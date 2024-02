NATÜRlich aktiv & GENUSSvoll

Tickets gibt es online unter konstanz-booking.inet-mainz.de/E. Außerdem in der Tourist-Info im Bahnhof und auf Bestellung unter kontakt@konstanz-info.com oder T +49 [0]7531 1330-30.

Auf Wunsch können auch Gutscheine ausgestellt werden.

Einige Erlebnisse sind auch für (kleine) Gruppen zu individuellen Terminen buchbar.

Neues erleben und auf Tour gehen: Konstanz lädt 2024 mit buchbaren Angeboten dazu ein, die Stadt aus neuen Perspektiven kennenzulernen. Beim Schnuppersegeln den Wind in den Haaren spüren, bei geführten Radtouren zum Jubiläum „1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“ in die faszinierende Historie der nahe Konstanz gelegenen Welterbe-Insel eintauchen, bei Kochkursen mit dem Profi gemeinsam kochen oder bei geführten Wanderungen wahlweise in der Natur entspannen oder die Fitness stärken – für Einzelreisende, Paare oder kleine Gruppen.Action und Abenteuer: BeiTouren geht es unter anderem mit dem Fahrrad auf die Klosterinsel Reichenau, die 2024 ihr 1300-jähriges Bestehen feiert, mit dem Segelboot auf den Bodensee, zum Bogenschießen in den Mainau Erlebniswald und bei Wanderungen in die Natur in und um Konstanz. Die kulinarische Seite der größten Stadt der Vierländerregion Bodensee lernen Teilnehmende beikennen. Neben Koch- und Eis-Kursen laden Biertastings sowie Wein- und Kneipentouren dazu ein, die StadtSchönheit genussvoll zu erkunden.Frühlingsfrisch, sommerwarm, herbstgolden: Die exklusiven Erlebnisse bieten von März bis November neue Abenteuer, sinnliche Momente und spannende Begegnungen in und um Konstanz.Segelvergnügen auf dem drittgrößten Binnensee Europas mit faszinierenden Ausblicken: An Bord der Segelboote vom Typ Trias genießen Segelbegeisterte erlebnisreiche Stunden auf dem Wasser. Geübte Skipper:innen sind immer mit an Bord, vermitteln die Basics des Segelns und beantworten Fragen. Von Neulingen über Segelerfahrene bis hin zu Familien richtet sich der Kurs an alle, die den Sport kennenlernen, alte Kenntnisse auffrischen oder einfach einen spannenden Tag auf dem Wasser erleben wollen. Einfach mitsegeln, mehr über diesen faszinierenden Wassersport erfahren und den Wind in den Haaren spüren.Termine: freitags am 31.5. / 28.6. / 26.7. / 30.8. / 6.9.Treffpunkt: 16 Uhr, Hafen Konstanz-Wallhausen, Steg 3Dauer: ca. 4 StundenPreis: 75 Euro p. P.Teilnehmer: mind. 3 / max. 4 Personen pro Boot (max. 3 Boote)Anmeldung: bis 8 Tage vor dem jeweiligen TerminHinweise: - wetterbedingt sind kurzfristige Absagen möglich- Falls Nichtschwimmer mitsegeln möchten, muss dies bei Buchung angemeldet werden- Handy & Brille / Sonnenbrille sollten gesichert sein- Ausreichend Schwimmwesten an BordMitzubringen: In kleinem Rucksack- Saubere & geschlossene Segel-, Bord- oder Sportschuhe- Badebekleidung & Handtücher- eigene Verpflegung & GetränkeVor 1300 Jahren wurde das Kloster Reichenau gegründet, 2024 wird das Jubiläum gefeiert. Die geführte Radtour nimmt mit zu historischen Stätten und neuen Sehenswürdigkeiten. Von Konstanz geht es mit dem Rad auf die Insel Reichenau und in die Kirche Sankt Georg mit über tausend Jahre alten Malereien. Das Museum in Mittelzell versetzt zurück in die Zeit der Mönche, die Mittagspause auf dem höchsten Punkt der Insel bietet top Aussichten. Nachmittags führt die Tour ins Münster Sankt Maria und Markus mit Schatzkammer und Klostergarten. Zurück nach Konstanz geht es per Schiff nach Mannenbach und per Rad am See und Rhein entlang.Termine: donnerstags am 23.5. / 6.6. / 25.7. / 22.8. / 5.9. / 10.10.Treffpunkt: 9 Uhr, Bahnhof KonstanzDauer: max. 8 StundenPreis: 30 Euro p. P.darin enthalten:- fachkundige ReiseleitungTeilnehmer: mind. 8 / max. 16 PersonenAnmeldung: bis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminHinweise: - Einkaufsmöglichkeit für das Picknick vorhanden (nicht im Preis enthalten)- Eintritt Museen (nicht im Preis enthalten)- Schifffahrt Reichenau – Mannenbach (nicht im Preis enthalten, Ermäßigung für Inhaber:innen der Bodenseecard West)- Geeignet für E-Bike-Fahrer:innen und sportliche Radler:innenMitzubringen: - geeignete Kleidung- eigene Verpflegung & Getränke für PicknickBeliebtes Ausflugsziel und Zeuge des Klimawandels: Bei einer kleinen Wanderung durch den Lorettowald nimmt die zuständige Försterin Interessierte mit durch den Konstanzer Lieblingswald am Hörnle und geht auf Zukunftsfragen ein. Sie beantwortet unter anderem, ob die Gesunderhaltung des Waldes im Klimawandel noch möglich ist, wie nachhaltig die Waldbewirtschaftung ist und ob der Lebensraum für Tiere und Pflanzen in aktueller Form noch Bestand haben wird ...Termine: Donnerstag, 11.4. + Dienstag, 23.7.Treffpunkt: 17.30 Uhr, Parkplatz Fontainebleau-AlleeDauer: ca. 2 StundenPreis: 10 Euro p. P. (bis 15 Jahre kostenlos)Teilnehmer: mind. 8 / max. 20 PersonenAnmeldung: bis 12 Uhr am VortagTipp: Buslinie 5 bis Haltestelle BodenseestadionWie Robin Hood mit Pfeil und Bogen schießen! Teilnehmer:innen erhalten neben einer Einweisung hilfreiche Tipps und Tricks von erfahrenen Trainer:innen, um anschließend selbst die Mitte der Zielscheibe zu treffen und nebenbei ihre Koordination und Konzentration zu stärken. Professionelle Sportbögen werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Einfach ausprobieren und selbst ins Schwarze treffen ...Termine: freitags am 3.5. / 7.6. / 5.7. / 2.8. / 6.9. / 4.10.Treffpunkt: 16 Uhr, Biergarten St. KatharinaDauer: ca. 1 StundePreis: 40 Euro p. P.Teilnehmer: mind. 8 / max. 16 PersonenAnmeldung: bis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminHinweis: Mindestalter 18 Jahre!Bewegung, Wellness und Genuss: Diese Wanderung durch die idyllische Natur der Konstanzer Vororte verbindet Aktivsein mit sanften Übungen, die bei mehreren Stopps für mehr Entspannung, weniger Stress und eine bessere Körperwahrnehmung sorgen. Dazu gehören Atem- und Achtsamkeitsübungen, Übungen für mehr Lockerheit, Beweglichkeit und Wohlbefinden u.v.m. Zum Abschluss verwöhnen sich die Teilnehmer:innen kulinarisch bei einem gemeinsamen Picknick oder einer Einkehr – eine Wanderung für alle Sinne. Einfach mitwandern und entspannt die Seele baumeln lassen ...Termine: Runde 1: Samstag, 6.4., 14 Uhr / Freitag, 24.5., 16 Uhr / Samstag, 27.7., 16 Uhr / Samstag, 14.9., 15 UhrRunde 2: Freitag, 26.4., 14 Uhr / Samstag, 15.6., 16 Uhr / Freitag, 2.8., 16 Uhr / Freitag, 27.9., 15 UhrTreffpunkt: Runde 1: (Start & Ziel) Haltestelle Konstanz-Oberdorf (Linie 4/13 oder 13/4)Runde 2: (Start & Ziel) Haltestelle Wallhausen-Hafen (Linie 4/13 oder 13/4)Dauer: ca. 3 – 4 StundenStrecke: ca. 6 km | Runde 1: Oberdorf – Litzelstetten | Runde 2: Hafen Wallhausen – OberdorfPreis: 26 Euro p. P.darin enthalten:- Wanderführung- Anleitung durch qualifizierte Wanderführerin / ÜbungsleiterinTeilnehmer: mind. 8 / max. 18 PersonenAnmeldung: bis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminHinweis: Die Veranstaltung findet bei (fast) jedem Wetter statt. Kurzfristige Absagen sind möglich bei Starkregen und/oder GewitterMitzubringen: à wetterfeste Kleidung & ggf. Sonnenschutz- Outdoor-taugliche Sportschuhe mit Profil- Getränke & Verpflegung für das Picknick- SitzunterlageSport treiben und dabei den Blick auf die traumhafte Bodenseelandschaft rund um Konstanz genießen: Die geführte Wanderung kombiniert Ausdauer- mit Kraftübungen zu einem effektiven Ganzkörpertraining. Zu Beginn steigern Mobilisationsübungen die Beweglichkeit. Während der Wanderung werden Stopps eingelegt, bei denen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und dem Theraband die Kraft steigern. Zum Abschluss des Wanderworkouts werden gemeinsam die trainierten Muskelpartien gedehnt – jetzt mitwandern und fit bleiben!Termine: Strecke 1: Samstag, 27.4., 14 Uhr / Freitag, 26.7., 16 Uhr / Freitag, 12.10., 14 UhrStrecke 2: Freitag, 7.6, 16 Uhr / Samstag, 3.8., 10.30 UhrTreffpunkt: Strecke 1: Haltestelle Litzelstetten-Waldfriedhof (Linie 4/13 oder 13/4, Linie 6)Strecke 2: Haltestelle Wallhausen-Hafen (Linie 4/13 oder 13/4)Dauer: ca. 3 – 4 Stunden, bei Einkehr open endStrecke: Strecke 1: ca. 8 – 9 km | Waldfriedhof Litzelstetten, Purren, Aussichtspunkt Olber, WallhausenStrecke 2: ca. 8 – 9 km | Rundweg Wallhausen, Dingelsdorf, Oberdorf, WallhausenPreis: 26 Euro p. P.darin enthalten:- Wanderführungà Anleitung durch qualifizierte Wanderführerin / ÜbungsleiterinTeilnehmer: mind. 8 / max. 18 PersonenAnmeldung: bis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminMitzubringen: - wetterfeste Kleidung & ggf. Sonnenschutz- Outdoor-taugliche Sportschuhe mit Profil- Getränke & Verpflegung- Ggf. Sitzunterlage- Theraband falls vorhandenFleisch, vegetarische Köstlichkeiten oder Suppen & Soßen selbst gemacht: Teilnehmer:innen kochen und speisen mit Küchenchef Heinz-Josef Diestel vom Staader Fährhaus. Der Konstanzer Koch gibt Tipps und Tricks rund um die Zubereitung und beantwortet Fragen, die schon lange auf der Zunge brennen. Einfach anmelden, einen lehrreichen & geselligen Tag erleben und gleichzeitig ein leckeres Menü zaubern & genießen ...Termine: samstags 27.4. (Fleisch) / 11.5. (vegetarisch) / 25.5. (Suppen & Soßen)Treffpunkt: 9 Uhr, Restaurant Staader Fährhaus, Fischerstr. 30, KonstanzDauer: ca. 6 StundenPreis: 110 Euro p. P.darin enthalten:- Kochkurs mit Heinz-Josef Diestel- alle zubereiteten Speisen- Menü, Prosecco, Kaffee, Wasser, Wein zum EssenTeilnehmer: mind. 5 / max. 7 PersonenAnmeldung: bis 14 Tage vor dem jeweiligen TerminHochwertiges Eis aus Naturprodukten sowie ohne Farb- und Aromastoffe herstellen: Beim Eis-Kurs mit Dr. Annegard Pesaro von ANELU erfahren Genießer:innen, wie’s geht. Nach einer kurzen theoretischen Einführung zu den Grundlagen der Speiseeiszubereitung durch die fachlich geprüfte Eisherstellerin stellen Teilnehmer:innen selbst eine Sorte Eis her und verkosten diese. Alle Sorten sind glutenfrei, das Fruchteis sogar vegan und laktosefrei. Da ANELU für besonders ausgefallene Kreationen bekannt ist, rundet eine Verkostung verschiedener Sorten diesen genussvollen Eis-Kurs ab.Termine: freitags am 24.5. / 21.6. / 19.7. / 9.8. / 16.8. / 23.8. / 6.9. / 13.9.Treffpunkt: 17 Uhr, ANELU Eishandwerk, Zollernstraße 17, KonstanzDauer: 1 – 1,5 StundenPreis: 21 Euro p. Termine: freitags am 24.5. / 21.6. / 19.7. / 9.8. / 16.8. / 23.8. / 6.9. / 13.9.Treffpunkt: 17 Uhr, ANELU Eishandwerk, Zollernstraße 17, KonstanzHinweis: weitere Termine für (Klein-)Gruppen ab 8 Personen auf AnfrageBei dieser Kneipentour durch das Nachtleben der größten Stadt am Bodensee erfahren die Teilnehmer:innen in gemütlicher Runde Spannendes zur Geschichte der besuchten Bars, unterhaltsame Anekdoten der Wirt:innen und interessante Details zu Konstanz. In jeder der vier besuchten Kneipen gibt es ein Freigetränk. Hungrige Kneipentourer:innen haben die Möglichkeit, in einer der Locations zu Abend zu essen.Termine: freitags am 15.3. / 19.4. / 24.5. / 21.6. / 19.7. / 23.8. / 13.9. / 25.10.Treffpunkt: 17.15 Uhr, Schnetztor, Hussenstraße 68, KonstanzDauer: ca. 6 Stunden (open end)Preis: 40 Euro p. P.darin enthalten:- Führung durch 4 Konstanzer Kneipen + 4 FreigetränkeTeilnehmer: mind. 6 / max. 18 PersonenAnmeldung: bis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminHinweis: Mindestalter 18 Jahre (Ausweiskontrolle)BierSpezialitäten, Tastings u.v.m.: Die Bierboutique Konstanz bietet mit über 200 Biersorten geschmacksinspirierende Genusserlebnisse. Entspannt tauchen Genießer:innen bei den Tastings in die spannende Welt des Craftbiers ein und erfahren in geselliger Runde mehr über das kühle Hopfengetränk.Termine: freitags am 26.4. / 31.5. / 28.6. / 26.7. / 30.8. / 27.9. / 25.10.Treffpunkt: 18 Uhr, Bierboutique Konstanz, Kreuzlinger Straße 27, KonstanzDauer: 1,5 – 2 StundenPreis: 42 Euro p. P.darin enthalten:- Degustation von 6 Craft Bieren- Viel Spaß & eine Menge WissenswertesTeilnehmer: mind. 6 / max. 12 PersonenAnmeldung: bis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminTipp: