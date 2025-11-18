Kontakt
Konstanzer Wunschbaum – jetzt Weihnachtswünsche erfüllen

Konstanzer Wunschbaum lässt Wünsche wahr werden

Ab dem 1. Dezember erstrahlt der Konstanzer Wunschbaum an der Ecke Bodanstraße / Rosgartenstraße, geschmückt mit Herzenswünschen. An seinen Zweigen hängen Wunschkarten vom Haus Zoffingen der Caritas-Altenhilfe und vom Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.. mit den Weihnachtswünschen der Bewohnenden.

Wer vorbeikommt, kann selbst zum Christkind werden: Einfach eine Wunschkarte abnehmen, den Wunsch im Wert von bis zu 25 Euro erfüllen und so einem Kind oder Senior ein Leuchten in die Augen zaubern.

Die Aktion ist ein gemeinsames Herzensprojekt der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK), der Stadt Konstanz und Edeka Baur.

So werden die Wünsche erfüllt

Oberbürgermeister Uli Burchardt als Schirmherr und Eric Thiel & Team der MTK eröffnen die Aktion am Montag, 1. Dezember. Sobald alle Wunschkarten am Baum hängen, können Bürger:innen diese herunternehmen und den darauf notierten Wunsch erfüllen. Das ausgewählte Präsent geben die Wunsch-Erfüller:innen bis spätestens Freitag, 12. Dezember, um 17 Uhr im Info-Centre der MTK in der Oberen Laube 71 ab. Ein weiterer Fototermin findet am 18.12. um 14.30 Uhr statt, bei dem die gesammelten Geschenke an Vertretern:innen der beiden Einrichtungen überreicht werden. Diese geben die Geschenke weiter – frohe Weihnachten für alle!

Infos zum Konstanzer Wunschbaum gibt’s gebündelt auf

www.konstanz-info.com/attraktionen/konstanzer-wunschbaum.

