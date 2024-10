Konstanzer Winterzauber & Weihnachtsmarkt am Bodensee

Shopping mit dem Lieblingsmenschen | 1.10.24 – 31.3.25

Winterspezial | 1.10.24 – 16.3.25

Christmas Garden auf der Insel Mainau | 19.11.24 – 6.1.25

Konstanzer Weihnachtsmarkt am See | 28.11. – 23.12.24

Konstanzer Weihnachtsschiff | 28.11. – 23.12.24

Adventsfahrten der BSB | 29.11. – 22.12.24

Stadtführung: Weihnachtszauber in Konstanz | 1.12. / 8.12. / 15.12. / 22.12.24, sonntags um 11 Uhr

MS „Sonnenkönigin“: Königin on Tour – Entertainment- & Dinnershow auf dem Bodensee | 6.12.24 um 18 Uhr

Adventskonzert des Konstanzer Kammerchors | 7.12.24 um 19.30 Uhr

Stadtführung: Zauber der Rauhnächte – Konstanz & der Jahreswechsel | 27.12. / 28.12. / 29.12.24 / 4.1. / 6.1.25 um 16.30 Uhr

Das Riesenrad am See & SEA LIFE

Festliche Momente auf dem einzigartigen Weihnachtsschiff, WinterSeeLeuchten, rund 170 zauberhafte Hütten und regionale Produkte aus der Vierländerregion Bodensee: Von individuell gestalteten Hütten im Stadtgarten über den Hafen bis auf die Marktstätte erstreckt sich der größte Weihnachtsmarkt am Bodensee mit seinem romantischen Lichtermeer und lädt vomzum gemütlichen Flanieren und Genießen ein. Der Weihnachtsmarkt in Konstanz mit seiner spektakulären Lage direkt am See bietet Einheimischen wie Gästen duftende Leckereien, traditionelle Weihnachtsmusik, ein weihnachtliches Spielareal für Kinder, über 100.000 Geschenkideen u.v.m. Der Christmas Garden auf der Insel Mainau verzaubert mit einem funkelnden Lichtermeer und rundet das Angebot ab – einfach vorbeikommen und in das Fest für alle Sinne zwischen Bodensee und schneebedeckten Alpengipfeln eintauchen…Vombegeistert der Konstanzer Weihnachtsmarkt am See mit traumhafter Kulisse und liebevoll dekorierten Hütten von der Marktstätte entlang des Bodenseeufers bis in den Stadtgarten. An den Ständen gibt es Kunsthandwerk und Handel in Hülle und Fülle – Weihnachtsdekoration, Kerzen, Winterkleidung, originelle Besonderheiten u.v.m. Köstlichkeiten wie Schupfnudeln, Schweizer Stangenfondue, Käsespätzle, Punsch und Winzerglühwein sorgen für ein wohliges Gefühl und wärmen das Herz. Mit dem historischen Pferdekarussell und dem „Weihnachts-Wichtel-Dorf“, einem Spiel- und Erlebnisareal für Kinder, ist der Weihnachtsmarkt am See ein einzigartiges Erlebnis für die gesamte Familie. Begleitet wird der Besuch von traditioneller Weihnachtsmusik der Konstanzer Musikgruppen und Musikvereine. Dieöffnet ihre Stände täglich von, dievonund amAuf dem Weihnachtsmarkt am See wird dieses Jahr flächendeckend Mehrweggeschirr von Vytal eingesetzt. Er ist somit deutschlandweit der erste große Weihnachtsmarkt, der im Essen- und Getränkebereich ausschließlich Mehrweg anbietet.Über dem Weihnachtsmarkt ragt die imposante Hafenfigur Imperia, eines der Wahrzeichen von Konstanz, empor und beobachtet das bunte Treiben entlang der pittoresken Hütten und dem reflektierenden Glanz auf dem Wasser. Das Riesenrad und das SEA LIFE bieten besondere Perspektiven und Fotomotive. Die historische Altstadt lädt mit ihren malerischen Gässchen zu außergewöhnlichen Shoppingerlebnissen sowie informativ-amüsanten Stadtführungen durch die StadtSchönheit ein. Bei der Stadtführung „Weihnachtszauber in Konstanz“ führt das Konstanzer Kaufmannspaar Teilnehmer:innen durch das winterliche Treiben und erzählt Wissenswertes über weihnachtliche Traditionen. Zusätzlich wird die Stadtführung „Zauber der Rauhnächte – Konstanz & der Jahreswechsel“ angeboten. Romantische Adventsfahrten auf dem Bodensee genießen, die verschneite Landschaft bewundern, erholsame Stunden in der Bodensee-Therme verbringen, auf Entdeckungsreise auf der Blumeninsel Mainau gehen und die vielen faszinierenden Museen, Galerien sowie weihnachtlichen Konzerte besuchen. In der friedlichen und festlichen Zeit ist Konstanz der ideale Ort für echte Genießer:innen.Vomverwandelt sich die Insel Mainau nach Sonnenuntergang in eine magische Weihnachtswelt, die Besucher:innen auf einem Rundweg durch bezaubernde Illuminationen und funkelnde Lichtermeere führt. Weihnachtliche Hütten mit heißen Getränken sowie herzhaften und süßen Spezialitäten runden das Angebot ab. Karten gibt es unter www.christmas-garden.de/mainau Die Adventsfahrten der BSB nehmen vommit auf entspannte Rundfahrten in festlicher Atmosphäre. Einfach an Bord kommen, die Seele baumeln lassen und die weiße Winterlandschaft genießen.Am Freitag,um 18 Uhr kommen Unterhaltungsfans auf der MS „Sonnenkönigin“ in den Genuss eines exquisiten 4-Gänge-Dinners von MO Catering. Der sanfte Gesang von Nina Fleisch lädt zum entspannten Zuhören ein, während die beeindruckende Luftakrobatikshow von Chris Kiliano Herzen höherschlagen lässt. Auch die waghalsigen Figuren am Luftring, ausgeführt von Natalia Vorona, sowie die Kontorsionskunst von Eliza Ruppel und die sinnliche Tanzkunst von Aaliya Zhoura versetzen ins Staunen. Tickets gibt es online Das Pauschalangebot „Konstanzer Winterspezial“, das mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Begrüßungsgeschenk sowie einem Wohlfühl- und Erlebnisprogramm nochfür warme Wintermomente sorgt. Einfach eintauchen und die Seele baumeln lassen…