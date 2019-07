Naturerlebnisse im goldenen Herbst pauschal genießen

SinnesImpulse pur im verträumt-goldenen Konstanzer Herbst tanken! Von farbenfrohen Herbstoasen in der Innenstadt über lebendige Stadtführungen und Wanderwege mit atemberaubendem Bodenseepanorama bis hin zu Erlebnissen am und auf dem Wasser, wie einer Fahrt mit dem Solarboot oder einer Radtour, bietet die größte Stadt der Vierländerregion spannende Entdeckertouren in die herbstlich-bunte Natur.Der Einklang von Kultur, Natur, Wirtschaft und Wissenschaft macht Konstanz zu einem einzigartigen Ort am Bodensee. Das Pauschalangebot „Naturerlebnis im Herbst“ vom 3. bis zum 6. Oktober lädt zu einer überraschend-natürlichen Herbstreise nach Konstanz und dem westlichen Bodensee ein. Exklusive Einblicke in die Konstanzer Historie und die einzigartige Naturvielfalt, ein genussvolles Herbstmenü, eine entspannte Schifffahrt mit dem „Suser-Cruiser“ inklusive regionaler Köstlichkeiten, eine spannende Radtour zur UNESCO-Weltkulturerbeinsel Reichenau, eine erlebnisreich-nachhaltige Solarbootfahrt zur Halbinsel Mettnau und vieles mehr sind dabei Teil des inspirierenden Herbstangebotes. Ein Fest für alle Sinne. JETZT Informieren, buchen und einfach mal die Seele baumeln lassen...3.10.2019Kennenlerntag: Hotel, Teilnehmer, StadtIndividuelle Anreise bis 15.30 Uhr.Ab 16.00 Uhr lernen Sie beim Apéro im Hotel Ihren Reisebegleiter und die Mitreisenden kennen.Die Hoteldirektion stellt Ihnen in einem Kurzvortrag dar, welche Stellung Natur und Umwelt in der Hotellerie einnehmen.Im Anschluss Aufbruch zur Stadtführung „Gegenwart der Vergangenheit“ Am Abend tauschen Sie beim gemeinsamen Herbstmenü in den Konzilgaststätten erste Erlebnisse aus.4.10.2019Wandern, Vespern, Suser CruiserVormittags holt Ihr Reisebegleiter Sie zur Panoramawanderung ab Unterwegs wird gevespert.Gegen 13.30 Uhr sind Sie zurück im Hotel und haben Freizeit bis 15.30 Uhr.Ihr Reiseleiter begleitet Sie vom Hotel zum Hafen, wo Sie den „Suser-Cruiser“ besteigen und an Bord während einer Rundfahrt Zwiebelkuchen und Chäeschüechli à discrétion & ein Glas Suser genießen können.Abend zur freien Verfügung. Wanderstrecke ca. 8 km5.10.2019Radtour zur Insel Reichenau mit SolarbootfahrtNach dem Frühstück im Hotel machen Sie einen Spaziergang zum Kulturrädle , wo Sie Ihr Fahrrad entgegennehmen.Sie radeln gemütlich zur Schiffslände auf der Insel Reichenau.Von dort geht es mit dem Solarboot rund um die Mettnau – Vesper gibt es an Bord (Getränke nicht im Reisepreis enthalten).Nach der Rückkehr entdecken Sie Highlights der Insel Reichenau , bevor es über den Inseldamm zurückgeht nach Konstanz.Abend zur freien Verfügung. Fahrradstrecke ca. 25 km.6.10.2019Die besondere Führung und AbschiedAm letzten Tag Ihres Aufenthaltes erleben Sie vormittags die besondere Führung „Erzählende Bäume“. Um 12.00 Uhr endet das Programm und Sie treten Ihre individuelle Rückreise an.3 Übernachtungen mit Frühstück im DZ im Hotel Ibis Konstanz(EZ mit Aufpreis buchbar)Zimmer mit Du/WCApéro am AnreisetagKurzreferat „Natur und Umwelt in der Hotellerie“Stadtführung „Gegenwart der Vergangenheit“

1 x Herbstmenü am AbendPanoramawanderung1 x VesperpaketSchifffahrt „Suser Cruiser“Fahrradmiete (E-Bike mit Aufschlag buchbar)Radtour zur Insel Reichenau

Solarbootfahrt rund um die MettnauVesper an Bord des SolarbootesStadtführung „Erzählende Bäume“

ReiseleitungPreise pro Person490 Euro im DZEinzelzimmerzuschlag: 82,50 EuroE-Bike-Zuschlag: 12 Euromind. 10 / max. 16 GästeWeitere Infos dazu auf www.konstanz-info.com /herbstpauschale.