KräuterWochen am Bodensee

14. Mai – 19. Juni 2022 | Die Region am westlichen Bodensee lädt zum zweiten Mal mit einem bunten Mix zum KräuterGenuss ein. Geboten werden leckere Kräutermenüs der Gastronomie, frühlingsfrische Märkte, Kräuter-Workshops und wissenswerte Wanderungen – ein Fest für alle Sinne. Von Eigenkreationen wie Eis mit Erdbeer-Basilikum-Geschmack über wissenswerte Führungen mit Kräuterexperten bis hin zu inspirierenden Geschenkideen ist hier für jeden etwas dabei. Einfach mal vorbeikommen, in die facettenreiche Kräuterwelt eintauchen sowie gesunde Produkte direkt vor Ort genießen oder alternativ mit nach Hause nehmen…Ohne geht es nicht – Kräuter verleihen einem leckeren Gericht das gewisse Etwas und sind gesund. Das Regionale steht bei den KräuterWochen auf dem Speiseplan und eine Vielzahl an Restaurants laden ein, deliziöse Kräuterpestos, köstliche Suppen, gesunde Saucen, Salate und exzellente Desserts zu probieren.Tipp: Auch Biokräutertees, alkoholfreie Cocktail-Rezepte sowie Feines aus dem Hegau sind während dieser KräuterWochen zu entdecken!Die Insel Reichenau lockt zudem mit Wissen: Auf der UNESCO Welterbeinsel werden die Geschichten von Mönch Walahfrid Strabo geteilt und sein berühmter Kräutergarten bei einem Rundgang besichtigt. Zusätzlich laden KräuterexpertInnen Tuba Rossner, Klaus Deggelmann und die Reichenauer Kräuterfrauen ein, an vielfältigen Führungen und Workshops teilzunehmen und die Wunder der grünen Zauberpflanzen neu zu entdecken.Die KräuterWochen sind Teil des „Kulinarischen Jahresfahrplans“ am westlichen Bodensee, der mit den FischWochen im September und Oktober sowie den Wilden Wochen ab November weitergeht. So reihen sich genussvolle SinnesImpulse im Ganzen Jahr 2022 aneinander – einfach mal vormerken...• 14.5.: Kräutermarkt, Radolfzell• 14.5.: Workshop: Teekräuter Garten, Syringa Kräutergärtnerei• 14.5. + 8.6.: Führung: Wildkräuter auf der Insel Reichenau• 17.5. + 7.6.: Führung: Kräutererlebnis am Spittelsberg, Ludwigshafen• 19.5.: Workshop: Nachhaltig schön und gesund, Insel Reichenau• 19.5. + 2.6.: Führung: "Gemüse und Kräuter", Insel Reichenau• 20.5.: Kräuterführung und Kräutermenü, Burghof Wallhausen, Konstanz• 23.5./30.5./2.6.: Führung: Kräuter und Wein (inkl. Verkostung), Insel Reichenau• 28.-29.5.: 23. Hohenstoffeln Kräutertage, Syringa Kräutergärtnerei• 2.6.: Kräuter-Schaukochen mit Klaus Neidhart, Allensbacher Wochenmarkt• 4.6.: Vortrag: Die Brennnessel, Radolfzell• 11.6.: Führung: Zwei Gärten – eine Vision, Radolfzell• 12.6.: Führung: Zwei Gärten – eine Vision, Worblingen• 17.6.: Workshop: Korbwickeln mit Gräsern und Kräutern, Syringa Kräutergärtnerei• 18.6.: Workshop: Salben- und Lippenstiftkurs, Syringa Kräutergärtnerei• 19.6.: Kulinarischer Ausflug durch die Wildkräuter der Höri mit Kräuterpädagogin Andrea Amma, Öhningen-Wangen• 17.-25.6. (außer So.): Lavendel Woche, Syringa Kräutergärtnerei• Termin nach Vereinbaung: Kräuter-Eis, ANELU-Eishandwerk KonstanzWeitere Infos und Restaurants, die dieses Mal bei den KräuterWochen dabei sind, gibt's unter www.konstanz-info.com