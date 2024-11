Konstanzer Event-Highlights 2025

Die fröhliche Konstanzer Fasnacht in der fünften Jahreszeit, das Campus Festival, der grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt, das Seenachtfest im Sommer oder der Weihnachtsmarkt am See im Winter: Konstanz, das pulsierende Herz der Vierländerregion (D, A, CH, FL), bietet zu jeder Jahreszeit einzigartige Highlights. Neben regelmäßigen Angeboten wie Stadtführungen und außergewöhnlichen Erlebnissen , z.B. Segeltörns, Bogenschießen, Floßbau, Eis-Kursen und Führungen inklusive Weinverkostung, laden auch jede Menge große Veranstaltungen das gesamte Jahr über dazu ein, das Leben hier am Bodensee zu genießen und besondere Erinnerungen zu kreieren. Darüber hinaus eröffnet das Asisi-Panorama voraussichtlich im Herbst.2025 feiert die Spitalstiftung Konstanz ihr 800-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie im Jahr 1225 von den Konstanzer Bürgern Heinrich von Bitzenhofen und Ulrich Blarer. Damit ist sie eine der ältesten Bürgerstiftungen Deutschlands und die älteste am Bodensee. Seit ihrer Gründung ist die Stiftung ein wichtiger Teil des öffentlichen Lebens. Schon zu Zeiten des Konstanzer Konzils war sie neben der Versorgung von Bedürftigen auch Arbeitgeber für viele Menschen. Heute liegt der Schwerpunkt auf der Altenpflege.Die ebenfalls 1225 entstandene Spitalkellerei gehört zur Spitalstiftung Konstanz. Sie ist damit die älteste noch existierende Stiftungskellerei Deutschlands. Die Kellerei selbst befindet sich am Eingang der Niederburg, dem ältesten Konstanzer Stadtteil. Zu den Weinbergen gehören die „Konstanzer Sonnenhalde“ und die „Meersburger Haltnau“.Historischer Charme: Im Jahr der Geschichte 2.0 werden 250 Jahre Fasnacht, die 60. Internationale Bodenseewoche, die 40. Regatta der Eisernen, 20 Jahre Katamaran und vieles mehr gefeiert.