Naturphänomen statt Negativität: Neue Farben & Formen durch Niedrigwasser

Glitzerndes Wasser, neue Farben und Formen sowie klare Alpensicht: In diesem Frühling zeigt sich die Vierländerregion Bodensee von ihrer besonderen Seite. Rund um Ostern laden milde Temperaturen, ein üppiges Blütenmeer und beeindruckende Panoramen zu Tagesausflügen und anregenden Reisen an einen See mit neuen Perspektiven ein.Weiterhin ausreichend Wasser: Auch wenn der aktuelle Pegelstand niedrig ist, ist dies für diese Jahreszeit keineswegs ungewöhnlich. Jeder See unterliegt natürlichen Schwankungen und so gibt der Bodensee momentan Perspektiven auf einzigartige Farben und Formationen frei. „Derzeit erinnern einige Bereiche an andere Küstenregionen – nur mit den nahen, schneebedeckten Alpen im Hintergrund“, erklärt der Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, Eric Thiel.Die Gastgeberinnen und Gastgeber sowie zahlreiche Ausflugsziele rund um den See sind bereit für die Gäste. „Die Natur steht in voller Blüte und die Stimmung am See ist top. Der Frühling ist eine ideale Zeit, um die Region neu zu entdecken – ob bei einer Fahrradtour entlang des Ufers, einer Wanderung durch blühende Obstgärten oder einer ersten Schifffahrt der Saison“, sagt Nina Hanstein, Geschäftsführerin der Internationalen Bodensee Tourismus (IBT) GmbH.Besonders schöne Naturerlebnisse bieten Wanderungen auf dem Premiumwanderweg SeeGang, aussichtsreiche Radtouren direkt am See, die beeindruckende Pflanzenfülle auf der Insel Mainau und Schifffahrten mit der Weißen Flotte der BSB. Zahlreiche Cafés und Restaurants verwöhnen zudem die Gaumen der Gäste mit kreativen Köstlichkeiten und auch wer Lust auf eine Shoppingtour hat, ist in Konstanz genau richtig.Der aktuell niedrigere Pegel bringt an manchen Stellen neue Uferlandschaften zum Vorschein und sorgt für außergewöhnliche Perspektiven – ein besonderes Highlight für alle, die gerne spazieren gehen, die Natur beobachten und fotografieren. Wer den Bodensee kennt, weiß: Jede Jahreszeit hat hier ihren Reiz – doch dieser Frühling präsentiert sich von einer einzigartig-faszinierenden Seite, wie die aktuellen Luftaufnahmen von Achim Mende zeigen.Ausflugsideen, Genusstipps und Erlebnisse für Natur-, Kultur- und Kunstfans gibt es unter www.konstanz-info.com