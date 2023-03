Natur & Kultur aktiv erleben - Konstanzer KulturRadtouren 2023: „Der unbekannte Bodensee“

Termin: 15. April + 7. Oktober | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 25 km, ca. 200 Höhenmeter

Tourleitung: Walo Abegglen

Termin: Samstag, 22. April | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 25 km, ca. 200 Höhenmeter. Steigungen & Gefälle – für sichere RadlerInnen

Tourleitung: Werner Frank

Termin: Samstag, 29. April | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Streckenlänge: ca. 40 km, kaum Steigungen

Tourleitung: Moni Küble

Termin: Samstag, 6. Mai | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecke: ca. 35 km, einige kurze Steigungen

Zusatzkosten: Hin- und Rückfahrt mit der Fähre inkl. Fahrrad für 9,90 € p. P.

Tourleitung: Moni Küble

Termin: Samstag, 13. Mai | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 30 km, wenige Steigungen

Tourleitung: Werner Frank & Heilpraktikerin Isa Luschtinetz-Weber

Hinweis: Max. 15 TeilnehmerInnen

Termin: Samstag, 20. Mai | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 50 km (bei Rückfahrt mit dem Zug: 30 km), ca. 200 Höhenmeter

Tourleitung: Dr. Patrick Brauns

Termin: Samstag, 17. Juni | 14 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 20 km, wenige Steigungen, für NeubürgerInnen geeignet

Tourleitung: Ralf Seuffert

Termin: Samstag, 24. Juni | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 40 km, wenige Steigungen

Tourleitung: Werner Frank

Termin: Samstag, 8. Juli | 9 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 67 km, viele Steigungen

Zusatzkosten: Bahn ca. 11,- €

Tourleitung: Werner Frank

Termin: Samstag, 5. August | 9.30 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 66 km, hügelig

Tourleitung: Werner Frank

Termin: Samstag, 12. August | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrrad-Station Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 30 km (mit Rückfahrt 60 km), fast keine Steigungen

Zusatzkosten: evtl. Zugticket der SBB

Tourleitung: Dr. Patrick Brauns

Termin: Samstag, 9. September | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 45 km, einzelne Steigungen

Zusatzkosten: Schifffahrt 10,- €

Tourleitung: Werner Frank

Termin: Samstag, 16. September | 9.30 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 55 km, mit Steigungen über den Seerücken, ab Weinfelden fast eben

Zusatzkosten: evtl. Zugticket der SBB

Tourleitung: Dr. Patrick Brauns

Termin: Samstag, 23. September | 9 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 55 km, ca. 400 Höhenmeter

Zusatzkosten: Schifffahrt Wallhausen-Überlingen / Fähre 13,50 €

Tourleitung: Ralf Seuffert

Verbindliche Anmeldung immer bis 18 Uhr am Vortag der jeweiligen Tour beim Kultur-Rädle Konstanz unter T +49 [0]7531 27 310

Veranstalter : Kultur-Rädle / SehWege Konstanz

Kultur-Rädle / SehWege Konstanz Partner: ADFC, Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

An- und Rückreise erfolgen individuell und sind nicht Teil der Veranstaltungen.

Die Touren finden bei überwiegend trockenem Wetter statt und sind für normal geübte Radfahrer gut zu bewältigen.

Preis pro Tour (wenn nicht anders genannt): Gruppengröße ab 5 Personen: 15,- € * p. P. Gruppengröße unter 5 Personen: 20,- €* p. P. * jeweils zzgl. evtl. Kosten für Bahn, Bus, Schiff, Führungen, Eintrittsgelder, Speisen und Getränke

Die Teilnahme an den genannten Gemeinschaftsfahrten erfolgt auf eigene Verantwortung, eigenes Risiko und eigene Kosten (Unfall, Haftpflicht). Den Weisungen der TourleiterInnen ist Folge zu leisten. Änderungen sind vorbehalten.

RadEntdeckungstouren ab Konstanz: Unter dem Motto „Der unbekannte Bodensee“ erkunden Radfreunde und Kulturfans auf fachkundig geführten KulturRadtouren die Vierländerregion Bodensee auf überraschend andere Weise. Faszinierende Anekdoten, kulturelle Highlights und viel Wissenswertes über die Historie: Insgesamt 15 themenspezifische Touren laden von April bis Oktober zu aktivem Genuss sowie einem außergewöhnlichen Mix aus Kultur und Natur ein.Der Bodensee-Radweg feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Insgesamt acht Etappen bilden den 1983 initiierten, rund 260 km langen und mit vier ADFC-Sternen zertifizierten Radweg. Die Strecke ist meist eben und führt großteils am Wasser entlang. Auch Ausbau und Beschilderung sind top: Einfach dem Radler-Symbol mit blauem Hinterrad folgen. Tipp: Sterntouren ab Konstanz – in der StadtSchönheit übernachten und jeden Tag eine neue Etappe fahren.Alle Infos zu den KulturRadtouren und die Broschüre mit der Tourenübersicht sind online unter www.konstanz-info.com/kulturradtouren zu finden. Alles rund ums Thema Radfahren in und um Konstanz gibt’s gebündelt auf www.konstanz-info.com/radfahren Bei der kaiserlichen Radtour geht es vorbei am Tägermoos hoch auf den Seerücken zum „Napoleonturm“ in Wäldi (CH). Die nachhaltig realisierte Holzkonstruktion fasziniert mit einem einzigartigen Panoramablick über Bodensee, Hegau, Linzgau und Allgäu bis hin zu den schweizerischen und österreichischen Alpen. Auch der 36m hohe Turm selbst erweitert den Horizont: Geschichte ist lesbar und wird erlebbar! Weiter geht’s zu den idyllisch gelegenen Weiherlandschaften oberhalb der ehemaligen Fischweiher Bommer und Lengwiler Weiher. Von den kleinen Naturschutzgebieten aus führt diese kaiserliche Tour schließlich bergab zurück nach Konstanz.Unsichtbare Bäche fliessen auch heute noch durch die mittelalterlichen Dörfer von Kreuzlingen. Ab der Grenze folgt die Radroute teils offenen, aber auch geheimnisvoll-unterirdischen Bachläufen durch Emmishofen, Kreuzlingen und Kurzrickenbach zum Schweizer Hörnli, entlang des Chogebachs hinauf bis zur alten Alp am Gaissberg, dem Schoderbach entlang hinab und bald wieder bergan zu einer genüsslichen Pause im Café der Chocolat Bernrain. Dem idyllischen Saubachtobel folgend gelangen die TeilnehmerInnen bis zur Bahnlinie und weiter nach Tägerwilen. Am Gottlieber Zoll endet die Tour.Mal etwas versteckt, mal durch Kunst bekannt – die Waldfriedhöfe am Untersee üben eine ganz besondere Faszination aus. Kunst und Natur kommen hier zusammen, um den Verstorbenen einen friedvollen Ruheplatz zu bieten. Der Konstanzer Friedhof ist mehr Park- als Waldfriedhof und lädt dazu ein, die Architektur der Aussegnungshalle und besonderer Grabanlagen zu bestaunen sowie den jüdischen Friedhof zu erleben. Weiter geht es nach Markelfingen, wo sich der Friedhof aus den 1970er Jahren hinter dem Ort an den Berg schmiegt und mit dem Wald fast verschmilzt. In Radolfzell ist auf dem Waldfriedhof die jährlich wechselnde Skulpturenausstellung zu sehen, auch die anschließende Mittagspause findet in Radolfzell statt. Am See entlang geht es wieder zurück nach Konstanz.Einen offiziellen Pilgerstempel erhalten, regionalen Wein probieren und das oberschwäbische Hinterland des Bodensees kennenlernen: Mit der Fähre geht es zunächst nach Meersburg und dort den ersten steilen Anstieg hinauf. Vorbei am Siechenweiher führt die Tour zum Hofgut Breitenbach, wo es in der spätgotischen Dreifaltigkeitskapelle den Pilgerstempel gibt. Danach geht es durch den Wald Richtung Hagnau bis nach Frenkenbach, wo die romanische Kirche St. Oswald und Otmar idyllisch inmitten von blühenden Obstgärten liegt. Im urigen Gasthaus Montfort in Kippenhausen haben die TeilnehmerInnen bei schwäbischer Küche anschließend die Gelegenheit zur zünftigen Mittagspause. Durch Wälder, Weinberge und Obstgärten führt die Fahrt daraufhin wieder an den See, vorbei am Pallottinerschloss Hersberg, durch Hagnau und weiter bis zur Haltnau. Nach einer genussvollen Kostprobe eines Wendelgard-Weines geht es schließlich wieder nach Meersburg und von dort mit der Fähre zurück nach Konstanz.Fahrradtour & Wildkräuterexkursion: Bei dieser kurzweiligen Naturradtour werden am Wegesrand viele Wildkräuter vorgestellt sowie deren Wirkung und Bedeutung kompetent erläutert. Ein gemeinsames, gemütliches Wildkräuterpicknick rundet die erlebnisreiche Entdeckertour ab.Der Bodanrück mit seiner abwechslungsreichen Landschaft bietet vielfältige Routenmöglichkeiten. Abseits von vielbefahrenen Verkehrswegen und unzugänglichen Ufern führt diese Tour durch die kleinteilige Landschaft mit ihren Drumlins (längliche Hügel), Lichtungen und Feuchtgebieten am Mindelsee entlang nach Möggingen (Naturschutzzentrum mit Café). Die Rückfahrt führt mit dem Rad direkt am See entlang nach Konstanz, alternativ ist auch die Fahrt mit dem Seehas möglich.Mittelalterliche Bauten in der Niederburg, Jugendstilarchitektur an der Seestraße, sozialer Wohnungsbau aus den 1920er Jahren: Die Kulturradtour durch die alte (oder neue) Heimatstadt bietet Einblicke in die facettenreichen Baustile der verschiedenen Konstanzer Stadtteile. Durch den Stadtwald, vorbei an der Universität bis zum Bismarck-Turm und im „Paradies“ entdecken TeilnehmerInnen Konstanz und seine Stadtgeschichte(n) aus neuer Perspektive.Fünf sensationelle Aussichtspunkte in einer Tour: Am ersten Halt oberhalb von Kreuzlingen (CH) reicht der Blick über den Konstanzer Trichter bis zum Gehrenberg auf der anderen Seeseite. Weiter geht es vorbei an Apfelplantagen, Wiesen und Feldern zum zweiten Aussichtspunkt mit einem fantastischen Panorama von Meersburg über die Allgäuer Alpen und bis zum Pfänder in Österreich. Hinter dem Güttinger Wald schweift der Blick zu den Alpengipfeln in Vorarlberg und den Churfirsten in der Schweiz, während der vierte Panoramastandort einen Rundumblick vom Säntis bis in die Glarner Alpen bietet. Die Rückfahrt führt am Bommer Weiher vorbei zu einem letzten Halt bei Schloss Castell mit Sicht weit über den Untersee, den Seerhein und Konstanz.Auf den Spuren der römischen Zivilisation am Bodensee: Mit dem Seehas geht es nach Singen Landesgartenschau und mit dem Rad weiter zu den Relikten einer römischen Villa bei Büsslingen. Über Engen und Bargen führt die Tour auf eine Hügelkuppe zu einem Landgut aus der Römerzeit. Von der römischen Villa bei Eigeltingen bietet sich anschließend ein wundervoller Panoramablick in die Hegaulandschaft. Weiter geht es zur ehemaligen römischen Siedlung (Vicus) in Orsingen und nach Radolfzell, von wo die Rückfahrt mit dem Rad oder Zug möglich ist.Los geht’s über den Bodenseeradweg nach Radolfzell zu Peter Lenks Wandskulptur „Kampf um Europa“ und weiter mit einer rasanten Abfahrt im Dettelbachtal nach Bodman zu seinem Skulpturengarten. Die Tour führt anschließend durch das Ried des Aach-Deltas nach Ludwigshafen zum Triptychon des Bodensee-Künstlers. Am See entlang geht es weiter bis Überlingen und von dort oder alternativ ab Meersburg mit einer der Fähren über den See zurück nach Konstanz.Kultur-Natur-Fahrt an der Südseite des Untersees: Von Konstanz nach Stein am Rhein geht es vorbei an kleinen, feinen landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Vom Kuhhorn und Triboltingen mit seiner Pilgerkapelle über den Arenenberg (Napoléonschloss) und das Schloss Glarisegg bis hin zur Insel Werd mit dem kleinen Inselkloster, das als „Kraftort“ gilt, sowie dem Römerkastell vor Stein am Rhein zeigt die Tour, welche malerischen Schätze der Untersee bietet. Zurück geht es dann flott, entweder per Rad oder mit dem Zug.Fruchtige Genusstour: Auf Wegen abseits der üblichen Routen über den Bodanrück führt die Radtour in die Stahringer Streuobstmosterei. Hier können regionale Spezialitäten aus Hochstammobst genossen werden und die Gruppe erfährt Wissenswertes zur Produktion von Cidre, Säften, Obstweinen, Apfel-Verjus oder Birnoh. Weiter geht es nach Radolfzell, per Schifffahrt in die Schweiz nach Mannenbach und am See- und Rheinufer entlang wieder nach Konstanz.Stein-, Holz-, Stahl- und Betonbrücken – krumme und gerade, stabile und schwankende, massive und grazile: Über die Thur führen auf kurzer Strecke ganz verschiedenartige Brücken aus den letzten Jahrhunderten, z.B. die gedeckte Holzbrücke bei Eschikofen, die Eisenbahnbrücke in und die schmale Hängebrücke bei Bussnang sowie die „Poesie-Brücke“ von Kradolf-Schönenberg. Dort endet die Tour, zurück geht es mit dem Zug oder per Rad. Die Gruppe erfährt bei der Führung viel zur Bautechnik, Verkehrs- und Kulturgeschichte sowie Ästhetik und Symbolik der Brücken.Das Hinterland des Bodensees ist gekennzeichnet von Hügeln und Bergen, die es in sich haben. Die Tagestour führt am flachen Seeufer nach Wallhausen, von wo das Schiff die TeilnehmerInnen nach Überlingen bringt. Ab da geht's aufwärts in die erste Höhenstufe des gletscherlandschaftlichen Hinterlands zum Aussichtsturm Hohenbodman mit fantastischen Weitblicken Richtung Schweizer Alpen, über den See, hin zu Schwarzwald und Allgäu. An der versteckten Wallfahrtskapelle Maria am Stein wird gerastet (Selbstversorgung). Durch eine wellige Hügellandschaft erreichen die TeilnehmerInnen wieder den See und kehren per Schiff oder Fähre nach Konstanz zurück.Weitere Infos zum Radfahren am Bodensee auf www.konstanz-info.com/radfahren