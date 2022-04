Mutter- & Vatertag in Konstanz: Erfrischend, bunt, genussvoll

Danke sagen leicht gemacht: Die größte Stadt am Bodensee lädt am Mutter- sowie Vatertag (8. & 26. Mai) zu frischen Frühlingserlebnissen für die gesamte Familie ein. Von interessanten Stadtführungen über genussvolle, entspannte Kreuzfahrten der BSB, einzigartige Biererlebnisse und die Blütenpracht der Insel Mainau bis hin zu atemberaubenden Aussichten auf See und Alpen inspiriert das Herz der Vierländerregion dazu, die Eltern mit besonderen KonstanzErlebnissen und Liebe zu beschenken...Expeditionen in die Heimat, genussvolle Wanderungen, prächtige Blütenpracht u.v.m.: Die Premiumwanderwege "SeeGang" und "Hegauer Kegelspiel" faszinieren mit Naturwissen und exklusiven Aussichten, während die große Auswahl an Stadtführungen verspricht, Geheimnisse des pulsierenden Zentrums der Vierländerregion zu lüften. Radfreunde haben am Muttertag die Möglichkeit, Konstanz aus besonderer Perspektive zu erleben: Die Kulturradtour "Stadt-Rad-Führung" lockt mit der facettenreichen Stadtgeschichte. Besondere Blütenpracht verspricht einer der schönsten Gärtenmärkte am Bodensee, das Gräfliche Inselfest auf der Insel Mainau - inklusive hilfreicher Tipps, die leicht mit nach Hause zu nehmen sind. Ob die eigenen Eltern zu Gartenprofis oder mit neuen Accessoires für Zuhause beschenkt werden, das Gräfliche Inselfest lädt vom 26. bis zum 29. Mai zum Genießen, Inspirieren und Verweilen ein. Konstanz und die Region bieten auch am Mutter- und Vatertag frühlingsfrische Naturelerbnisse, Entdeckerspaß sowie hinreißende Blicke auf das See- und Alpenpanaroma.KulturGenuss und Abwechslung für die gesamte Familie gibt's bei Aufführungen im Theater, Konzerten am Muttertag und einer Comedy Show im Il Boccone für die Väter. Zusätzlich entdecken KunstliebhaberInnen im Hus-Museum mit der Dauerausstellung zu Johannes Hus alles rund um den Reformator und gehen in der Wessenberg-Galerie und im Rosgartenmuseum auf Zeitreise durch die Konschtanzer Geschichte. Für BierliebhaberInnen gibt es zusätzlich zu ganzjährigem Biergenuss auch an diesen beiden besonderen Tagen geschmackvoll-erfrischende Erlebnisse: Väter erleben ein Biertasting in der Bierboutique, welche mit über 200 Biersorten für geschmacksinspirierende Genusserlebnisse sorgt. Auf der anderen Seite lernen Mütter von Braumeister Benni vom Reichenauer Inselbier und Martin von der Bierboutique die Geheimnisse des Bierbrauens lernen.Für eine komfortable und einfache Anreise an beiden Wochenenden sorgt der Konstanzer City-Shuttle und ermöglicht es, ganz entspannt die schönen Tage mit den Liebsten zu verbringen.Das am 2. April neu wiedergeöffnete Schwaketenbad präsentiert ein Warmbecken, Dampfsauna und Infrarotlicht-Raum, um die Tage bei einer Auszeit zu genießen. Für Actionfans gibt es außerdem zwei große Wasserrutschen.Der Vorverkauf für das Sommertheater auf dem Münsterplatz startet bereits am 19. April. Jetzt Karten sichern und Mama, Papa oder der gesamten Familie einen einzigartigen Theaterabend unter freiem Himmel in historischer Kulisse schenken.Mit der gesamten Familie einen Kurzurlaub auf den Naturcampingplätzen Klausenhorn und Litzelstetten-Mainau verbringen und dabei den Sonnenuntegang über dem glitzernden Bodensee genießen.- 7.5. Biererlebnis im Brauseminar- 7.5. Kulturradtour: Stadt-Rad-Führung: Konstanz aus besonderer Perspektive erleben- 7.5. Fahrt mit dem Riesenrad und ShoppingTour- 7.5. Stadtführung: Wände erzählen Geschichte- 8.5. Blaze Bayley: Konzert, Backstage Musikcafe- 8.5. Muttertags-Live-Brunch im Hotel Ko'Ono- 8.5. Theaterausstellung: The Black Rider- 8.5. Stadtführung: Unterirdische Ausstellung: Die Kastellruine am Münsterplatz- 8.5. Stadtführung: Der Bodenseetatort. Folgen Sie einer heißen Spur- 8.5. Muttertagskreuzfahrt, BSB- 8.5. Muttertagsbrunch auf der Insel Mainau- 26.-29.5. Gräfliches Inselfest auf der Insel Mainau- 26.5. Comedy Show: Fischer und Jung - Zwei doofe, kein Gedanke, Il Boccone- 26.5. Stadtführung: Hus in Konstanz - das Ende eines Reformators- 26.5. Stadtführung: Nachtwächterrundgang- 27.5. Stadtführung: Gelehrte, Handwerker, Textilmanufakturen- 27.5. Stadtführung: Mit der Laterne auf Spuren düsterer Geschichte(n) - die "Henker"-Führung- 27.5. Biertasting in der Bierboutique Konstanz- 27.+28.5. Grill-Fahrt, BSB- 28.5. Stadtführung: Wuostgräben & andere "stille" Örtchen- 28.5. Stadtführung: Gräber & Geheimnisse: Hauptfriedhof-Führung- 29.5. Stadtführung: Unterirdische Ausstellung: Die Kastellruine am Münsterplatz- Tipp: Kanu-Touren, SUP-Touren oder Wanderungen, z.B. zum Burghof Wallhausen oder auf den Premiumwanderwegen "SeeGang" und "Hegauer Kegelspiel".- Kunstausstellung: Zeit-Bilder: Kunst in Konstanz, Wessenberg-Galerie- Kunstausstellung: Johannes Hus: Mut zu denken, Mut zu glauben, Mut zu sterben, Hus-Museum- Stadtführung: Klassischer RundgangWeitere Infos unter: www.konstanz-info.com