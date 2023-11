Konstanzer Winterzauber & Weihnachtsmarkt am Bodensee

Festliche Momente auf dem einzigartigen Weihnachtsschiff, WinterSeeLeuchten, rund 170 zauberhafte Hütten und regionale Produkte aus der Vierländerregion Bodensee: Von individuell gestalteten Hütten im Stadtgarten über den Hafen bis auf die Marktstätte erstreckt sich der größte Weihnachtsmarkt am Bodensee mit seinem romantischen Lichtermeer und lädt vom 30. November bis 23. Dezember zum gemütlichen Flanieren und Genießen ein. Der Weihnachtsmarkt in Konstanz mit seiner spektakulären Lage direkt am See bietet Einheimischen wie Gästen duftende Leckereien, traditionelle Weihnachtsmusik, ein weihnachtliches Spielareal für Kinder, über 100.000 Geschenkideen, ein besonderes Riesenrad direkt am See u.v.m. Der Christmas Garden auf der Insel Mainau verzaubert mit einem funkelnden Lichtermeer und warmherzige Aktionen wie der Konstanzer Wunschbaum runden das Angebot ab - einfach vorbeikommen und in das Fest für alle Sinne zwischen Bodensee und schneebedeckten Alpengipfeln eintauchen…Vom 30. November bis 23. Dezember begeistert der Konstanzer Weihnachtsmarkt am See mit traumhafter Kulisse, liebevoll dekorierten Hütten von der Marktstätte entlang des Bodenseeufers bis in den Stadtgarten, kreativem Kunsthandwerk aus der Vierländerregion (D, A, CH, FL), kulinarischen Spezialitäten wie Schupfnudeln, Schweizer Stangenfondue, Käsespätzle, wärmendem Punsch oder Winzerglühwein und weihnachtlicher Stimmung. Mit dem historischen Pferdekarussell und dem „Weihnachts-Wichtel-Dorf“, einem Spiel- und Erlebnisareal für Kinder, ist der Weihnachtsmarkt am See ein einzigartiges Erlebnis für die gesamte Familie. Begleitet wird der Besuch von traditioneller Weihnachtsmusik der Konstanzer Musikgruppen und Musikvereine. Die Gastronomie öffnet ihre Stände täglich von 11 bis 21.30 Uhr, die Markthütten von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr und am Freitag sowie Samstag von 11 bis 21.30 Uhr.Über dem Weihnachtsmarkt ragt die imposante Hafenfigur Imperia, eines der Wahrzeichen von Konstanz seit 30 Jahren, empor und beobachtet das bunte Treiben entlang der pittoresken Hütten und den reflektierenden Glanz auf dem Wasser. Die historische Altstadt lädt mit ihren malerischen Gässchen zu außergewöhnlichen Shoppingerlebnissen sowie informativ-amüsanten Stadtführungen durch die StadtSchönheit ein. Bei der Stadtführung „Weihnachtszauber in Konstanz“ erfahren Teilnehmer:innen Wissenswertes über weihnachtliche Traditionen in Konstanz. Zusätzlich wird die Stadtführung „Zauber der Rauhnächte – Konstanz & der Jahreswechsel“ angeboten. Bei romantischen Adventsschifffahrten auf dem Bodensee die weiße Landschaft bestaunen, entspannte Stunden in der Bodensee-Therme oder dem Sea Life verbringen, Entdeckertouren auf der Blumeninsel Mainau unternehmen, die zahlreichen spannenden Museen, Galerien und vorweihnachtlichen Konzerte besuchen: In der ruhigen und festlichen Jahreszeit ist Konstanz der ideale (Urlaubs-) Ort für wahre Genießer:innen.Warum früher mehr Lametta war, das Christkind die Frauenquote erfüllt, Not erfinderisch macht, Glühwein gesund ist und Päpste auch gern Butter mögen: Weihnachtstraditionen kurz und knapp. Beim gemütlichen Spaziergang durch die Gassen mit Weinerlebnisführerin und Sommelière Heike Roensch werden drei regionale Winzerglühweine aus der Bodenseeregion sowie ein Bodensee Rum verkostet. Alle Termine und Infos unter www.konstanz-info.com/oeffentliche-stadtfuehrungen Ab dem 21. November nimmt der Christmas Garden auf der Insel Mainau Besucher:innen mit in eine zauberhaft leuchtende Weihnachtswelt – in diesem Jahr mit neuen funkelnden Lichtinstallationen und einem neu illuminierten Rundweg, die den Winterspaziergang mit der gesamten Familie zu einem besonderen Erlebnis machen. Einfach vorbeikommen, von den über 25 individuellen Lichtinstallationen beeindrucken lassen und die Vorfreude auf Weihnachten genießen. Karten für den Christmas Garden gibt es bereits jetzt im Vorverkauf unter www.christmas-garden.de/mainau : Das Pauschalangebot „Konstanzer Winterspezial“, das mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Begrüßungsgeschenk sowie einem Wohlfühl- und Erlebnisprogramm noch bis 14. März 2024 für warme Wintermomente sorgt. Einfach eintauchen und die Seele baumeln lassen…Weitere Infos zum Konstanzer Winterzauber auf www.konstanz-info.com/winter : Am 22. Dezember um 18 Uhr in der Schänzlehalle beim „Dreiklang in der Schänzlehalle“ vorbeikommen und mitsingen. Das Konstanzer Weihnachtssingen wird gemeinsam von der HSG Konstanz, der Konstanzer Altstadtpfarrei und der Südwestdeutschen Philharmonie veranstaltet. Tickets sind erhältlich unter www.philharmonie-konstanz.de/de EVENT-HIGHLIGHTS (AUSWAHL)