Konstanzer Stadt- und Seeerlebnisse 2025

aktiv &– Konstanz lädt 2025 mit anregenden Erlebnissen dazu ein, die Stadt aus neuen Perspektiven zu entdecken. Von Weindegustationen mit historischen Wissensschmankerln über sportliche Ausfahrten mit Kanu und Kajak auf dem Wasser bis hin zu Eiskursen voller süßer Verführungen: Hier finden alle ihr persönliches Erlebnis-Highlight. Los geht es ammit der Kneipentour, die ins pulsierende Konstanzer Nachtleben führt – spannende Anekdoten der Wirte und Wirtinnen inklusive.Action und Abenteuer: Beiaktiven Touren geht es wahlweise mit dem Segelboot, Ausflugsschiff, selbstgebauten Flößen oder Kajaks und Kanadiern auf den Bodensee, zum Rebgut Haltnau, mit der Försterin in den Lorettowald und zum Bogenschießen in den Mainau Erlebniswald.Die kulinarische Seite der größten Stadt der Vierländerregion Bodensee lernen Teilnehmende beiTouren kennen. Neben Eis-Kursen laden Biertastings sowie Wein- und Kneipentouren dazu ein, die StadtSchönheit genussvoll neu zu erkunden.Frühlingsfrisch, sommerwarm, herbstgolden: Die exklusiven buchbaren Erlebnisse bieten von März bis November neue Abenteuer, sinnliche Momente und spannende Begegnungen in und um Konstanz.Bei dieser Kneipentour durch das Nachtleben der größten Stadt am Bodensee erfahren die Teilnehmer:innen in gemütlicher Runde Spannendes zur Geschichte der besuchten Bars, unterhaltsame Anekdoten der Wirt:innen und interessante Details zu Konstanz. In jeder der vier besuchten Kneipen gibt es ein Freigetränk. Hungrige Kneipentourer:innen haben die Möglichkeit, in einer der Locations zu Abend zu essen. Großer Spaßfaktor inklusive!freitags am 14.3. / 11.4. / 9.5. / 13.6. / 11.7. / 8.8. / 12.9. / 10.10. / 14.11.202517.15 Uhr, Schnetztor, Hussenstr. 68, Konstanzca. 6 Stunden (open end)40 Euro p.P.darin enthalten:→ Führung durch 4 Konstanzer Kneipen→ 4 Freigetränkemax. 18 Personenbis 2 Tage vor dem jeweiligen Terminab 18 JahrenWie Robin Hood mit Pfeil und Bogen schießen! Teilnehmer:innen erhalten neben einer Einweisung hilfreiche Tipps und Tricks von erfahrenen Trainer:innen, um anschließend selbst die Mitte der Zielscheibe zu treffen und nebenbei ihre Koordination und Konzentration zu stärken. Professionelle Sportbögen werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Einfach ausprobieren und selbst ins Schwarze treffen...freitags am 4.4. / 2.5. / 6.6. / 4.7. / 1.8. / 5.9. / 3.10.202516 Uhr, Biergarten St. Katharinaca. 1 Stunde40 Euro p.P.mind. 8 / max. 16 Personenbis 2 Tage vor dem jeweiligen Terminab 18 JahrenFür Gruppen bis 16 Personen auch zu individuellen Terminen buchbarBeliebtes Ausflugsziel und Zeuge des Klimawandels: Der Lorettowald am Hörnle gehört seit 1907 zur Spitalstiftung und dient seither als naturnaher Erholungswald. Bei einer kleinen Wanderung nimmt die zuständige Försterin Interessierte mit in den Konstanzer Lieblingswald und geht auf Zukunftsfragen ein. Sie beantwortet unter anderem, ob die Gesunderhaltung des Waldes im Klimawandel noch möglich ist, wie nachhaltig die Waldbewirtschaftung ist und ob der Lebensraum für Tiere und Pflanzen in aktueller Form noch Bestand haben wird.Dienstag, 8.4. + Mittwoch, 30.7.202517.30 Uhr, Parkplatz Fontainebleau-Allee (z.B. mit Bus Linie 5 bis „Bodenseestadion“)ca. 2 Stunden10 Euro p.P. (bis 15 Jahre kostenlos)mind. 8 / max. 20 Personenbis 12 Uhr am VortagFür Gruppen bis 20 Personen auch zu individuellen Terminen buchbarBierSpezialitäten, Tastings u.v.m.: Die Bierboutique Konstanz bietet mit über 200 Biersorten geschmacksinspirierende Genusserlebnisse. Entspannt tauchen Genießer:innen bei den Tastings in die spannende Welt des Craftbiers ein und erfahren in geselliger Runde mehr über das kühle Hopfengetränk. Hoher Spaß- und Genussfaktor!freitags am 25.4. / 30.5. / 27.6. / 25.7. / 29.8. / 26.9. / 31.10.202518 Uhr, Bierboutique Konstanz, Kreuzlinger Str. 271,5-2 Stunden42 Euro p.P.darin enthalten:→ Degustation von 6 Craftbieren→ Viel Spaß & eine Menge Wissenswertesmind. 6 / max. 12 Personenbis 2 Tage vor dem jeweiligen Terminab 18 JahrenFür Gruppen bis 12 Personen auch zu individuellen Terminen buchbarHochwertiges Eis aus Naturprodukten sowie ohne Farb- und Aromastoffe herstellen: Beim Eis-Kurs mit Dr. Annegard Pesaro von ANELU erfahren Genießer:innen, wie’s geht. Nach einer kurzen theoretischen Einführung zu den Grundlagen der Speiseeiszubereitung durch die fachlich geprüfte Eisherstellerin, stellen Teilnehmer:innen selbst eine Sorte Eis her und verkosten diese. Alle Sorten sind glutenfrei, das Fruchteis sogar vegan und laktosefrei. Da ANELU für besonders ausgefallene Kreationen bekannt ist, rundet eine Verkostung verschiedener Sorten diesen genussvollen Eis-Kurs ab. Ein besonderes Erlebnis und Geschenk für alle, die sonst bereits alles besitzen...freitags am 25.4. / 13.6. / 1.8. / 8.8. / 22.8. / 5.9. / 12.9. / 19.9.202516 Uhr, ANELU Eishandwerk, Zollernstr. 171-1,5 Stunden22 Euro p.P.darin enthalten:→ Grundlagen der Speiseeiszubereitung durch Dr. Annegard Pesaro, fachlich geprüfte Eisherstellerin→ Verkostung verschiedener ausgefallener Eis-Kreationenmind. 10 / max. 12 Personenbis 3 Tage vor dem jeweiligen TerminSegelvergnügen auf dem drittgrößten Binnensee Europas mit faszinierenden Ausblicken: An Bord der Segelboote vom Typ Trias genießen Segelbegeisterte erlebnisreiche Stunden auf dem Wasser. Geübte Skipper:innen sind immer mit an Bord, vermitteln die Basics des Segelns und beantworten Fragen. Von Neulingen über Segelerfahrene bis hin zu Familien richtet sich der Kurs an alle, die den Sport kennenlernen, alte Kenntnisse auffrischen oder einfach einen spannenden Tag auf dem Wasser erleben wollen. Einfach mitsegeln, mehr über diesen faszinierenden Wassersport erfahren und den Wind in den Haaren spüren.freitags am 16.5. / 20.6. / 18.7. / 15.8. / 19.9.202516 Uhr, Hafen Konstanz-Wallhausen, Steg 3ca. 4 Stunden75 Euro p.P.mind. 3 / max. 4 Personen pro Boot (max. 3 Boote)bis 8 Tage vor dem jeweiligen Termin→ wetterbedingt sind kurzfristige Absagen möglich→ Falls Nichtschwimmer mitsegeln möchten, muss dies bei der Buchung angemeldet werden→ Handy & Brille / Sonnenbrille sollten gesichert sein→ Ausreichend Schwimmwesten an Bord→ Saubere & geschlossene Segel-, Bord- oder Sportschuhe→ Badekleidung & Handtücher→ eigene Verpflegung & GetränkeFür Gruppen bis 12 Personen auch zu individuellen Terminen buchbar800 Jahre ist die Spitalstiftung Konstanz alt, und fest damit verbunden ist die Spitalkellerei. Deren schönste Weinberge jenseits des Sees verdankt die Stiftung laut Legende einer Frau, die so hässlich war, dass kein Mann sich auf sie einlassen wollte. Doch Wendelgard von Halten war klug und übergab den Konstanzer Räten ihre Weinberge in der Haltnau dafür, dass sie ihr zu Diensten waren. Wie es wirklich war mit der Spitalstiftung, der Wendelgard und dem Wein, erfahren Interessierte bei einer vergnüglichen Wanderung von der Fähre Konstanz durch Meersburg bis zur Haltnau. Historisch, unterhaltsam & informativ!samstags am 17.5. / 21.6. / 19.7. / 16.8. / 20.9.202511.15 Uhr, Konstanz-Staad (Fähre)ca. 1,5-2 Stunden (open end)22 Euro p.P.darin enthalten:→ Begleiteter Spaziergang zum Rebgut Haltnau→ Verzehrgutschein (Wert 5 Euro)Zusatzkosten: Fähre Konstanz-Meersburg-Konstanzmind. 8 / max. 25 Personenbis 2 Tage vor dem jeweiligen Termin→ Rückweg von der Haltnau zur Fähre auf eigene Faust→ Tipps für den Rückweg: Burg Meersburg (älteste bewohnte Burg Deutschlands), Vineum Bodensee (Wein-Erlebnishaus Meersburg)Paddeln auf dem Bodensee: Teilnehmende lernen, was der Unterschied zwischen Kajak und Kanadier ist, wie sie die Boote steuern und welches am besten zu ihnen passt. Neben theoretischen Kenntnissen gibt es viel Zeit für praktische Übungen und jede Menge Tipps vom Profi. Jetzt anmelden und mitpaddeln!sonntags am 18.5. / 22.6. / 13.7. / 17.8.202510 Uhr, Kanustation, Strandbad Wallhausen, Uferstr. 39ca. 6 Stundenab 17 Jahren: 99 Euro p.P. / 7-16 Jahre: 50 Euro p.P.darin enthalten:→ Schulung durch ausgebildete Kanulehrer der Bundesvereinigung Kanutouristik→ Bereitstellung von Booten, Paddeln & Schwimmwestenmind. 2 / max. 10 Personenbis 3 Tage vor dem jeweiligen Termin→ leichte Freizeitkleidung→ Regen-/ Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Sonnencreme)→ Handtuch, Badekleidung, Trinken und Vesper→ Kinder & Jugendliche nur in Begleitung der Eltern→ Der Kurs findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Falls der Kurs aufgrund von Extrembedingungen wie Sturm oder Gewitter nicht stattfinden kann, erfolgt eine zeitnahe Benachrichtigung.Gemeinsam bauen, planen und paddeln: Aus Brettern, Seilen und einem Schwimmkörper erschaffen die Teilnehmer:innen in Kleingruppen ein schwimmfähiges Floß. Die erfahrene Erlebnispädagogin Martina Humpert unterstützt die Teams mit Rat und Tat. Neben Kreativität, kluger Planung und Geschick gehören auch Kooperation, Teamwork und jede Menge Spaß zum Bauprojekt. Das fertige Floß wird von der Expertin geprüft und anschließend vom Team auf dem Wasser getestet: Leinen los, auf den Bodensee paddeln und den gemeinsamen Erfolg genießen. Hoher Spaßfaktor und spielend lernen!samstags am 24.5. / 28.6. / 26.7. / 23.8. / 13.9.202510 Uhr, Wiese am Wasserwerk KonstanzDamind. 6uerca. 4,5 Stunden59 Euro p.P. (ab 18 Jahren), 29 Euro p.P. (12-17 Jahre)mind. 6 / max. 18 Personen (max. 3 Flöße)bis montags 12 Uhr vor dem jeweiligen Termin→ auf das Wetter angepasste Kleidung / Badekleidung→ Handtücher→ ab 12 Jahren→ nur für Schwimmer→ Schwimmwesten sind obligatorisch und werden gestellt→ wetterbedingte kurzfristige Absagen sind möglich → ab 12 Jahren→ nur für Schwimmer→ Schwimmwesten sind obligatorisch und werden gestellt→ wetterbedingte kurzfristige Absagen sind möglichFür Gruppen bis 18 Personen auch zu individuellen Terminen buchbar, z.B. als Teambuilding-Event für FirmenSpannende Stadtgeschichten und gelebte Weinkultur: Bei diesem Rundgang durch die Konstanzer Altstadt lernen Teilnehmende in nur 60 Minuten die wichtigsten Highlights kennen, von der Imperia über das Konzil bis zum Münster. Anschließend geht es in den historischen Weinkeller der Spitalkellerei – dem ältesten Stiftungsweingut Deutschlands! Neben viel Weinwissen und Einblicken in die spannende Geschichte des Weinguts rundet ein Glas Wein den Nachmittag ab. Genussvoll & unterhaltsam zugleich!dienstags am 3. / 10. / 17. / 24.6., 1. / 8. / 15. / 22.7., 5. / 12. / 19. / 26.8.2025donnerstags am 5. / 12. / 26.6., 3. / 10. / 17. / 24.7., / 7. / 14. / 21. / 28.8.202514.30 Uhr, Historische Hafenuhrca. 1,5 Stunden17,50 Euro p.P.darin enthalten:→ Stadtführung „Konstanz in Kürze“→ Rundgang im historischen Weinkeller der Spitalkellerei→ 1 Glas Wein (0,1 l)mind. 6 / max. 20 Personenbis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminBei dieser Tour durch den ältesten Stadtteil von Konstanz, der Niederburg, erfahren Teilnehmer:innen mehr über die Konstanzer Weinstuben und gehen mit auf eine spannende Zeitreise. Andreas Fritz, Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft, lädt nach dem Rundgang in seine traditionsreiche Weinstube ein. Bei einer Weinprobe gibt es hier Wissenswertes, besondere Genussmomente und gemütliches Beisammensein. Ein besonderes Eintauchen in eine längst vergangene Zeit!donnerstags am 5.6. / 3.7. / 4.9. / 9.10.202516.45 Uhr, Münsterplatz Pyramideca. 3 Stunden55 Euro p.P.darin enthalten:→ Große Weinprobe mit Vesper in einer Weinstube→ Niederburg-Führungmind. 10 / max. 20 Personenbis 2 Tage vor dem jeweiligen Terminab 18 JahrenSanfte Wellen, warme Farben, mystisches Flair: Herbstliche Schiffrundfahrten laden ab Konstanz zu entspannten Auszeiten auf dem Wasser ein. Die einmalige Aussicht auf den glitzernden Bodensee, bunt gefärbte Ufer und weiß gepuderte Alpengipfel ist inklusive! An Land wird es geheimnisvoll: Der Nachtwächter nimmt mit auf lebendige Zeitreise. Beim gemeinsamen Rundgang durch verwinkelte Altstadtgässchen erweckt er das mittelalterliche Konstanz in seinen Liedern und Geschichten zum Leben. Top-Fotomotive inklusive!samstags am 25.10. & 1. / 8. / 15. / 22.11.202515.30 Uhr Hafen Konstanz (Schifffahrt), 17 Uhr Münster/Hauptportal (Nachtwächter)ca. 3 Stunden28 Euro p.P.mind. 8 / max. 25 Personenbis 2 Tage vor dem jeweiligen TerminSpaziergang vom Hafen zum Münster auf eigene FaustWeitere Informationen unter www.konstanz-info.com/erlebnisse Tickets gibt es online unter konstanz-booking.inet-mainz.de/E sowie in der Tourist-Info am Bahnhof. Individuelle Termine für Gruppen können unter meyer-mundt@konstanz-info.com angefragt werden.