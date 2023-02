NATÜRliches CampingGlück

Camping zwischen Bodensee & Alpenpanorama: An lauen Abenden dem sanften Wellenrauschen des Bodensees lauschen, morgens atemberaubende Sonnenaufgänge und Vogelgezwitscher genießen sowie nach Lust und Laune wandern, paddeln, rudern, radeln oder schwimmen – Camping in Konstanz bedeutet Camping in und mit der Natur. Die Landschaft am westlichen Bodensee ist geprägt von sanften Vulkanhügeln, blühenden Wiesen und naturbelassenen Strandbädern – und wer Lust auf schicke Boutiquen, stylische Cafés und trubeliges Stadtleben hat, ist mit dem Bus oder dem Rad schnell in Konstanz, dem pulsierenden Zentrum der Vierländerregion (D, A, CH, FL). Die Campingsaison beginnt dieses Jahr bereits am 15. März!Direkt am Wasser, in einem der schönsten Naturstrandbäder am Bodensee, liegt der familienfreundliche Vier-Sterne-Campingplatz Klausenhorn. Die weitläufige Anlage bietet viel Platz für Wohnmobile, ein frisch renoviertes Sanitärgebäude, den neuen Campingkiosk mit leckeren Angeboten und außergewöhnliche Unterkünfte wie Schlaffässer, Bauwagen und die Hütte „Glück am See". Ab Ostern kommen fünf neue Holzhäuschen mit Platz für bis zu vier Personen sowie Blick auf das Klausenhorn und den Bodensee hinzu. Für noch mehr Komfort steht ein Camping-Butler für die hygienische Reinigung der Chemietoiletten-Kassetten zur Verfügung.Das beliebte Unterhaltungs- und Ferienprogramm mit kleinen Konzerten und Veranstaltungen für Gäste und Einheimische, dem Bauernhock mit regionalem Markt, in den Pfingstferien dem Mitmach-Zirkus Papperlapapp mit anregenden Aktivitäten wie Jonglieren, Einrad fahren und Diavolo und in den baden-württembergischen Sommerferien der Campingkirche mit Basteln, Singen, Kindergottesdienst und dem Bau eines Insektenhotels schafft einzigartige Glücksmomente direkt am Bodenseeufer. Tipp: Im Frühjahr wird auf dem Dach der Rezeption eine Photovoltaikanlage installiert – für noch mehr Nachhaltigkeit! Infos unter www.camping-klausenhorn.de Natürliche Sinnesimpulse: Der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau begeistert mit der idyllischen Lage im Grünen, dem spektakulären Blick auf die Insel Mainau sowie das Alpenpanorama und dem kleinen, feinen und regionalen Genussangebot. Neben einer Zeltwiese und Stellplätzen für Campervans bis sechs Meter sorgen vier Glampingzelte für Luxus – ein weiteres, größeres kommt dieses Jahr neu hinzu. Das Bistro des direkt am Bodensee-Radweg gelegenen Campingplatzes lädt sowohl Camping-Gäste als auch vorbeifahrende RadlerInnen zu anregenden Genussmomenten ein. In den Sommermonaten werden Gäste sonntags mit einem Frühstücksbuffet aus regionalen Speisen und Getränken verwöhnt und starten dabei mit dem Top-Ausblick von der Terrasse des Bistros auf die Blumeninsel Mainau in den Tag. Tipp: Gäste des Naturcampingplatzes dürfen an allen Angeboten auf dem Campingplatz Klausenhorn teilnehmen! Infos unter www.naturcamping-mainau.de Übrigens: Beide Campingplätze sind ECOCAMPING-zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet!Der Bodensee-Radweg feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag und bietet viele neue Touren. Und das Konstanzer Wahrzeichen Imperia wird 30 Jahre jung – und feiert dies mit einem Hafenfest.