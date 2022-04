NaturErlebnisse & SinnesMomente: Premiumwandern am Westlichen Bodensee - Ausgezeichnete Wanderfreude(n)

Die Premiumwanderwege „SeeGang“ und „Hegauer Kegelspiel“ nehmen WanderenthusiastInnen und solche, die es noch werden möchten, mit auf spannende Entdeckertouren in und um Konstanz. Naturbelassene Ufer und (Halb-)Inseln am Bodensee treffen hier auf sanft geschwungene Vulkanketten im Hegau, versteckte Buchten und malerische Häfen, auf Burgruinen sowie die naturnahe Flora und Fauna der Vulkanlandschaft. Die zertifizierten Wanderrouten am Westlichen Bodensee bieten atemberaubende Panoramablicke und aktive Genussmomente für Körper und Geist, die mit allen Sinnen erlebt werden wollen…50 Kilometer aussichtsreicher Wanderspaß: Der Premiumwanderweg „SeeGang“ verbindet Konstanz und Überlingen auf individuell-gestaltbaren Routen. Der einzigartige – mit dem „Deutschen Wandersiegel für Premiumwanderwege“ ausgezeichnete – Streckenwanderweg bietet mit Streuobstwiesen, wildromantischen Ruinen, tiefliegenden Schluchten, verträumten Waldpfaden, historischen Städten u.v.m. abwechslungsreiche Natur- sowie besondere Kulturerlebnisse. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten am Wegesrand bieten den WanderfreundInnen dabei genussvolle Pausen und laden auf eine kulinarische Reise in die Vierländerregion ein. Ob bei einer kurzen Pause auf einem Rastplatz, in gemütlichen Cafés oder beim Schlemmen regionaler Spezialitäten in einem der Restaurants – hier ist für jeden etwas dabei!Tipp: Dank zahlreicher Schiffs-, Bus- und Bahnverbindungen, oft direkt am Weg oder über kurze Zugangswege angebunden, lässt sich die SeeGang-Wanderung leicht auf eigene Bedürfnisse anpassen.Eindrucksvolle Felsformationen, stattliche Ritterburgen, romantische Schluchten und bezaubernde Flusslandschaften: Die insgesamt neun Premiumwanderwege des „Hegauer Kegelspiel“ faszinieren mit einer beeindruckenden Landschaft durchzogen von gurgelnden Bächen und burggekrönten Vulkankegeln. Wandernde kommen dabei u.a. an historischen Orten vorbei – beispielsweise auf dem „Hohentwieler“, der zur größten Burgruine Deutschlands, der Festungsruine Hohentwiel, führt. Dieser informative Vulkanwanderweg gibt zudem interessante Einblicke in die besondere Geologie, Flora und Fauna des Hohentwiel – eine spannende NaTour für Groß und Klein…Die Vitalwoche am SeeGang bietet vom 23. April bis zum 1. Mai 2022 einen schwungvollen Start in den Frühling. Zum Programm in den Orten entlang des Premiumwanderwegs gehören abwechslungsreiche Angebote für Körper und Geist: Von geführten Wanderungen über achtsame Spaziergänge und Qigong in der Natur bis hin zum Kräutererlebnis. Weitere Infos unter: www.premiumwanderweg-seegang.de. Weitere Infos zum Wandern in und um Konstanz unter www.konstanz-info.com/wandern