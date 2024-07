Musikalisches Highlight: 41. Konstanzer RathausOper

Temporeiche Kammeroper vor historischer Kulisse: Im Rahmen der 41. RathausOper Konstanz wird der historische Rathausinnenhof im Stil der italienischen Renaissance zur Bühne für Gaetano Donizettis „RITA“. Die Oper in einem Akt zeigt das Leben der Wirtin Rita und das chaotische Liebesdreieck, das durch ihre zwei Ehen entsteht. Die Premiere des Stücks findet amstatt. Fünf weitere Aufführungen folgen jeweils zur selben Uhrzeit am. Die Oper wird in deutscher und italienischer Sprache gespielt.Turbulente Liebe, Betrug und hervorragende Solist:innen umgeben vom historischen Flair des Renaissancehofs: Erstmals wird die komische Oper „RITA“ vom Leitungsteam der RathausOper um Eckart Manke (Musikalische Leitung), Roberto Gionfriddo (Inszenierung), Andreas Mayer (Bühne) und Joachim Steiner (Kostüme) in Konstanz inszeniert. Gasthausbesitzerin Rita befindet sich in einem aufregenden Liebesdreieck zwischen ihrem ersten, ungehobelten Ehemann Gasparo, welcher nach der Hochzeit spurlos verschwindet, und ihrem zweiten, folgsamen Ehemann Beppe, der sich ab und an vor Rita fürchtet. Die temporeiche Oper überzeugt mit skurrilen Wendungen, komischen Situationen, schillernden Charakteren und mitreißenden Melodien.Der Ticketvorverkauf beginnt am 22. Juli. Karten sind online unter www.rathausoper.de/tickets sowie vor Ort bei BuchKultur Opitz (Sankt-Stephans-Platz 45, 78462 Konstanz) erhältlich. Aufgrund des begrenzten Platzes im Rathausinnenhof ist die Anzahl der Tickets begrenzt. Daher jetzt schon den Termin vormerken, direkt das Ticket sichern und von exzellentem Operngenuss unter freiem Himmel begeistern lassen!Weitere Infos zur RathausOper auf www.konstanz-info.com/rathausoper und www.rathausoper.de