Konstanzer Strandbäder: SommerFreude & BadeSpaß am Bodensee

Kristallklares Wasser, schattenspende Bäume, weitläufige Liegewiesen, Lieblingssnacks u.v.m.: Ab sofort zieht es Einheimische wie Gäste wieder in die kostenfreien Strandbäder. Mit Blick auf den Bodensee sorgen abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten wie Beachvolleyball, Riesenschach oder Stand-Up-Paddling sowie der direkte Seezugang und die ausgezeichnete Wasserqualität für paradiesische SommerFreude – Badespaß, Entspannung und Genussmomente im Restaurant inklusive. Vom zentrumsnahen Rheinstrandbad über das beliebte Hörnle bis zu den Strandbädern in den idyllischen Vororten – hier findet jeder seine persönliche Badeoase…Größtes Strandbad am Bodensee: Das „Hörnle“ hat eine lange Tradition! Beharrlich hält sich das Gerücht, dass das Strandbad Horn durch eine Schenkung in den Besitz der Stadt Konstanz kam und aus diesem Grund kostenfrei ist. Die tatsächlich im Jahr 1907 getauschte Fläche gilt heute als Nummer 1 unter den Strandbädern am Bodensee und ist beliebter Treffpunkt für Groß und Klein. Direkt am idyllischen Ufer mit großem Liegebereich laden der Familienbereich mit Kinderbecken und Spielplatz, der Stand-Up-Paddling-Verleih sowie das Café-Restaurant mit Kiosk Einheimische und Gäste zu einem naturnahen Badeerlebnis ein. Der Blick vor Ort auf den See und die Alpensilhouette ist sensationell...Wasserspaß, idyllische Natur, schattenspendende Bäume: Direkt am neuen Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau liegt ein besonders schön gelegenes Strandbad. Mit fantastischem Blick auf die Insel Mainau und Unteruhldingen bietet es den perfekten Ort zum Entspannen, Baden und Genießen. Ein Kinderbecken und der Spielplatz sorgen auch bei den kleinen Badegästen für große Freude. Zur Stärkung für zwischendurch lädt der Strandbad-Kiosk mit seiner Terrasse ein – Top-Ausblick inklusive…Entspannen in idyllischer Atmosphäre: Das Strandbad Dingelsdorf ist eines der schönsten Naturstrandbäder am Bodensee. Es liegt am Campingplatz Klausenhorn, direkt neben dem Naturschutzgebiet auf einer Halbinsel. Der einzigartige Blick über den Bodensee, die exzellente Wasserqualität, großzügige Liegewiesen u.v.m. laden Einheimische, Camper und andere Urlauber zum Entspannen und Genießen ein. Neben Einstiegsmöglichkeiten für einen Tauchgang im Bodensee gibt es am zugehörigen Kiosk auch Snacks für zwischendurch.Badespaß, Kanu- und Kajakverleih, Beachvolleyball u.v.m.: Das Strandbad Wallhausen ist mit seiner großen Liegewiese und vielen Freizeitangeboten bei Familien und Sportlern besonders beliebt. Wasserfans und NaturliebhaberInnen genießen ihre Auszeit hier beim Sonnen und Planschen am Uferwasser. Geschicklichkeit ist auf dem 18-Loch Mini-Golf-Platz gefragt und an sonnigen Tagen verwöhnt das Restaurant und Café „Ufer 39“ seine Gäste mit Snacks und kühlen Erfrischungen.Erfrischendes Rheinwasser: Ganz in der Nähe der historischen Altstadt lädt das aus den 1930er-Jahren stammende Rheinstrandbad für kleines Geld zu erfrischendem Badespaß ein. Das Rheinstrandbad liegt genau dort, wo der Rhein den Bodensee verlässt und sorgt auch an heißen Sommertagen durch das kühle Wasser für eine extra Portion Erfrischung. Für die kleinen Badegäste gibt es ein Kinderplanschbecken sowie einen gesicherten Bereich am Rheinstrand. SchwimmerInnen finden in der begrenzten Badezone mit natürlichem Gegenstrom ihren Platz.Alle Strandbäder im Konstanzer Stadtgebiet sind – abgesehen vom Rheinstrandbad – kostenfrei und auch außerhalb der Bäder gibt es zahlreiche Möglichkeiten für spontane Abkühlungen im See! Einfach mal vorbeikommen, den Sommer auf Konschtanzer Art genießen und direkt am Bodensee entspannt die Seele baumeln lassen… Weitere Infos auf www.konstanz-info.com/strandbaeder