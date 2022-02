Liebeswochen & Valentinstag am Bodensee

Romantische Momente beim Candle-Light-Dinner, einer verträumten Hotelübernachtung samt perlendem Champagner oder bei einem Wellness-Tag in der Bodensee-Therme – inklusive atemberaubendem Ausblick auf das majestätische See- und Alpenpanorama: Am Valentinstag warten in Konstanz besondere Augenblicke und Erlebnisse – und auch die erneut stattfindenden Liebeswochen am Westlichen Bodensee bieten Verliebten das gesamte Jahr über vielfältige Möglichkeiten für MiteinanderZeit. Von kulinarischem Genuss über lauschige EntdeckerTouren bis hin zu entspannten WellnessMomenten am Bodensee – jetzt dem oder der Liebsten zum Valentinstag besondere Augenblicke schenken, zu zweit eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und an 365 Tagen im Jahr einzigartige Momente teilen.Zum Valentinstag laden Konstanzer Hotels und Restaurants zu romantischen Stunden und genussvollen Menüs ein. Restaurants wie das Villagio, das Seelig in der Bodensee-Therme und das il Boccone verführen mit exklusiven 3-Gänge-Menüs und im Staader Fährhaus gibt es zusätzlich zum festlichen Menü vor Ort eine To-Go-Option, um die Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre daheim zu genießen. LiebhaberInnen von Süßspeisen werden in der Backstube Stickel und beim Anelu Eishandwerk zum Valentinstag mit handgemachten Gebäckstücken oder einer Valentin-Eisbombe mit drei wählbaren Sorten verwöhnt.Rosenblüten, prickelnde Getränke und Zeit zu zweit: Unter dem Motto „Let me be your Valentine“ begrüßt das Hotel Viva Sky Verliebte mit romantisch dekorierten Zimmern inklusive Prosecco und einer Sushi Deluxe Platte im Restaurant Umami. Ein romantisches Candle Light Dinner samt erholsamem Sauna-Aufenthalt in der Bodenseetherme Konstanz erleben Gäste im Waldhaus Jakob und im Gästehaus Centro wartet ein speziell dekoriertes Zimmer samt Sektfrühstück.Die Liebeswochen bieten Paaren das gesamte Jahr über sinnliche Momente und einen bunten Erlebnis-Mix: Im romantischen Winter in der Bodensee-Therme die Seele baumeln lassen, im frischen Grün des Frühlings die Blütenpracht auf der Insel Mainau bestaunen und ein Liebespicknick in der Schmugglerbucht mit einzigartigem Seeblick genießen, im Sommer den Sonnenuntergang auf dem Wasser bei einer Kanutour rund um die Liebesinsel sowie bei einem entspannten Bootsausflug erleben oder im goldenen Herbst gemeinsam Kraft tanken und die bunten Farben auf den Premiumwanderwegen „SeeGang“ und „Hegauer Kegelspiel“ bewundern. Exklusive Hotelarrangements laden das ganze Jahr über dazu ein, einzigartige Wohlfühl-Wochenenden oder knisterndeFlitterwochen am Bodensee zu verbringen und eine willkommene Auszeit inklusive anregender Sinnesmomente für Körper und Geist zu erleben.Orte, die wie für die Liebe gemacht sind: Heiraten inmitten der Blütenpracht der Blumeninsel Mainau, in einer der Top-Locations direkt am Bodensee oder an Bord eines Schiffes. Die größte StadtSchönheit der Vierländerregion bietet zahlreiche Möglichkeiten. Mehr dazu auf www.konstanz-info.com/hochzeit Weitere Infos zum Valentinstag und den Liebeswochen in Konstanz und am Westlichen Bodensee gibt’s auf www.konstanz-info.com/liebeswochen und www.bodenseewest.eu/de/erleben/liebeswochen