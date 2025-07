Naturerlebnisse in Konstanz und am Westlichen Bodensee

InselHopping, EntdeckerTouren & KulturNatur auf Schritt und Tritt: die Inseln und Halbinseln des Westlichen Bodensees laden ein zu abwechslungsreichen Natur- und Kulturerlebnissen. Auf der UNESCO-Welterbeinsel Reichenau beeindrucken drei romanische Kirchen inmitten weiter Gärten und Gemüsefelder. Die Klosterinsel Werd sowie die Halbinsel Mettnau mit ihrem weitläufigen Naturschutzgebiet begeistern mit malerischen Anblicken auf die Bodenseeregion. Romantisch präsentiert sich die Liebesinsel, während die Halbinsel Höri mit ihrer Künstlertradition und der aromatischen Höri-Bülle begeistert. Die Landzunge Bodanrück lockt mit schattigen Wäldern, sonnigen Wiesen und Panoramawegen. Die Blumeninsel Mainau krönt das Ganze mit duftenden Blütenmeeren, exotischen Pflanzen und großzügigen Parkanlagen. Für Wanderfreunde besonders lohnenswert: die Premiumwege „SeeGang“ und „Hegauer Kegelspiel“, die mit beeindruckenden Ausblicken und faszinierenden Entdeckertouren durch den Hegau und entlang des Sees führen.Alle Inseln und Halbinseln der Region im Rahmen eines Inselhoppings erkunden. Ein Zwischenstopp im größten Naturschutzgebiet am deutschen Bodenseeufer, dem Wollmatinger Ried, lohnt sich ebenfalls. Es kann im Rahmen von Führungen oder auf eigene Faust durch den Infopfad erkundet werden. Weitere Infos unter www.nabu-bodenseezentrum.de/ Ein weiteres Highlight in der Region: das Grenzenlose GartenRendezvous. Liebevoll gepflegte Privatgärten, historische Parkanlagen und botanische Schätze am westlichen Bodensee öffnen ihre Tore für Besucher. Ob wildromantisch, naturnah oder kunstvoll angelegt – die Vielfalt der Gärten spiegelt die Schönheit und Kreativität der Region wider. Weitere Infos gibt's unter: www.bodenseewest.eu/de/erleben/grenzenloses-gartenrendezvous Auch auf zwei Rädern lässt sich die Region eindrucksvoll erkunden – ob mit dem E-Bike, sportlich oder gemütlich. Die längst erloschenen Vulkankegel des Hegau bieten mit ihren markanten Silhouetten nicht nur eine spektakuläre Kulisse, sondern auch abwechslungsreiche Touren. Besonders eindrucksvoll: ein Abstecher zur Festungsruine Hohentwiel mit einzigartigem Ausblick über den See. Der Bodensee-Radweg, der sich auf rund 270 Kilometern rund um den See schlängelt, eignet sich perfekt für entspannte Etappentouren mit Sprung ins kühle Nass.Entlang der Wander- und Radrouten sorgen Erlebnishöfe, Restaurants und Cafés für erholsame Pausen. Regionale Spezialitäten bringen dort auf den Tisch, was auf den fruchtbaren Gemüsefeldern, Weinbergen und Obstwiesen des Bodensees gedeiht.Ob Kanu, SUP, Tretboot, Segeln, Tauchen oder Schwimmen – der Bodensee ist ein Paradies für Wassersportfans. Vor Ort gibt es zahlreiche Leihstellen für das passende Equipment. In Konstanz können Segelinteressierte zudem Schnupperkurse buchen. Wer einfach nur die traumhafte Aussicht genießen und sich dabei zurücklehnen möchte, erkundet den Bodensee einfach im Rahmen einer Schifffahrt. Mit den Ausflugsschiffen der Bodensee-Schiffsbetriebe ist die sanfte Seebrise gesichert!Für alle, die lieber die Höhe als die Tiefe suchen: Der Kletterwald Mainau bietet inmitten eines wunderschönen Waldstücks ein spannendes Erlebnis für Groß und Klein. In paradiesischer Natur gelegen, lädt außerdem ein idyllischer Biergarten zum Verweilen ein – perfekt, um sich nach dem Klettern zu stärken oder einfach die Ruhe zu genießen.Nur wenige Minuten entfernt lohnt sich ein Abstecher zum Burghof in Konstanz-Wallhausen – ein echter Geheimtipp für alle, die romantische Ausblicke, kulinarische Genüsse und gemütliche Atmosphäre lieben.Mehr dazu auf www.konstanz-info.com/insel-und-vulkanhopping