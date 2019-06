MeisterWerke & TopKünstler: Exzellenter MusikGenuss beim Konstanzer Musikfestival 2019

Hochkarätig, niveauvoll, exklusiv: Vom 18. Juli bis zum 1. August begeistert das Konstanzer Musikfestival zum fünften Mal mit einer exzellenten Mischung aus Klassik und Jazz. Kulturliebhaber und Musikfreunde erleben im historischen Festsaal des ehemaligen Inselklosters jeweils um 20 Uhr SinnesFreuden pur. Los geht es am 18. Juli mit dem preisgekrönten Orchesterkonzert der Südwestdeutschen Philharmonie, gefolgt vom Konzert des Kammerorchesters Pforzheim am 24. Juli sowie den beiden Kammermusikabenden am 25. und 31. Juli. Abgerundet wird das außergewöhnliche, anregende Musikprogramm mit einem spritzigen Jazzkonzert geleitet von Peter Vogel am 1. August.Top-Solisten und die Südwestdeutsche Philharmonie: Gemeinsam mit Ioana Cristina Goicea an der Violine, Alexey Stadler am Violoncello und Aaron Pilsan am Klavier zelebriert die Philharmonie beim Eröffnungskonzert klassische Stücke von Robert Schumann, Felix Mendelssohn und Ludwig van Beethoven. Am 25. Juli begeistert das Kammerorchester Pforzheim u.a. mit Özgür Aydin und Peter Vogel am Klavier mit Stücken von Chausson und Sallinen. Beim ersten Kammermusikabend am 25. Juli treten die Solisten Goicea, Stadler und Aydin dann erneut auf – dieses Mal mit Stücken von Robert Schubert und Schostakowitsch.Meisterwerke von Wolfgang A. Mozart und Joseph Haydn gibt es beim zweiten Kammermusikabend, am 31. Juli – ein Genuss für alle Sinne. Alexander Neubauer an der Klarinette, Peter Vogel am Klavier und das Szymanowski Quartett bieten hier Musikfreuden vom Feinsten. Mit einem Jazzkonzert von Peter Vogel und seinem Ensemble feiern Musiker wie Gäste schließlich am 1. August den spektakulären Abschluss dieses einzigartigen Musikfestivals direkt am Bodensee. Sängerin Alexandrina Simeon, Peter Vogel am Klavier, Bassist Dragan Trajkovski und Wolfi Rainer am Schlagzeug überraschen an diesem Abend mit einem lebendigen Mix aus Klassik und Jazz. Die Konzerte haben mittlerweile einen Kult-Status, der weit über Konstanz und den Bodensee hinaus reicht.Der Musikgenuss kann auf Wunsch und Voranmeldung jeweils mit einem 3-Gänge-Konzertmenü ab 18 Uhr in der Dominikanerstube des Inselhotels eingeleitet werden. Bei gutem Wetter auf der Terrasse direkt am See ist dies ein besonderes Highlight für alle Sinne…Weitere Informationen zum Musikfestival und mehr zu den verschiedenen Konzertmenüs gibt’s auf www.konstanzer-musikfestival.de