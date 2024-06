Konstanzer Musikfestival 2024: Exzellenter MusikGenuss am Bodensee

Hochkarätig, facettenreich, exklusiv: Das seit 2015 erfolgreich veranstaltete Konstanzer Musikfestival begeistert dieses Jahr vom 10. bis zum 19. Juli im Steigenberger Inselhotel mit einer Mischung aus klassischer Musik und Jazz. Musikliebhaber:innen erleben im historischen Festsaal des ehemaligen Klosters jeweils um 20 Uhr abwechslungsreiche Konzerte. Die Eröffnung am 10. Juli erfolgt durch den Pianisten Herbert Schuch am Klavier, gefolgt von einem Orchesterkonzert der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz am 12. sowie einem Jazzkonzert am 13. Juli. Es reihen sich der Kammermusikabend am 17. und das Orchesterkonzert des Kammerorchesters Pforzheim am 18. Juli an. Abgerundet wird das stilistisch reizvolle Programm von einem mitreißenden Jazzkonzert mit Peter Vogel & Band am 19. Juli.Beethoven, Brahms, Tschaikowski, Mozart u.v.m.: Bei der neunten Auflage des Konstanzer Musikfestivals präsentieren die Musiker:innen wieder musikalische Leckerbissen. Mit Stücken von Mozart, Reubke und Busoni eröffnet Herbert Schuch am Klavier die Konzertreihe. Zwei Tage später spielt er am Orchesterkonzert der heimischen Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz gemeinsam mit Gülru Ensari am Klavier. Ein Highlight des Abends ist die Uraufführung des KlaVierHändeKonzerts von Frédéric Bolli. Violinistin Ioana Cristina Goicea und Cellist Alexey Stadler runden das Quartett ab. Weiter geht es beim Jazzkonzert mit Festivalleiter Peter Vogel am Klavier und dem charismatischen Sänger Karl Frierson. Meisterwerke von Brahms, Janàček und Beethoven erleben Besucher:innen beim legendären Kammermusikabend mit den Solist:innen Ioana Cristina Goicea, Alexey Stadler und Herbert Schuch. Die drei begeistern auch am darauffolgenden Tag gemeinsam mit dem Kammerorchester Pforzheim mit Werken von Mozart und dem lettischen Komponisten Pēteris Vasks. Als beschwingten Abschluss spielen Peter Vogel & Band frisch arrangierte Melodien aus Jazz- und Popularmusic.Mittwoch, 10. Juli, 20 Uhr | Eröffnungskonzert KlavierabendFreitag, 12. Juli, 20 Uhr | OrchesterkonzertSamstag, 13. Juli, 20 Uhr | JazzkonzertMittwoch, 17. Juli, 20 Uhr | KammermusikabendDonnerstag, 18. Juli, 20 Uhr | OrchesterkonzertFreitag, 19. Juli, 20 Uhr | JazzkonzertWeitere Informationen zum Musikfestival gibt’s auf www.konstanzer-musikfestival.de