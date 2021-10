Anregende SinnesImpulse im Herbst, der hier am Bodensee oft ein Spätsommer ist: Die WildenWochen am Westlichen Bodensee bieten vom 10. Oktober bis 28. November erstmals ein ansprechendes Erlebnis für jeden Geschmack. Abwechslungsreich und lecker verwöhnen herzhafte über feine bis bodenständige Wildgerichte vom Reh, Hirsch oder Wildschwein in 13 Restaurants und Landgasthäusern. Neben Wildmenüs aus heimischen Wäldern wartet auf die TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches Programm mit Schifffahrten, Wildsafaris, Schaukochen und vielem mehr …Für EntdeckerInnen, die den Bodensee in erster Linie mit Fisch in Verbindung bringen: Diesen gibt es natürlich auch. Doch seit Jahrhunderten sind Wildgerichte hier am milden Bodensee Tradition und bedeuten die Kombination aus herzhaft-deftigen bis fein-edlen Menüs und bodenständigen Gerichten. Die Rezepte wurden über Generationen weitergegeben – und nun wieder entdeckt und neu interpretiert. Entstanden sind dabei kreative Kreationen wie beispielsweise Carpaccio vom Rehrücken in Orangen-Thymian Marinade, Sauerbraten vom heimischen Wildschwein, Wildfrikadellen aber auch die legendäre Rehkeule – GenießerInnen haben hier die Wahl …Wilde Kreationen der teilnehmenden Restaurants testen, einen Stempel in ihren WildGenussPass erhalten und ab drei Stempeln exklusive Preise gewinnen! Der Flyer zu den WildenWochen steht hier zum Download bereit.Zu Lande & zu Wasser: Auf FeinschmeckerInnen, die sich im Rahmen der Wildwochen bei zahlreichen saisonalen Highlights kulinarisch verwöhnen lassen möchten, warten zusätzlich spannende Entdeckungstouren. Bei einer Wildsafari Hirsche aus nächster Nähe erleben, Wildspezialitäten bei Schlemmerfahrten ab Radolfzell und Gaienhofen genießen, im Rittersaal Variationen vom heimischen Wild verspeisen oder sich beim Schaukochen auf dem Allensbacher Wochenmarkt inspirieren lassen – EntdeckerInnen und GenießerInnen kommen bei dem vielfältigen Angebot auf ihre Kosten. Eine Übersicht der teilnehmenden Restaurants sowie der Erlebnisangebote auf www.bodenseewest.eu/wildewochen