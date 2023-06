Konstanzer Musikfestival 2023: Exzellenter MusikGenuss am Bodensee

Hochkarätig, facettenreich, virtuos: Das Konstanzer Musikfestival begeistert vom 12. bis zum 21. Juli im Steigenberger Inselhotel mit einer Mischung aus Klassik, Jazz und Crossover. Musikliebhaber:innen erleben im historischen Festsaal des ehemaligen Klosters jeweils um 20 Uhr Konzerte mit Werken aus fünf Jahrhunderten. Los geht es am 12. Juli mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, gefolgt von einem Klavierabend mit Pianist Aaron Pilsan am 14. sowie einem Jazzkonzert am 15. Juli, einem Kammermusikabend am 19. und einem Orchesterkonzert der Südwestdeutschen Philharmonie am 20. Juli. Abgerundet wird das stilistisch abwechslungsreiche Programm von einem mitreißenden Soulabend mit Karl Frierson und Peter Vogel am 21. Juli.Bach, Brahms, Schumann, Prokofjew u.v.m.: Bei der achten Auflage des Konstanzer Musikfestivals präsentieren die Musiker:innen wieder musikalische Highlights. Mit Stücken von Haydn, Roussel, Mozart und der Uraufführung von Peter Vogels „Stringpatterns“ eröffnen das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim und die preisgekrönten Solist:innen Ioana Cristina Goicea, Peter Vogel und Aaron Pilsan die Konzertreihe. Letzterer widmet sich am zweiten Abend dem Wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, beim dritten Konzert gibt es schwungvollen Jazz von Peter Vogel und seinem Quintett. Weiter geht es am traditionellen Kammermusikabend mit der Violinistin Ioana Cristina Goicea, dem Cellisten Alexey Stadler und dem Pianisten Aaron Pilsan sowie Stücken von Schumann, Franck und Brahms. Meisterwerke von Saint-Saëns, Prokofjew, Schostakowitsch und die Uraufführung neuer Werke des Schweizer Komponisten Frédédric Bolli erleben Besucher:innen beim Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz mit den Solist:innen Ioana Cristina Goicea, Alexey Stadler und Aaron Pilsan. Erstmals dabei ist der international bekannte Jazz- und Soulsänger Karl Frierson, welcher am Finalabend gemeinsam mit Peter Vogel, dem künstlerischen Leiter des Festivals, einen Mix aus Soul, Jazz und klassischen Elementen darbietet.Mittwoch, 12. Juli, 20 Uhr | Eröffnungs-OrchesterkonzertFreitag, 14. Juli, 20 Uhr | KlavierabendSamstag, 15. Juli, 20 Uhr | JazzkonzertMittwoch, 19. Juli, 20 Uhr | KammermusikabendDonnerstag, 20. Juli, 20 Uhr | OrchesterkonzertFreitag, 21. Juli, 20 Uhr | JazzkonzertTipp: Den Konzertabend schon um 18 Uhr mit einem Dinner in der Dominikanerstuber des Inselhotels beginnen. Einfach das jeweilige Konzertmenü über Reservix zum Ticket hinzubuchen und einen anregenden Abend für alle Sinne genießen.Weitere Informationen zum Musikfestival gibt’s auf www.konstanzer-musikfestival.de