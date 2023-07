Musikalisches Jubiläum: 40. Konstanzer RathausOper

Emotionale Kammeroper vor historischer Kulisse: Mit Ruggero Leoncavallos Werk „PAGLIACCI (DER BAJAZZO)“ verwandelt sich der im Stil der Renaissance gebaute Rathausinnenhof in diesem Jahr bei der 40. RathausOper Konstanz in die Open-Air-Bühne für ein Verismo-Drama in zwei Akten. Die Premiere des Stücks mit Orchester und fünf hochkarätigen Solist:innen ist am 18. August um 20.45 Uhr. Am 22., 23., 25., 26. und 27. August folgen fünf weitere Aufführungen zur selben Uhrzeit. Der Kartenverkauf beginnt Ende Juli, die Oper wird in italienischer Sprache gespielt – einfach Termin vormerken, Ende Juli Ticket sichern und in lauen Sommernächten eine stimmgewaltige Live-Inszenierung erleben. Die Anzahl der Tickets ist aufgrund der Größe des Innenhofs begrenzt.Tipp: Das Jubiläum feiert die RathausOper am Sonntag, 20. August mit einem Konzert im Rathausinnenhof. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit vielen Künstler:innen und Wegbegleiter:innen der Kammeroper.Liebe, ein tödliches Spiel, hervorragende Solist:innen und historisches Flair: Mit „PAGLIACCI (DER BAJAZZO)“ bringt das Leitungsteam der RathausOper um Eckart Manke (Musikalische Leitung), Daniel Grünauer (Szenische Leitung) und Ruth Bader (Organisatorische Leitung) dieses Jahr einen Opernklassiker von Ruggero Leoncavallo nach Konstanz. Canio und seine Frau Nedda reisen als fahrende Theatergruppe von Stadt zu Stadt. Als Nedda eine Affäre mit einem anderen Mann beginnt, ist Canio außer sich und es entspinnt sich ein tödliches Spiel. Die Grenzen zwischen Theater und der Realität, Künstler:in und Mensch, Bühne und Publikum verwischen und immer wieder taucht die Frage auf, wo diese Grenzen liegen und wie viel man bereit ist, für die Kunst zu opfern.Weitere Infos zur RathausOper auf www.konstanz-info.com/rathausoper und www.rathausoper.de