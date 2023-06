Konstanzer KulturRadtouren 2023: „Der unbekannte Bodensee“

Termin: Samstag, 24. Juni | 10 Uhr

Treffpunkt: Fahrradstation Kultur-Rädle

Strecken-Infos: ca. 40 km, wenige Steigungen

Tourleitung: Werner Frank

Verbindliche Anmeldung immer bis 18 Uhr am Vortag der jeweiligen Tour beim Kultur-Rädle Konstanz unter T +49 [0]7531 27 310

Veranstalter : Kultur-Rädle / SehWege Konstanz

Kultur-Rädle / SehWege Konstanz Partner: ADFC, Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

An- und Rückreise erfolgen individuell und sind nicht Teil der Veranstaltungen.

Die Touren finden bei überwiegend trockenem Wetter statt und sind für normal geübte Radfahrer gut zu bewältigen.

Preis pro Tour (wenn nicht anders genannt): Gruppengröße ab 5 Personen: 15,- € * p. P. Gruppengröße unter 5 Personen: 20,- €* p. P. * jeweils zzgl. evtl. Kosten für Bahn, Bus, Schiff, Führungen, Eintrittsgelder, Speisen und Getränke

Die Teilnahme an den genannten Gemeinschaftsfahrten erfolgt auf eigene Verantwortung, eigenes Risiko und eigene Kosten (Unfall, Haftpflicht). Den Weisungen der TourleiterInnen ist Folge zu leisten. Änderungen sind vorbehalten.

RadEntdeckungstouren ab Konstanz: Unter dem Motto „Der unbekannte Bodensee“ erkunden Radfreunde und Kulturfans auf fachkundig geführten KulturRadtouren die Vierländerregion Bodensee auf überraschend andere Weise. Faszinierende Anekdoten, kulturelle Highlights und viel Wissenswertes über die Historie: Insgesamt 15 themenspezifische Touren laden von April bis Oktober zu aktivem Genuss sowie einem außergewöhnlichen Mix aus Kultur und Natur ein.Der Bodensee-Radweg feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Insgesamt acht Etappen bilden den 1983 initiierten, rund 260 km langen und mit vier ADFC-Sternen zertifizierten Radweg. Die Strecke ist meist eben und führt großteils am Wasser entlang. Auch Ausbau und Beschilderung sind top: Einfach dem Radler-Symbol mit blauem Hinterrad folgen. Tipp: Sterntouren ab Konstanz – in der StadtSchönheit übernachten und jeden Tag eine neue Etappe fahren.Alle Infos zu den KulturRadtouren und die Broschüre mit der Tourenübersicht sind online unter www.konstanz-info.com/kulturradtouren zu finden. Alles rund ums Thema Radfahren in und um Konstanz gibt’s gebündelt auf www.konstanz-info.com/radfahren Fünf sensationelle Aussichtspunkte in einer Tour: Am ersten Halt oberhalb von Kreuzlingen (CH) reicht der Blick über den Konstanzer Trichter bis zum Gehrenberg auf der anderen Seeseite. Weiter geht es vorbei an Apfelplantagen, Wiesen und Feldern zum zweiten Aussichtspunkt mit einem fantastischen Panorama von Meersburg über die Allgäuer Alpen und bis zum Pfänder in Österreich. Hinter dem Güttinger Wald schweift der Blick zu den Alpengipfeln in Vorarlberg und den Churfirsten in der Schweiz, während der vierte Panoramastandort einen Rundumblick vom Säntis bis in die Glarner Alpen bietet. Die Rückfahrt führt am Bommer Weiher vorbei zu einem letzten Halt bei Schloss Castell mit Sicht weit über den Untersee, den Seerhein und Konstanz.Weitere Infos zum Radfahren am Bodensee auf www.konstanz-info.com/radfahren