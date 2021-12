Konstanz, die größte Stadt der Vierländerregion Bodensee, verbindet Urbanität und Natur auf einzigartige Weise. Unter dem Motto „NATÜRlich Konstanz“ legt das Jahr der Nachhaltigkeit 2022 den Fokus auf den Klimaschutz sowie die Vereinbarkeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur mit der Umwelt. Initiiert wurde das Themenjahr, um frische, innovative Projekte auf den Weg zu bringen, Bewusstsein für diese bedeutsame Aufgabe zu schaffen sowie neue Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft im Einklang mit der Natur aufzuzeigen. Von Wochenmärkten mit vielen regionalen Produkten über charmante Unverpacktläden sowie Fair Fashion Shopping-Erlebnisse in der Konstanzer Altstadt bis hin zu unberührten Naturschutzgebieten – schon jetzt sorgen die beeindruckende Natur sowie das urbane Leben der Stadt für einen inspirierenden Sinnesmix. Umgeben vom Wasser und den zahlreichen Grünoasen, ist in Konstanz die Natur und ihre biologische Vielfalt dabei omnipräsent. Elektromobilität auf und um den Bodensee, ECO-Camping, Kanutouren, Stand-Up-Paddling, Waldbaden, Premiumwanderungen, die Blumeninsel Mainau u.v.m.: Die Stadt zum See steht im Einklang mit der Natur und ist an 365 Tagen im Jahr mit allen Sinnen erlebbar – für Einheimische wie Gäste zugleich.Der kristallklare Bodensee, kühle Wälder, naturbelassene Areale u.v.m.: Der Schutz und die Pflege der Natur sind seit Jahrhunderten wichtiger Bestandteil der Konstanzer Lebensart und heute wichtiger denn je. Umweltbewusste Urlaubsmöglichkeiten wie die ECO-Camping zertifizierten Campingplätze Klausenhorn und der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau, naturnahe Top-Ausflugsziele wie die Blumeninsel Mainau oder die Gemüse- und UNESCO-Welterbeinsel Reichenau, zahlreiche, oft direkt am Wasser gelegene Wander- und Radwege, Solarfähren u.v.m. bieten großen wie kleinen Naturfans ab Konstanz ein ressourcenschonendes Freizeitangebot. Konstanz lädt dazu ein, entspannt die Seele baumeln zu lassen und das südliche Urlaubsfeeling gemeinsam mit den Liebsten zu genießen.Die Wege von einem Ort zum nächsten sind kurz und zu Fuß, mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut machbar. Vom Schiff über die Bahn bis hin zum Stadtbus wird so bereits die Anreise nach Konstanz und in die Region Westlicher Bodensee zum spannenden Erlebnis. Weitere Infos rund um das Jahr der Nachhaltigkeit 2022 auf www.konstanz-info.com