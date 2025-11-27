Kontakt
Konstanzer Event-Highlights 2026

Ein Paradies zu jeder Jahreszeit – die größte Stadt am Bodensee begeistert 2026 mit einzigartigen Highlights und unvergesslichen Veranstaltungen: ob die fröhliche Konstanzer Fasnacht in der fünften Jahreszeit, das Campus Festival, der Flohmarkt, das Landesturnfest, das spektakuläre Seenachtfest im Sommer oder der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt am See im Winter. Neben den großen Veranstaltungen laden zahlreiche außergewöhnliche Erlebnisse dazu ein, Konstanz auf besondere Weise zu entdecken. Neu im Programm sind die klassischen Stadtführungen „Der Konstanzer Stadtteil ‚Paradies‘“, „Stadt – See – Fluss: Konstanz & das Wasser“ und „Ein Blick nach oben – Erker, Bilder & Skulpturen“. Wer es lieber schaurig mag, kann sich bei der inszenierten Führung „Mord im Paradies – Verbrechen und Vergehen im Konstanzer Quartier Paradies“ auf eine mitreißende Tour begeben.

Darüber hinaus eröffnet das Asisi-Panorama voraussichtlich im Frühjahr 2026 in Konstanz und wird mit seinem monumentalen Rundbild ein völlig neues, unkopierbares Ausstellungserlebnis schaffen, mit 360-Grad-Aussicht auf das pulsierende Herz der Vierländerregion (D, A, CH, FL). Ebenso begeistern wird die Wiedereröffnung der spektakulären Marienschlucht, die nach 11 Jahren Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stehen wird.

Veranstaltungen (Auszug), u.a. 
• 12. – 17.2.: Fasnacht
• März 26: Eröffnung des Asisi-Panoramas
• 28.3.: Eröffnung der legendären Marienschlucht
• 16.4.: 17. Konstanzer Unternehmensfrühstück
• 26.4.: VeloPicknick
• 13. – 17.5.: Landesturnfest
• 29. – 30.5.: Campus Festival
• 29. – 31.5.: Internationale Bodenseewoche + Verkaufsoffener Sonntag
• 13. + 14.6.: Grenzüberschreitender 24h-Flohmarkt
• Juli 26: GuteZeit Festival / ElektroLiebe (Bodenseestadion)
• Juli 26: Sommerkonzerte (Klein Venedig)
• 29.7. – 1.8.: Konstanzer Weinfest
• 5. – 7.8.: Konstanzer Sommernächte
• 8.8.: Konstanzer Seenachtfest
• 12.9.: Grenzüberschreitendes Kinderfest Konstanz/Kreuzlingen
• November 26: 1. Konstanzer Poesie- und Literaturfestival
• Dezember 26: Christmas Garden Insel Mainau
• Dezember 26.: Konstanzer Weihnachtsmarkt
• 31.12.: Silvester an & auf dem Bodensee

Weitere Informationen unter www.konstanz-info.com/top-events

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
