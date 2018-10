Konstanzer Weihnachtsmarkt & Winterzauber am Bodensee

31.10.18

Märchenhafte Stimmung mit über 100.000 Lichtern, zauberhafte Hütten, das einzigartige Weihnachtsschiff mit eigenen Ständen und 360° Panorama IceBar und viele regionale Produkte aus der Vierländerregion: Das und vieles mehr bietet der größte Weihnachtsmarkt am Bodensee vom 29. November bis 22. Dezember. Er ist die Nummer 1 in der Vierländerregion, Top 10 deutschlandweit laut GEO-Magazin sowie im Best Christmas City Publikumsranking. Von traditionellen Hütten am Hafen bis in die mit leuchtenden Sternen geschmückte historische Altstadt erstreckt sich dieser Weihnachtsmarkt am See mit seinem romantischen Lichtermeer. Rund 170 Hütten, Kunsthandwerk, stimmungsvolle Musik, duftende Leckereien und vieles mehr bieten hier besondere Genussmomente direkt am See.Aus dem Lichtermeer ragt die imposante Konstanzer Imperia, eines der Wahrzeichen von Konstanz, und blickt auf die pittoresken Holzhütten und das reflektierende Schimmern auf dem Wasser. Und auch die historische Altstadt lädt mit 100.000 Geschenkideen und ihren malerischen Gässchen zu einzigartigen Shoppingerlebnissen sowie Stadtführungen durch die größte Stadt am Bodensee ein. Die weihnachtlichen informativen Adventführungen bieten einen außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen: Vom Münsterdachboden, Kapellen und Kirchen über die Niederburg und stille Örtchen bis hin zu inszenierten Touren mit Nachtwächter, Landsknecht, Henker und Ritter sowie Familientouren findet hier jeder sein persönliches Stadtführungs-Highlight.Romantische Adventsschifffahrten auf dem Bodensee, entspannte Stunden in der Therme, Entdeckertouren inklusive Winterausstellung auf der Blumeninsel Mainau, spannende Exkursionen im Sea Life und in den Museen, vorweihnachtliche Konzerte, winterlich-frische Events im Bodenseeforum, Theaterstücke und viele mehr laden die gesamte Familie zum Verweilen und Genießen ein. In der ruhigen und festlichen Jahreszeit ist Konstanz der ideale (Urlaubs-) Ort für wahre Genießer. Tipp: Das Konstanzer WinterSpezial. Einfach mal eintauchen, wohlfühlen und die Seele baumeln lassen…Zum großen Finale des „Jahr der Kultur“ 2018 gibt’s vom 19. November bis 31. Dezember an der Tourist-Info Gutscheine für zwei Stadtführungen zum Sonderpreis von 15 Euro (einlösbar 2019). Einfach vorbeikommen, Gutschein sichern und bei „Schiff ahoi und Land in Sicht“, „Mit dem Ritter unterwegs“, „Die Sau rauslassen mit dem Landsknecht“ dem oder „Nachtwächterrundgang“ spannende Zeitreisen in die Konstanzer Geschichte erleben…Mehr Infos zum Konstanzer Winterzauber in den beigefügten Flyern und auf www.konstanz-info.com bis 30.12.18 „Charakterköpfe“ im Rosgartenmuseum www.rosgartenmuseum.de 1./3./10./17./24.11.18 Herbst-Rundfahrten auf dem Bodensee www.konstanz-info.com 2.11.18 Krimidinner: Aller Anfang ist Mord www.das-kriminal-dinner.de 2.11.-5.12.18 Theater: „Von Mäusen und Menschen“ www.theaterkonstanz.de 8.11.18 Jazz unter Palmen Mainau www.mainau.de 9./11./14.11.18 Philharmonie: „Umstritten“ www.philharmonie-konstanz.de 9.11.18-10.2.19 Winterausstellung Mainau www.mainau.de 10.11.18 SeeKoffer Markt www.seekoffer-konstanz.blogspot.com 11.11.-30.12.18 Theater: „Die Brüder Löwenherz“ www.theaterkonstanz.de 15,11,18 Philharmonie: „Hänsel und Gretel“ www.philharmonie-konstanz.de 17./18.11.18 Flair Designmarkt www.flair-designmarkt.de 18.11.18 Gast für einen Tag www.konstanz-info.com 18.11.18 Krimidinner: Testament à la Carte www.das-kriminal-dinner.de 18.11.18 Mozarts Requiem www.sinfonischer-chor-konstanz.de 20.11.18 Tourismuskonzil www.konstanz-info.com 21.11.18 Stand Up Stories www.kilometer1.de 23./24.11.18 Kabarett: „Nord-Süd-Gefälle“ www.mephisto-co.de 23.11.18-23.1.19 Theater: „Ewig jung“ www.theaterkonstanz.de 29.11.-22.12.18 Weihnachtsmarkt am See www.konstanz-info.com 1.12.18 Regatta der Eisernen www.dsmc.de 1.-9.12.18 Adventsfahrten www.bsb.de 6.12.18 „Cavewoman“ www.ilboccone.de/arte 13.12.18 Lucia-Fest Mainau www.mainau.de 13.12.18 Kriminal Dinner Konstanz www.konstanz-info.com 30./31.12.18 Silvesterkonzert im Münster www.muenstermusik-konstanz.de 31.12.18 Silvester-Party www.konstanz-info.com 2.1.19 „The Best of Musical“ www.bodenseeforum-konstanz.de 5.1.19 Philharmonie: Neujahrskonzert www.bodenseeforum-konstanz.de 17.1.19 „Caveman: Du sammeln, ich jagen“ www.ilboccone.de/arte 1.2.19 Musical: „Die Schneekönigen“ www.bodenseeforum-konstanz.de 17./24.2.19 Literatur in den Häusern www.bodenseeforum-konstanz.de 28.2.-6.3.19 Schwäbisch-alemannische Fasnacht www.konstanz-info.com 14.3.19 Konstanzer Unternehmerfrühstück www.konstanz-info.com 16./17.3.19 Gesundheitstage Bodensee www.bodenseeforum-konstanz.de 17.3.19 Mundstuhl „Flamongos“ www.ilboccone.de/arte Weitere Infos zum Konstanzer Winterzauber in den beigefügten Flyern und auf www.konstanz-info.com