Mutter- & Vatertag in Konstanz: Erfrischend, bunt, genussvoll

Danke sagen leicht gemacht: Die größte Stadt am Bodensee lädt am Vater- sowie Muttertag (9. & 12. Mai) zu frischen Frühlingserlebnissen für die gesamte Familie ein. Von spannenden Stadtführungen über Bodensee-Schifffahrten mit traumhaften Aussichten und Flower Power auf der Insel Mainau bis hin zu besonderen Mutter- und Vatertagsangeboten.Radeln, Wandern, Blütenträume: Naturfans haben in Konstanz die Wahl. Wer auf eigene Faust losziehen will, schnürt die Wanderschuhe und erkundet auf den Premiumwanderwegen „ SeeGang “ und „ Hegauer Kegelspiel “ malerische Buchten, steile Schluchten, urtümliche Wälder und von Burgen gekrönte Vulkankegel. Auf dem Bodensee-Radweg geht es in mehreren Etappen rund um den See; viel Wissenswertes und einen leckeren Wendelgard-Wein mit Seeblick gibt gibt es am Muttertagswochenende bei der geführten KulturRadtour „Äpfel, Reben, Pilgerkirchen“.Duftende Strauch-Pfingstrosen, farbenfrohe Rhododendren, elegante Lilien und die kugeligen Blüten des Zierlauchs verzaubern auf der Insel Mainau alle Sinne. Mit geballter Flower Power begeistert die Orchideenschau auf der Blumeninsel: Über 3.000 Exemplare, Retro-Möbel und ein Foto-Bulli inklusive 70er-Jahre-Outfits lassen die Hippiebewegung wieder aufleben. Neu: Im Mainau-Kinderland lädt „Blumis Baggerspielplatz“ die kleinen Gäste zu viel Spiel und Spaß ein.Mit der gesamten Familie einen Kurzurlaub auf den Naturcampingplätzen Klausenhorn oder Litzelstetten-Mainau verbringen und dabei in den verschiedenen Mietunterkünften wie Schlaffässern oder Glampingzelten übernachten.Das lange Wochenende gemeinsam genießen, in die Konstanzer Vergangenheit reisen und Neues lernen: Stadtführungen geben Einblicke in die Geheimnisse der Niederburg als ältestem Stadtteil und wahre Verbrechen, genussvolle Rundfahrten mit feiner Kulinarik verwöhnen am Muttertag, das Erlebnis „Kochen mit dem Profi“ verbindet raffinierte Küchentipps mit einem gemeinsamen Menü und das „Glücksfrühstück“ für zwei Personen im Stadtkind schafft gemeinsame Erinnerungen.Neugierige erfahren in den Konstanzer Museen auf unterhaltsam-informative Weise mehr über die Stadtgeschichte, Kunst und die lokale Natur. Tipp: Einfach mal etwas Neues ausprobieren und beim Workshop im Rosgartenmuseum mehr über Anthropologie lernen, im Archäologischen Landesmuseum auf Schnitzeljagd durch die Dauerausstellung gehen oder mit dem Riesenrad am Hafen hoch hinaus fahren und das Stadt- und Seepanorama von oben genießen.Verwöhnmomente schenken. Entspannte Auszeiten vom Alltag und grenzenlose Erholung gibt's bei Wellnesspaketen der Bodensee-Therme Konstanz. Übrigens: Alle Mütter, die die Bodensee-Therme am Muttertag besuchen, erhalten eine kleine Aufmerksamkeit am Empfang!