH-Theaterbar stehen den Gästen zur Verfügung. Diese kulinarische Vielfalt vollendet den perfekten Sommerabend.Einfach Tickets bestellen und selbst von der Aufführung voller Witz und Raffinesse begeistern lassen ...Zurzeit sind 23 Vorstellungen für Juni und Juli geplant, Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Premiere findet am 16. Juni und die letzte Vorstellung am 22. Juli statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets sind im Webshop des Theaters erhältlich.Weitere Infos gibt es unter www.theaterkonstanz.de und www.konstanz-info.com/sommertheater