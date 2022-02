Neue Stadt- und SeeErlebnisse 2022

Bewegung & einmalige Einblicke in einem: Bei dengeht es mit dem Fahrrad zur Streuobstmosterei sowie zu ausgewählten Brauereistätten, per Yacht über den kristallklaren Bodensee und zu Fuß zu beliebten und versteckten Sehenswürdigkeiten. Im Jahr der Nachhaltigkeit 2022 rücken dieden Klimaschutz und regionale Angebote sowie DienstleisterInnen in den Vordergrund. Von Einblicken in den Fuchshof über themenbezogene Wanderungen durch den Lorettowald bis hin zum Besuch beim Bio-Imker erleben Interessierte diese Stadt im Einklang mit der Natur.Die kulinarische Seite der größten Stadt der Vierländerregion Bodensee lernen Teilnehmende bei denkennen. Neben Bier-, Wein- und Edelbrand-Tastings werden individuelle Eis- und Kochkurse sowie besonders leckere Führungen angeboten. Frühlingsfrisch, sommerwarm, herbstgolden: Die exklusiven Erlebnisse laden von März bis Oktober in und um Konstanz dazu ein, neue Abenteuer, sinnliche Momente und spannende Wege allein, mit frischen Bekanntschaften oder mit den Liebsten zu genießen.Spritziges Segelvergnügen auf dem Bodensee: An Bord einer majestätischen „Bavaria 30 Cruiser“ Yacht genießen Segelbegeisterte und die, die es noch werden wollen, mit einem erfahrenen Skipper erlebnisreiche Stunden auf dem Bodensee. Einfach mitsegeln, mehr über diesen faszinierenden Wassersport erfahren, die Seele baumeln lassen, entspannt den Wellen lauschen und den Wind in den Segeln spüren... Auch selbst aktiv zu werden, das Ruder zu übernehmen und bei Segelmanövern mitzuhelfen, ist möglich. Besonders stimmungsvoll: „Sundowner“ – Segeln in den Sonnenuntergang…Termine: mittwochs am 15. + 22.6. um 10 Uhr, 29.6. + 6.7. um 14 Uhr, 13. + 20.7.2022 „SUNDOWNER“ um 18 UhrTreffpunkt: Sportboothafen SHS Konstanz-StaadDauer: Halbtagestörn ca. 3,5 Std. / Sundowner ca. 3 Std.Preis: 78 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 2 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.com Teilnehmer: max. 4 PersonenMitzubringen:→ wetterfeste Kleidung → Segel-, Bord- oder Sportschuhe mit heller Sohle → Badebekleidung → Badehandtücher → eigene VerpflegungAbwechslungsreich vom ersten Kilometer an: Auf der Radstrecke von Konstanz bis zur Stahringer Streuobstmosterei in Radolfzell geht es gemütlich über den malerischen Bodanrück und an besonderen Naturschutzgebieten entlang. Angekommen an der Mosterei verkosten TeilnehmerInnen regionale Spezialitäten aus Hochstammobst und erfahren Wissenswertes zur Produktion von Cider, Säften, Obstweinen, Apfel-Verjus oder Birnoh. Mit einer Schifffahrt nach Mannenbach und der Weiterfahrt auf Schweizer Seite entlang des Ufers an Untersee und Rhein wird auch die Rückfahrt per Fahrrad zum Erlebnis – neue Ausblicke und Erfahrungen im Gepäck inklusive.Termine: freitags am 6.5. / 3.6. / 1.7. / 5.8. / 7.10.2022Treffpunkt: 10.30 Uhr, Kultur-RädleDauer/Strecke: ca. 7,5 Std. / ca. 45 km/ leichte SteigungenPreis: 59,50 Euro p. P.Im Preis enthalten: Verkostung, Schifffahrt von Radolfzell nach Mannenbach inkl. RadtransportAnmeldung: Buchbar bis 3 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 8 / max. 15 PersonenMitzubringen:→ Ausweis erforderlich→ eigenes Fahrrad→ geeignete Kleidung→ eigene VerpflegungMehr als 16 Brauereistätten seit 1700: Die größte Stadt der Vierländerregion Bodensee hat eine überraschend große Bier-Historie, die bei dieser geführten Tour genauer beleuchtet wird. Zu Fuß und mit dem Rad besuchen TeilnehmerInnen viele der ehemaligen und aktuellen Brauereistätten. Wissenswertes zur Bierhistorie, Geschichten zu den Brauereien in Konstanz sowie eine abschließende, rund 1-stündige Führung mit Bierverkostung durch das Brauhaus Joh. Albrecht, sind dabei inklusive. Einfach mal ausprobieren, anmelden und Genuss & Spaß erleben!Termine: donnerstags am 5.5. / 2.6. / 30.6. / 4.8. / 6.10.2022Treffpunkt: 13.30 Uhr, Kultur-RädleDauer/Strecke: ca. 4,5 Std. inkl. Brauereiführung / ca. 25 kmPreis: 37 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 12 Uhr am Vortag des jeweiligen Termins. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comHinweis: Tour wird bei strömendem Regen abgesagtTeilnehmer: mind. 8 / max. 15 PersonenMitzubringen:→ eigenes Rad→ eigene Verpflegung für die Vesperpause→ passende Kleidung→ Kondition für die genannte RadelstreckeErotisch, historisch, nah am Wasser gebaut, gruselig u.v.m.: An einem Tag können Konstanz-Fans bei drei Führungen die vielen Facetten der Stadt kennenlernen und Wissenswertes dazulernen. Zu den Rundgängen zählen unter anderem die Zeitreise mit Hebamme oder Bader, die Themenführung „Schiff ahoi & Land in Sicht“ mit kleiner Kreuzfahrt, die Henkertour auf Spuren düsterer Geschichte(n) sowie „Imperia – Ein erotischer Mythos, der begeistert“. Es stehen vier verschiedene Erlebnispakete zur Auswahl – aufregende Geschichten, faszinierende Orte und unterhaltsame Anekdoten inklusive. Einfach Touren aussuchen und einen Tag voller Konschtanz genießen...Termine: Tour 1: freitags am 10.6. / 8.7. / 12.8. / 9.9.2022Tour 2: freitags am 17.6. / 15.7. / 19.8.2022Tour 3: freitags am 24.6. / 22.7. / 26.8.2022Tour 4: freitags am 1.7. / 5.8. / 2.9.2022Treffpunkt: 12 Uhr & 16 Uhr, Tourist-Info19 Uhr, Münster-HauptportalDauer: Schiff Ahoi, ca. 2,5 Std. / Führungen ca. 1,5 Std.Preis: 33 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 1 Tag vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: max. 20 PersonenTourenbeschreibungen: Tour 112 Uhr: Schiff Ahoi & Land in Sicht16 Uhr: Verschwörer, Frauen & ein Prinz19 Uhr: Konstanz-Zeitreise mit Hebamme oder BaderTour 212 Uhr: Schiff Ahoi & Land in Sicht16 Uhr: Ho Narro – Konstanz & die Fasnacht19 Uhr: Imperia - ein erotischer Mythos, der begeistertTour 312 Uhr: Schiff Ahoi & Land in Sicht16 Uhr: Gelehrte, Handwerker, Textilmanufakturen19 Uhr: Mit der Laterne auf Spuren düsterer Geschichte(n) - Henker-FührungTour 412 Uhr: Schiff Ahoi & Land in Sicht16 Uhr: "Die Sau rauslassen" mit dem Landsknecht19 Uhr: Barbara von Cilli - Kaiserin, Alchemistin, VampirBeliebtes Ausflugsziel und Zeuge des Klimawandels: Bei einer kleinen Wanderung durch den Lorettowald nimmt die zuständige Försterin Interessierte mit durch den Konstanzer Lieblingswald am Hörnle und geht auf Zukunftsfragen ein. Sie beantwortet unter anderem, ob die Gesunderhaltung des Waldes im Klimawandel noch möglich ist, wie nachhaltig die Waldbewirtschaftung ist und ob der Lebensraum für Tiere und Pflanzen in aktueller Form noch Bestand haben wird…Termine: dienstags am 26.4. + 28.6.2022Treffpunkt: 17.30 Uhr, Parkplatz Fontainebleau-AlleeDauer: ca. 2 Std.Preis: 21 Euro p. P. (bis 12 Jahre kostenlos)Anmeldung: Buchbar bis 12 Uhr am Vortag telefonisch oder per E-Mail Tel. +49 (0) 7531 1330-30 / kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 8 / max. 20 PersonenTipp: Bus-Line 5 bis Haltestelle "Bodenseestadion" nehmen.Der Geschichte auf der Spur: Vorbei an herrschaftlichen Villen und stillen Häusersiedlungen, am See entlang bis nach Staad, zur Loretto-Kapelle und dem Bismarckturm mit seinen innerstädtischen Weinbergen erkunden die TeilnehmerInnen dieser geführten Rundwanderung den größten Stadtteil von Konstanz, Petershausen. Neben einem umfangreichen geschichtlichen Einblick fasziniert die gemeinsame Wanderung vor allem durch ihre einzigartigen Panoramablicke auf die majestätische See- und Alpenkulisse sowie einen Einblick in die reiche Flora und Fauna am Bodensee.Termine: donnerstags am 28.4. / 19.5. / 16.6. / 21.7. / 18.8. / 20.10.2022Treffpunkt: 9.30 Uhr, Tourist-InfoDauer/Strecke: ca. 4 Std. / ca. 8 kmPreis: 19,50 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 1 Tag vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 10 / max. 25 PersonenMitzubringen: Eigene VerpflegungDie Lebensarbeit von 400 Bienen ergibt ein Kilogramm Honig – einen Ausschnitt daraus sehen die TeilnehmerInnen dieser Tour. Am Bienenstand in der Waldsiedlung Reichenau erfahren sie von den Imkern viel Wissenswertes über die Bio-Bienenhaltung vor Ort. Nach einer kurzen Fahrt zum Neuwerk (am besten mit dem eigenen Rad) gibt es in der Imkerei schließlich authentische Einblicke in die Honigverarbeitung, von der Wabe bis zum Endprodukt im Glas.Termine: dienstags am 21.6. + 20.9.2022 UM 16.30 Uhr undam 19.7. + 23.8.2022 um 10 UhrTreffpunkt: Bahnhof Reichenau (individuelle Anreise, am besten mit dem Rad)Dauer: ca. 2,5 Std.Preis: 20 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 3 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 8 / max. 12 PersonenHinweise: Nicht geeignet für Personen mit Bienengift-Allergie;Anreise mit eigenem Rad ist sinnvoll;PKW-Stellplätze sind vorhandenBrot und Kuchen sind selbst gebacken, es gibt eigenes Obst und vielfältige Produkte wie Edelbrände und Brotaufstriche aus erster Hand: MTK und Fuchshof Dingelsdorf laden ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zeigen bei zwei Führungen mehr zum Obstanbau sowie den Innenräumen. Auch ein Imbiss ist bei den Touren enthalten. Einfach genussvoll Neues probieren! Führung durch den Außenbereich: Obstanbau zwischen Nachhaltigkeit, steigenden Kosten und Qualitätsanforderungen: Bei diesem Rundgang mit Gärtnermeister Florian Fuchs geht es um die Zukunft von Obstplantagen und die Frage, wie sie aussehen soll. Führung im Innenbereich: Direkt vor Ort: TeilnehmerInnen dieser Tour sehen, wo das Brot und der Kuchen auf dem Fuchshof gebacken werden, wo der Schnaps gebrannt und das Obst eingelagert wird. Gärtnermeister Florian Fuchs gibt einen privaten Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten von Verarbeitung und Vermarktung.Termine: mittwochs am 11.5.2022 (Führung außen) und 21.9.2022 (Führung innen)Treffpunkt: 17 Uhr, Fuchshof, Dingelsdorf. individuelle Anreise (z.B. mit dem Rad oder Stadtbus Linie 4/13)Dauer: ca. 3 Std.Preis: 23,50 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 7 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 15 / max. 25 PersonenHinweise: Nicht geeignet für Personen mit Bienengift-Allergie;Anreise mit eigenem Rad ist sinnvoll;PKW-Stellplätze sind vorhandenDer Sonne entgegen: Zusammen mit einem erfahrenen Architekten und Energieberater erkunden TeilnehmerInnen bei dieser Tour einige effiziente Gebäude von Konstanz und der näheren Umgebung. Anhand interessanter Bauwerke werden verschiedene Möglichkeiten vor Ort erläutert, wie alternative Energien genutzt werden können und die Energiewende gelingt. Vor allem die Sonne steht im Fokus dieses Fahrradtrips.Termine: freitags am 13.5. / 24.6. / 16.9.2022Treffpunkt: 13 Uhr, Kultur-RädleDauer/Strecke: ca. 4 Std. / ca. 25 km, für normal geübte RadfahrerInnen gut zu bewältigenPreis: 25 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 1 Tag vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 8 / max. 15 PersonenMitzubringen: eigenes Fahrrad, ggf. eigene VerpflegungHochwertiges Eis aus Naturprodukten sowie ohne Farb- und Aromastoffe herstellen: Beim Eis-Kurs mit Dr. Annegard Pesaro von ANELU erfahren Genießer, wie’s geht. Nach einer kurzen theoretischen Einführung zu den Grundlagen der Speiseeiszubereitung durch die fachlich geprüfte Eisherstellerin, stellen TeilnehmerInnen selbst eine Sorte Eis her und verkosten diese. Alle Sorten sind glutenfrei, das Fruchteis sogar vegan und laktosefrei. Da ANELU für besonders ausgefallene Kreationen bekannt ist, rundet eine Verkostung verschiedener Sorten diesen genussvollen Eis-Kurs ab. Danach gibt es die Möglichkeit, im Old Mary’s Pub etwas zu essen oder einfach nur gemütlich zusammenzusitzen – Reservierung empfohlen.Termine: freitags am 20.5. / 17.6. / 15.7. / 5.8. / 12.8. / 19.8. / 16.9.2022Treffpunkt: 17 Uhr, Anelu Eishandwerk im Haus Oldy Mary's PubDauer/Strecke: ca. 1 - 1,5 Std.Preis: 20 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 3 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 10 / max. 15 PersonenHinweis: Weitere Termine für (Klein)-Gruppen ab 8 Personen auf AnfrageSpargel, Maultaschen & Co selbst gemacht: TeilnehmerInnen kochen und speisen mit Küchenchef Markus Hensler vom Gasthaus Wallgut. Der Konstanzer Koch gibt Tipps und Tricks rund um die Zubereitung und beantwortet Fragen, die schon lange auf der Zunge brennen. Einfach anmelden, einen geselligen Abend erleben und gleichzeitig ein leckeres 3-Gänge-Menü zaubern... 1. Kurs: „Spargel: Vom Schälen bis zum Essen“ (Zubereitet wird Suppe, Salat mit Spargel, Spargel mit Sc. Hollandaise) 2. Kurs: „Maultaschen: Vom Teig zum Verzehr“ (klassisch, mit Kürbis, mit Pfifferlingen) 3. Kurs: „Herbstmenü: Jetzt wird’s wild“ (Zubereitet wird Salat, Hirschrücken mit Rahmwirsing und geschabten Spätzle)Termine: montags am 9.5. (Kurs 1), 5.9. (Kurs 2), 10.10.2022 (Kurs 3)Treffpunkt: 17 Uhr, Gasthaus Wallgut (Schottenstr. 33)Dauer/Strecke: ca. 4 Std.Preis: 49 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 7 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 5 / max. 8 PersonenIm Preis enthalten: Kochkurs mit Markus Hensler, Menü, 1 GetränkBei dieser Tour durch die Niederburg erleben TeilnehmerInnen den ältesten Stadtteil Konstanz‘ auf authentische Weise und erfahren dabei viel über Weinstuben und ihre Geschichte. Vorbei an malerischen Patrizierhäusern und Fresken kehrt die Gruppe danach in der Spitalkellerei zu einer Führung mit feiner Weinprobe ein. Einfach mitgehen, Historie, Wein und eine Menge Freude genießen...Termine: donnerstags am 9.6. + 14.7.2022Treffpunkt: 15.45 Uhr an der Tourist-InfoDauer/Strecke: ca. 2,5 - 3 Std. (offenes Ende)Preis: 32 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 2 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 10 / max. 20 PersonenIm Preis enthalten: Besichtigung & kleine Weinprobe in der SpitalkellereiBei dieser Tour durch die Niederburg erfahren TeilnehmerInnen mehr über die Konstanzer Weinstuben und gehen mit auf eine spannende Zeitreise. Weinbau- und Kellerwirtschaftsexperte Andreas Fritz lädt nach dem Rundgang in seine traditionsreiche Weinstube ein. Bei einer Weinprobe gibt es hier Wissenswertes, besondere Genussmomente und gemütliches Beisammensein. Legendär!Termine: donnerstags am 14.4. / 12.5. + 8.9.2022Treffpunkt: 15.45 Uhr an der Tourist-InfoDauer/Strecke: ca. 3 Std. (offenes Ende)Preis: 50 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 2 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 10 / max. 20 PersonenIm Preis enthalten: Große Weinprobe mit Vesper in einer WeinstubeSehen, dazulernen und selbst ausprobieren: MTK und Fuchshof bieten bei dieser Tour ein Genuss-Komplettpaket. Zusammen mit Gärtnermeister Florian Fuchs besichtigen TeilnehmerInnen zunächst die hauseigene Brennerei des Dingelsdorfer Familienbetriebs. Mit Edelbrandsommelier Benjamin Fuchs verköstigen sie schließlich drei Edelbrände sowie den selbst hergestellten Gin und lernen das 1 x 1 der Sensorik und wie die Destillate korrekt probiert werden – Hintergrundinfos und Tradition der Schnapsherstellung inklusive. Vom Johannisbeer-Secco zur Begrüßung bis hin zum Imbiss direkt vor Ort kommt hier jeder auf den Geschmack.Termine: donnerstags am 21.4.2022Treffpunkt: 17 Uhr, Fuchshof, DingelsdorfDauer/Strecke: ca. 2-3 Std.Preis: 33 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 7 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 15 / max. 25 PersonenIm Preis enthalten:→ Brennereibesichtigung→ Verkostung→ Imbiss mit Produkten vom FuchshofBierSpezialitäten, Tastings u.v.m.: Die Bierboutique Konstanz bietet mit über 200 Biersorten geschmacksinspirierende Genusserlebnisse. Entspannt tauchen Bierkenner und Genießer bei den Tastings in die spannende Welt des Craft Beers ein. Einfach vorbeikommen, verschiedene Craft Beer Sorten kosten, mehr über das kühle Hopfengetränk erfahren und in geselliger Runde auf BierGenussTour für alle Sinne gehen. Tipp: Legendär genussvoll!Termine: freitags am 29.4. / 27.5. / 24.6. / 29.7. / 26.8. / 30.9. / 28.10.2022Treffpunkt: 18 Uhr, Bierboutique KonstanzDauer/Strecke: ca. 1,5-2 Std.Preis: 35 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 2 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 6 / max. 12 PersonenIm Preis enthalten: Degustation von 6 Craft-BierenHopfen, Malz & Bierbraukunst: Braumeister Benni vom Inselbier und Martin von der Bierboutique Konstanz weihen in die Geheimnisse des Bierbrauens ein. Einen ganzen Tag lang brauen TeilnehmerInnen gemeinsam mit den beiden Profis ihr eigenes Bier: Vom Malzschroten und Maischen bis hin zum Hopfenkochen und dem Abfüllen in Flaschen. Probebiere, leckeres Vesper, Spaß und das eigens gebraute Bier zum Mitnehmen sind dabei inklusive.Termine: samstags am 19.3. / 7.5. / 18.6.2022Treffpunkt: 9 Uhr, Brauwerkstatt Reichenauer InselbierDauer/Strecke: ca. 8 Std.Preis: 99 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 7 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comTeilnehmer: mind. 8 / max. 20 PersonenHinweis: Wetterfeste Schuhe oder Schuhe zum Wechseln erforderlichCider, Saft und Obstwein direkt von nebenan: Regionale Streuobstspezialitäten kennenlernen, die Produktion mit eigenen Augen besichtigen und natürlich Getränke genießen. Bei dieser GenussTour in der Stahringer Streuobstmosterei in Radolfzell erfahren TeilnehmerInnen, wie das Obst vom Bodensee zu leckeren Getränken wie Apfel-Verjus oder Birnoh wird und hören Wissenswertes zum Anbau und zur Produktvielfalt der Mosterei – eine ausführliche Verkostung inklusive. Einfach vormerken und auf den Geschmack kommen!Termine: freitags am 6.5. / 3.6. / 1.7. / 5.8. / 7.10.2022Treffpunkt: 13 Uhr, Stahringer StreuobstmostereiDauer: ca. 2 Std.Preis: 20 Euro p. P.Anmeldung: Buchbar bis 3 Tage vor dem jeweiligen Termin. Tickets gibt es online bei Reservix , in der Tourist-Info im Bahnhof oder auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.comAnreise-Tipps: → Das „Seehäsle“ hält direkt gegenüber der Mosterei (Abfahrt Konstanz-Bahnhof, 1x umsteigen in Radolfzell)→ Kombinierte Rad-/Schiffstour zur Streuobstmosterei: Anreise mit dem Rad nach Stahringen, nach der Verkostung mit dem Rad nach Radolfzell, von dort mit dem Schiff nach Mannenbach oder zur Insel Reichenau und wieder mit dem Rad zurück nach KonstanzAlle Erlebnisse sind über Reservix buchbar. Weitere Infos und den Flyer zum Download gibt’s auf www.konstanz-info.com/erlebnisse