Entspannt shoppen, sich von Modeprofis beraten lassen und beim Wellness erholen: Mit der neuen Hotelaktion „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ entspannen BesucherInnen noch bis Ende März mit ihrer Lieblingsperson in Konstanz, der StadtSchönheit am Bodensee. Von Frühstück und Begrüßungsgeschenk über Rabatte bei Geschäften und Wellness-Behandlungen, kleinen Geschenken in Cafés und exklusiven Beauty-Angeboten bis hin zu kostenlosen Stadtführungen zu den Reichtümern Konstanz' und dem enthaltenen ÖPNV, der beispielsweise zum Bismarckturm mit grandioser Aussicht oder der Blumeninsel Mainau fährt, bietet das neue Angebot eine genussvolle Pause vom Alltag. Zur Auswahl stehen verschiedene Hotels mit Panoramaaussicht oder wahlweise urban-schickem Flair und umfangreichem Frühstücksbuffet. Einfach anmelden, den Lieblingsmenschen überraschen, gemeinsame Zeit in Konstanz verbringen und einzigartige Erinnerungen schaffen.: „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ ist das ideale Valentinstagsgeschenk, um dem Lieblingsmenschen eine Freude zu bereiten und gemeinsame Zeit zu verbringen.Weitere Infos zu „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ und den Hotels gibt's auf www.konstanz-info.com/shopping-mit-dem-lieblingsmenschen