KräuterWochen am Bodensee

11. Mai – 16. Juni 2024 | Die Region um Konstanz und am Westlichen Bodensee bietet mit ihrem milden Klima ideale Bedingungen, um Würz- und Heilkräuter gedeihen zu lassen. Während der KräuterWochen laden duftende Gärten, gesunde Gerichte und spannende Führungen dazu ein, in die aromatische Welt der Kräuter einzutauchen. Als geschmackvolle Verfeinerung von Speisen, natürliche Heilmittel und finaler Schliff in erfrischenden Cocktails stimulieren sie alle Sinne. Geboten sind neben Kräutermärkten auch Kochkurse, Führungen und Menüs, in denen Kräuter zu den Stars auf dem Teller werden.Blumig-süß, würzig-herb oder markant-intensiv: Hier in der Region gedeihen zahlreiche Kräuter von Basilikum und Bärlauch über Thymian und Majoran bis hin zu essbaren Blüten wie Schafgarbe und Kamille. Sie werden zu Tees, Cremes oder Seifen verarbeitet und bereichern die Küchen der Region. Bei Workshops, Kursen und Führungen lernen Interessierte Wissenswertes über die Welt der Kräuter und wie aus den kleinen Powerpflanzen verschiedenste Produkte hergestellt werden. 20 Restaurants laden dazu ein, sie in schmackhaften Gerichten zu probieren. Auf den Speisekarten stehen Kreationen, die in Kombination mit verschiedenen Kräutern jedes Feinschmeckerherz zum Schmelzen bringen. In Konstanz nehmen das Seerestaurant im Steigenberger Inselhotel und die Suppengrün soup & salad bar mit auf eine Reise durch die Welt der Küchenkräuter. Einfach vorbeikommen und in die artenreiche Kräuterwelt der Region eintauchen.Auf den KräuterWochen-Speisekarten der teilnehmenden Restaurants sowie Aufstellern der Veranstaltungen und Angebote befinden sich ein Hinweis und ein QR-Code. Einfach scannen und am Gewinnspiel teilnehmen! Unter allen Teilnehmer:innen werden Top-Preise wie beispielsweise Schlemmermenüs oder Gastronomiegutscheine verlost (Teilnahmezeitraum: 11.5.–16.6.).Die KräuterWochen sind Teil des „Kulinarischen Jahresfahrplans“ am Westlichen Bodensee, der mit den BodenseefischWochen von 9. September bis 6. Oktober sowie den WildenWochen von 12. Oktober bis 24. November weitergeht. So reihen sich genussvolle SinnesImpulse im gesamten Jahr 2024 aneinander – jetzt schon vormerken!• 11.5. Kräutermarkt, Radolfzell• 20.5. Geheimnisse der Natur – Eine Wildkräuterführung, Insel Reichenau• 14.5. Kräuter und Wein, Klostergärten Insel Reichenau• 17.5. / 7.6. / 14.6. Salben und Tinkturen aus Kräutern herstellen, Insel Reichenau• 23.5. + 6.6. Führung „Gemüse & Kräuter“ im Gemüsebaubetrieb Klaus Deggelmann, Insel Reichenau• 24.5. Themenwanderung „Kräuter“, Gaienhofen• 31.5. Kräuterführung im Stadtgarten inkl. Imbiss, Stockach• 7.6. Kochkurs „Sommergerichte mit Kräutern“, Allensbach• 8.6. Feldrundgang (& Feldrundgang für Kinder), Stockach• 14. + 15.6. Lavendelwoche – Syringa KräutergärtnereiWeitere Infos zu den Events und teilnehmenden Restaurants gibtʼs unter: www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan und www.bodenseewest.eu/kraeuterwochen