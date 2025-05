Maritimes Paradies in Konstanz – 60. Internationale Bodenseewoche & Verkaufsoffener Sonntag

Donnerstag, 12.6. 17 – 23 Uhr: After-Work-Event auf der Konzil-Mole mit DJ 30 Uhr: Eröffnung im Zelt auf der Zollmole 20 – 0.30 Uhr: Konzert & Party mit „JazzX“

Freitag, 13.6. ab 10 Uhr: Maritimer Markt auf der Hafenmeile ab 10 Uhr: DSV-Roadshow mit Schnupperkurs für Kids zum Segeln und Mitmachaktion zu den Themen Umweltschutz / Nachhaltigkeit ab 11 Uhr: Einlaufen der RIVA-Flotte 11 – 16 Uhr: stündliche Rundfahrten der BSB (dort buchbar) zu den Regatten 13 – 16.30 Uhr: „Zeitreise“ mit den historischen Schiffen (Ziel: Insel Mainau) 16 – 23 Uhr: Sunset Beats auf der Konzilmole 20 – 0 Uhr: Konzert & Party im Zelt auf der Zollmole mit BaarRock 30 – 22 Uhr: Wasserski-Nightshow

Samstag, 14.6. ab 10 Uhr: Maritimer Markt auf der Hafenmeile 10 – 16 Uhr: Präsentation des Feuerlöschbootes der Feuerwehr Konstanz 16 – 23 Uhr: Sunset Beats auf der Konzilmole 30 – 20 Uhr: Coastal-Rowing-Cup 20 – 22.30 Uhr: Konzert & Party im Zelt auf der Zollmole mit ElkGrove 30 Uhr: Imperia-Sprint der Ruderer 22 Uhr: Illuminierte Fontänenshow des Feuerlöschbootes

Sonntag, 15.6. ab 10 Uhr: Maritimer Markt auf der Hafenmeile 30 – 11 Uhr: Wasserski-Show vor dem Stadtgarten 11 – 14 Uhr: stündliche Rundfahrten der BSB (dort buchbar) zu den Regatten 11 – 14 Uhr: Weißwurst-Frühstück auf der Terrasse der Zollmole mit dem Musikverein Petershausen 30 – 14.30 Uhr: Vorstellung der RIVA-Flotte ab 14 Uhr: Einlaufen der Segelyachten nach den Wettfahrten im Anschluss: Siegerehrung der Segler im Zelt auf der Zollmole



Segelsport und spektakuläre Wassersportrennen treffen auf Shoppinggenuss am See: DieinklusiveMaritimem Markt am Hafen lädt vomein, das Konstanzer Hafenareal und die Innenstadt mit allen Sinnen zu erleben. Die Jubiläumsausgabe hält zahlreiche Besonderheiten bereit. Deramrundet das Wochenende mit frühsommerlichen Einkaufsideen in der historischen Altstadt ab. Vier Tage lang wird Konstanz zur Flaniermeile von Wassersportfans und allen, die das Leben genießen – einfach vorbeikommen und eintauchen.Maritimes Flair und sportliche Highlights: Mit spannenden Segelregatten, Ruderrennen und Wassersport für alle Geschmäcker bietet die Internationale Bodenseewoche spannende Wettkämpfe auf dem Wasser. Über 160 Segelboote – von eleganten Oldtimer-Yachten bis zu modernen Rennbooten – gehen bei den Wettfahrten an den Start. Wasserski-Shows, SUP-Rennen, der Coastal-Rowing-Cup und die illuminierte Fontänenshow des Feuerlöschbootes der Feuerwehr Konstanz sorgen zusätzlich für Action. Zur Bodenseewoche gehören auch die Rundfahrten der Weißen Flotte (BSB), der RIVA-Club Deutschland und die historischen Schiffe ‚DS Hohentwiel‘ und ‚MS Österreich‘. Abends laden Sunset Beats, DJ-Sets und Live-Musik – u.a. von JazzX, BaarRock und ElkGrove – zu stimmungsvollen Frühsommernächten ein.Wer Lust hat, in den Segelsport hineinzuschnuppern, findet bei der DSV-Roadshow des Deutschen Seglerverbands an allen drei Tagen Mitmachaktionen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie Segelkursen für Kinder – einfach im Stadtgarten direkt am Ufer vorbeischauen!Zwischen Hafen, dem historischen Konzilgebäude und Stadtgarten entsteht eine belebte Ufermeile. Auf dem Maritimen Markt finden Besucher:innen Wassersport-Equipment wie Kajaks, SUP-Boards und Segelbedarf sowie Lifestyle-Produkte von Hüten bis hin zu Sonnenbrillen. Herzhafter Backfisch, Austern und feiner Kaviar sowie Köstlichkeiten lokaler Gastronomen ergänzen das Angebot. Einfach mit den Liebsten über den Markt flanieren, probieren und genießen – mit direktem Blick auf Hafen, See und Alpen.Weitere Infos und alle Aussteller:innen unter www.konstanz-info.com/ibw Shoppen mit Altstadtcharme: Amöffnen die Konstanzer Geschäfte in der Innenstadt vonihre Türen. Inmitten historischer Gassen laden individuelle Boutiquen, inhabergeführte Fachgeschäfte, das LAGO Shopping-Center und gemütliche Cafés zum entspannten Bummeln ein – ob auf der Suche nach sommerlicher Mode, einzigartigen Accessoires, funkelnden Schmuckstücken oder kulinarischen Spezialitäten. Von der Marktstätte über den Obermarkt und die Hussenstraße bis hin zum Augustiner- und Bodanplatz warten verschiedene Highlights. Darunter sind köstliche Crêpes, Süßwaren und Grillgerichte sowie Mitmachaktionen und Infostände von Geschäften, dem Hockey Club Konstanz, der Kreisverkehrswacht mit den Verkehrskadetten und dem Ravensburger Spieleland.Diekostenlose Stadtführung „Gegenwart der Vergangenheit“ um 14 / 15 / 16 Uhr ab dem Münster nehmen am Verkaufsoffenen Sonntag mit auf lebendige Zeitreisen. Geschichtsinteressierte haben zudem bei gratis Führungen in den Stadttürmen die Gelegenheit, in die Vergangenheit einzutauchen: Die Narrengesellschaft Niederburg öffnet ab 11.30 Uhr die Tore des 700 Jahre alten Pulverturms und bietet um 14.30 Uhr eine Führung mit Historiker Daniel Groß. Im Schnetztor finden ab 13 Uhr stündlich Führungen statt (letzte Führung: 16 Uhr) und der Rheintorturm inklusive Fasnachtsmuseum öffnet von 14 bis 17 Uhr.Organisiert wird der Verkaufsoffene Sonntag gemeinsam vom Treffpunkt Konstanz e.V. und der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH . Gesponsert wird der Maritime Markt von den Stadtwerken Konstanz Eine Anreise mit Bus, Bahn oder Rad wird empfohlen. Alle weiteren Infos gibt's unter: www.konstanz-info.com/verkaufsoffener-sonntag Alle weiteren Infos gibt es unter: www.konstanz-info.com/ibw