Neu in Konstanz? Die Neubürger-Rallye durch die Stadt
Auf Entdeckungstour im StadtParadies: Geschichte, Spiel & Begegnung
StadtSchönheit entdecken – so funktioniert’s
Historie trifft paradiesische Konschtanzer Lebensart: Alle frisch nach Konstanz Gezogenen erhalten ein Paket für Neubürger:innen, in dem sie den Gutschein für diese unterhaltsame Rallye finden. Nach erfolgreicher Online-Anmeldung heißt es anschließend nur noch, den 18. Oktober abzuwarten und an diesem gemeinsam einen spannenden Tag zu erleben. Mit zahlreichen Aufgaben rund um Konstanz ausgestattet, geht’s bei der interaktiven Mitmach-Tour in kleinen Gruppen durch das historische Zentrum. Die Teilnehmenden lernen auf spielerische Weise zeitgleich Stadt sowie andere Neubürger:innen kennen. Im Anschluss geht es zurück in den Rathausinnenhof, wo neben einem gemütlichen Sektempfang und geselligem Beisammensein auch eine kleine Siegerehrung inklusive Preisverleihung wartet. Und wer weiß: Vielleicht entsteht während des Tags sogar die ein oder andere neue Freundschaft …
Mehr Infos dazu, weitere nützliche Tipps für Neubürger:innen & die Anmeldung zur Rallye gibt’s auf www.konstanz-info.com/neubuerger.