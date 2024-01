Mit Amor auf Tour

Papageno | 5-Gänge Menü

Restaurant Mohren | Candle-Light-Dinner | 4-Gänge Menü + Aperitif

San Martino | 5-Gänge Menü | auf Wunsch mit Weinbegleitung

Villagio | 3-Gänge Menü (mittags oder abends)

Brauhaus Johann Albrecht | ValentinsMenü

Den Lieblingsmenschen auf der einen und den glitzernden Bodensee vor schneebedeckter Alpenkulisse auf der anderen Seite – eine Szene zum Verlieben. Romantische Erlebnisse und Aktionen finden Turteltäubchen in Konstanz das gesamte Jahr über und am Valentinstag erst recht. Neu in diesem Jahr: Die Valentinstags-Spezial-Stadtführung „Konstanz zum Verlieben“, die Singles oder Paare durch die romantischsten Ecken und Gassen der historischen Stadt führt und vom Liebesleben in der Konzilstadt erzählt. Einfach mitkommen und die Tour mit der besseren Hälfte oder beim ersten Date besuchen.Zahlreiche Restaurants verwöhnen ihre Gäste am Valentinstag mit herzhaften bis süßen, edlen und erlesenen Menüs für jeden Geschmack. So öffnet das Restaurant Papageno im Paradies an diesem Tag extra seine Pforten und serviert ein schmackhaftes 5-Gänge-Menü. Wer sich den Tag versüßen möchte, bestellt eine Valentinstags-Eisbombe bei Anelu Eishandwerk und teilt sie mit dem Herzensmenschen.Die Eisbombe mit besonderer Aussicht wie beispielsweise am Bismarckturm, im Stadtgarten oder an der Seestraße vernaschen.Eine besondere Fahrt mit dem Riesenrad genießen, dass sich ab dem 3. Februar wieder dreht. SinnesImpulse und besondere Fotomotive inklusive. Wenn die Sonne mal nicht scheint, lädt die Therme zum Erholen ein.Den Valentinstag verlängern und mehr GemeinsamZeit mit der oder dem Liebsten in der StadtSchönheit verbringen: Die Konstanzer Hotels laden zu romantischen Stunden in besonderem Ambiente ein. Unter dem Motto „Love in Wintertime“ und „Let me be your Valentine“ begrüßt das Hotel Viva Sky Verliebte mit einem romantisch dekorierten Zimmer inklusive Frühstück hoch über den Dächern von Konstanz. Das Hotel Waldhaus Jakob verwöhnt Gäste unter dem Motto „Gemütlich – Zeit für uns“ mit einem entspannenden Aufenthalt in der Sauna sowie einem romantischen Candle-Light-Dinner und gemütlichen Stunden auf dem Zimmer.Weitere Infos und Aktionen zum Tag der Liebe gibt es auf www.konstanz-info.com/valentinstag