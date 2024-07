Naturerlebnisse in Konstanz und am Westlichen Bodensee

Natur pur: Grüne Inseln und Halbinseln, Wander- und Radwege durch idyllische Landschaften und kristallklares Wasser laden dazu ein, in die einzigartige Natur rund um den Bodensee einzutauchen und sie mit allen Sinnen zu genießen. Kulturelle Highlights und lebendige Geschichte(n) gibtʼs unterwegs ebenfalls zu entdecken. Ob mit dem Kanu, dem SUP, dem Schiff, per Rad oder zu Fuß – einfach losgehen, bleibende Erinnerungen schaffen und jede Menge SinnesImpulse erleben.Anregend, natürlich und beliebt: Die Inseln und Halbinseln am Westlichen Bodensee kreieren ein faszinierendes Naturschauspiel. Umgeben von blau-grünem Wasser ragen auf der UNESCO-Welterbeinsel Reichenau die drei prachtvollen romanischen Kirchen empor. Die Klosterinsel Werd, die Halbinsel Mettnau mit artenreichen Naturschutzgebieten und die vorgelagerte Liebesinsel faszinieren mit ihrem malerischen Anblick. Neben der Landzunge Bodanrück mit ausgedehnten Wiesen, kühlenden Wäldern und facettenreichen Wanderrouten ist auch die Halbsinsel Höri, bekannt für die Delikatess-Zwiebel Höri-Bülle, ein Paradies für Naturfans. Die Insel Mainau schließlich setzt mit ihren wohlduftenden Blütenmeeren, tropischen Pflanzenhäusern und der großen Parkanlage dem Bodensee die Krone auf. Ein besonderes Highlight für Wanderbegeisterte sind die Premiumwanderwege „ Hegauer Kegelspiel “ und „ SeeGang “, die voller Erlebnispotential stecken und mit besonderen Entdeckertouren rund um den Bodensee sowie im Hegau begeistern.Alle Inseln und Halbinseln der Region im Rahmen eines Inselhoppings erkunden. Ein Zwischenstopp im größten Naturschutzgebiet am deutschen Bodenseeufer, dem Wollmatinger Ried, lohnt sich ebenfalls. Es kann im Rahmen von Führungen oder auf eigene Faust durch den Infopfad erkundet werden. Weitere Infos unter www.nabu-bodenseezentrum.de/ Actionreiche Mountainbike-Abenteuer, entspannte E-Bike-Touren oder sportliche Ausfahrten entlang der längst erloschenen Hegauer Vulkanlandschaft sorgen für reizvolle Abwechslung. Für eine Pause bietet sich beispielsweise der Hohentwiel als größte Festungsruine Deutschlands an – Top-Ausblick auf den Bodensee inklusive. Für alle, die das Radfahren gerne mit einer abendlichen Abkühlung verbinden, ist der Bodensee-Radweg die perfekte Strecke. Entlang des rund 270 km langen Bodenseeufers kann der See etappenweise umrundet werden.Zur Feier des „1300 Jahre Reichenau“-Jubiläums wurden vier weitere Radtouren erstellt, welche die hölzernen Silhouetten historischer und fiktiver Persönlichkeiten miteinander verbinden. Einfach den Silhouetten folgen, auf klösterliche Spurensuche gehen und inmitten der malerischen Landschaft von unterhaltsamen Geschichten ehemaliger Bauern, Fischer, Handwerker & Co. verzaubern lassen.Entlang der Wander- und Radrouten sorgen Erlebnishöfe, Restaurants und Cafés für erholsame Pausen. Regionale Spezialitäten bringen dort auf den Tisch, was auf den fruchtbaren Gemüsefeldern, Weinbergen und Obstwiesen des Bodensees gedeiht.Ob Kanu, SUP, Tretboot, Segeln, Tauchen oder Schwimmen – der Bodensee ist ein Paradies für Wassersportfans. Vor Ort gibt es zahlreiche Leihstellen für das passende Equipment. In Konstanz können Segelinteressierte zudem Schnupperkurse buchen. Wer einfach nur die traumhafte Aussicht genießen und sich dabei zurücklehnen möchte, erkundet den Bodensee einfach im Rahmen einer Schifffahrt. Mit den Ausflugsschiffen der Bodensee-Schiffsbetriebe ist die sanfte Seebrise gesichert!Mehr dazu auf www.konstanz-info.com/insel-und-vulkanhopping