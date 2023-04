Mutter- & Vatertag in Konstanz: Erfrischend, bunt, genussvoll

Danke sagen leicht gemacht: Die größte Stadt am Bodensee lädt am Mutter- sowie Vatertag (14. & 18. Mai) zu frischen Frühlingserlebnissen für die gesamte Familie ein. Von spannenden Stadtführungen über genussvolle, entspannte BSB-Kreuzfahrten und Blumen der Insel Mainau bis hin zu gigantischen Aussichten auf See und Alpen.Expeditionen in die Heimat, genussvolle Wanderungen, prächtige Blütenpracht u.v.m.: Die Premiumwanderwege „SeeGang“ und „Hegauer Kegelspiel“ faszinieren mit Naturwissen und exklusiven Aussichten. Verschiedene Stadtführungen versprechen die Geheimnisse des pulsierenden Zentrums der Vierländerregion zu lüften, unter anderem die neue True-Crime-Tour, die TeilnehmerInnen selbst zu Detektiven werden lässt und zum Mitmachen anregt. Radfreunde haben am Muttertagswochenende die Möglichkeit, Konstanz aus besonderer Perspektive zu erleben: Die Kulturradtour „Wildkräuterführung mit dem Fahrrad auf dem Bodanrück“ lädt ein, die Kräuterwelt besser kennenzulernen, einzigartige Ausblicke zu genießen und ein leckeres Wildkräuterpicknick rundet diese Entdeckertour ab. Ein besonderes Blumenerlebnis verspricht eine der schönsten Inseln im Bodensee, die Mainau: Im Mai blühen die Strauch-Pfingstrosen im Pfingstrosengarten, spätblühende Tulpen verzaubern den Ufergarten und in den weitläufigen Beeten des Dahliengartens sind neue Farbkombinationen aus beliebten Frühlingsblühern zu sehen. Die „Wasserwelt“ im Mainau-Kinderland und der Themenspielplatz „Blumis Uferwelt“ bieten für die kleinen Gäste viel Spiel und Spaß.KulturGenuss und Abwechslung für die gesamte Familie gibt es bei den Konzerten des Bodenseefestivals in Konstanz, auf der Insel Mainau sowie auf dem Bodensee. KunstliebhaberInnen entdecken im Hus-Museum mit der Dauerausstellung von Johannes Hus alles rund um den Reformator und gehen in der Wessenberg-Galerie und im Rosgartenmuseum auf Zeitreise durch die Konstanzer Geschichte. Feine Kulinarik bieten die leckere Grill-Fahrt der BSB auf dem Bodensee und der vorzügliche Muttertagsbrunch auf der Insel Mainau. Konstanz lädt zum entspannten Verweilen ein ...Seeglück verschenken: Mit einem Gutschein der BSB gemeinsame Zeit verschenken. Der Gutschein ist so gestaltet, dass er sich zu einem Schiffchen falten lässt – endlich mal kein liebloser Briefumschlag, sondern selbstgebastelte Kreativität. Eine Anleitung gibt es direkt hier Zahlreiche Konzerte im Rahmen des Bodenseefestivals miterleben. Jetzt Karten sichern und Mama, Papa oder der gesamten Familie einen einzigartigen Konzertabend verschenken. Weitere Info zum Programm Mit der gesamten Familie einen Kurzurlaub auf den Naturcampingplätzen Klausenhorn oder Litzelstetten-Mainau verbringen und dabei den Sonnenuntergang über dem glitzernden Bodensee genießen.: Gemeinsame Entspannung und Erholung mit den Liebsten verschenken. Jetzt passendes Wellnesspaket der Bodensee-Therme Konstanz zusammenstellen.Kulturradtour: Wildkräuterführung mit dem Fahrrad auf dem BodanrückStadtführung: Grusel-Tour: Hexen, Geister, VerwunschenesStadtführung: Wände erzählen Geschichtenüber Grenzen …Chormusik an der Schwelle neuer Epochen (Bodenseefestival)Fahrt mit dem Riesenrad und ShoppingTourStadtführung: 30 Jahre ImperiaMuttertagsfahrt, BSBStadtführung: Unterirdische Ausstellung: Die Kastellruine am MünsterplatzMuttertagsbrunch auf der Insel MainauStadtführung: Hexen, Dämonen, KlischeesStadtführung: NachtwächterrundgangSisters in Jazz – Jazz unter Palmen auf der Mainau (Bodenseefestival)Stadtführung: Mit der Laterne auf Spuren düsterer Geschichte(n) – die „Henker“-FührungStadtführung: 30 Jahre ImperiaGrill-Fahrt, BSBVerführung – Philharmonisches Konzert im Konzil (Bodenseefestival)Stadtführung: Barbara von Cilli – von Frauen, Sinnesfreuden & geheimnisvollen WesenStadtführung: True-Crime-TourKulturradtouren: Drumlin-Tour über den BodanrückStadtführung: Unterirdische Ausstellung: Die Kastellruine am MünsterplatzKlettern, Bogenschießen oder Axtwerfen im Erlebniswald Mainau.Kanu- oder SUP-Touren mit anschließendem Besuch in einem der Konstanzer Biergärten , eine Fahrt mit dem Riesenrad, Escape Room, 3D Minigolf, Ninja Parcours oder die Bierboutique – hier ist für jeden etwas dabei!BodenseefestivalAusstellung: Wandel und Krise – Kunst in Konstanz 1965 bis 1985, Wessenberg-GalerieKräuterWochenSonderausstellung: „Jetzt machen wir Republik!“ Die Revolution von 1848/49 in Baden, Rosgarten-MuseumStadtführung: Klassischer RundgangWeitere Infos unter www.konstanz-info.com/muttertag und www.konstanz-info.com/vatertag