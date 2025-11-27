Konstanzer Event-Highlights 2026
Darüber hinaus eröffnet das Asisi-Panorama voraussichtlich im Frühjahr 2026 in Konstanz und wird mit seinem monumentalen Rundbild ein völlig neues, unkopierbares Ausstellungserlebnis schaffen, mit 360-Grad-Aussicht auf das pulsierende Herz der Vierländerregion (D, A, CH, FL). Ebenso begeistern wird die Wiedereröffnung der spektakulären Marienschlucht, die nach 11 Jahren Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stehen wird.
Veranstaltungen (Auszug), u.a.
• 12. – 17.2.: Fasnacht
• März 26: Eröffnung des Asisi-Panoramas
• 28.3.: Eröffnung der legendären Marienschlucht
• 16.4.: 17. Konstanzer Unternehmensfrühstück
• 26.4.: VeloPicknick
• 13. – 17.5.: Landesturnfest
• 29. – 30.5.: Campus Festival
• 29. – 31.5.: Internationale Bodenseewoche + Verkaufsoffener Sonntag
• 13. + 14.6.: Grenzüberschreitender 24h-Flohmarkt
• Juli 26: GuteZeit Festival / ElektroLiebe (Bodenseestadion)
• Juli 26: Sommerkonzerte (Klein Venedig)
• 29.7. – 1.8.: Konstanzer Weinfest
• 5. – 7.8.: Konstanzer Sommernächte
• 8.8.: Konstanzer Seenachtfest
• 12.9.: Grenzüberschreitendes Kinderfest Konstanz/Kreuzlingen
• November 26: 1. Konstanzer Poesie- und Literaturfestival
• Dezember 26: Christmas Garden Insel Mainau
• Dezember 26.: Konstanzer Weihnachtsmarkt
• 31.12.: Silvester an & auf dem Bodensee
Weitere Informationen unter www.konstanz-info.com/top-events