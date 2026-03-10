Konstanzer BlumenBälle lassen das Paradies aufblühen
Frühlingsfrische Stadtdekoration: FlowerBalls verzaubern ab sofort Konstanzer Gassen
Während der Winterpause wurden die FlowerBalls in der Werkstatt Seewerk der Caritas Konstanz liebevoll restauriert. Mit viel Engagement und Handarbeit erhielten sie einen neuen Anstrich und frische Farben, bevor sie nun wieder über den Gassen der Altstadt hängen. Ein besonderer Dank gilt den Werkstatthelferinnen und Werkstatthelfern.
Frühlingserwachen in der StadtSchönheit
Mit dem Aufhängen der FlowerBalls beginnt eine Zeit voller paradiesischer Eindrücke und GenussMomente. Cafés und Restaurants beleben die Altstadt, zahlreiche Shopping-Möglichkeiten laden zum entspannten Bummeln ein und die Uferpromenade entschleunigt bei Spaziergängen mit Blick auf den glitzernden Bodensee. Wer einen Blick nach oben auf die BlumenBälle wirft, entdeckt auch die historischen Fassaden mit Erkern, Figuren und alten Zeichen. Bei der Stadtführung „Ein Blick nach oben – Erker, Bilder & Skulpturen“ lassen sich diese Geschichte(n) der Konstanzer Fassaden näher erkunden.
Tipp: Erstmals machen die FlowerBalls zudem einen kleinen Ausflug außerhalb der Altstadt: Als Modellprojekt schmücken sie in diesem Jahr auch ein Einzelhandelsgeschäft (E-Center BAUR) sowie ein Hotel (NIU Flower). Wer Interesse hat, die farbenfrohe Stadtdekoration künftig ebenfalls vor oder in seinem Geschäft in Konstanz zu präsentieren, kann sich bereits für 2027 melden.
Weitere Tipps für besondere Momente im FrühlingsParadiesKonstanz
Start der Campingsaison
Am 15.3. auf den Campingplätzen Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn. Ideal, um schon jetzt eine paradiesische Auszeit zu planen!
Frühlingsbrunch auf der Blumeninsel Mainau
Noch bis 22.3. lädt der Frühlingsbrunch im Restaurant Comturey dazu ein, den Start in den Tag mit Blick auf die blühende Insel zu genießen.
Saisonstart beim Katamaran
Seit 1.3. verbindet der Katamaran Konstanz und Friedrichshafen wieder über den Bodensee. Bis 30.4.2026 laden vergünstigte Frühlingstarife dazu ein, den See entspannt zu überqueren.
VeggieWochen am westlichen Bodensee
Vom 19.3. bis 3.5. laden die VeggieWochen dazu ein, pflanzliche GenussMomente zu entdecken. In Konstanz beteiligt sich die Suppengrün Soup & Salad Bar mit einer vielfältigen Auswahl pflanzlicher Gerichte.
Wiedereröffnung der Marienschlucht
Ab Samstag, den 28.3. ist die Schlucht wieder geöffent, ein Naturabenteuer mit unvergesslichen Ausblicken!
Saison-Start der Bodensee-Schifffahrt & Riesenrad
Ab 3.4. beginnt die neue Saison und eröffnet entspannte Auszeiten auf dem Wasser mit besonderen Blicken auf Konstanz und die Vierländerregion. Am Hafen wartet dann das Riesenrad und sorgt für paradiesische Aussichten von oben.
VeloPicknick Konstanz / Kreuzlingen
Grenzenloses Radvergnügen am 26.4.: Die gemeinsame Tour durch Konstanz und Kreuzlingen verbindet Bewegung, Begegnung und ein genussvolles Picknick.
38. Bodenseefestival „In Bewegung“
Vom 2. bis 25.5.2026 bringt das Festival vielfältige Kulturformate in die Vierländerregion Bodensee und nach Konstanz.
NEU: Aquarellkurs – Paradiesisches KreativErlebnis am See
Am 7.5.2026 um 16 Uhr lädt der Aquarellkurs mit Künstlerin Nadine Heidegger dazu ein, Konstanz kreativ direkt am Bodenseeufer zu erleben.
Sonderausstellung im Rosgartenmuseum
„Die Mosbruggers. Eine Künstlerfamilie am Bodensee“ ist vom 21.5.2026 bis 10.1.2027 zu sehen und eröffnet neue Einblicke in die Kunstgeschichte der Region.
NEU: SUP-Schnupperkurs – Trockenen Fußes übers Wasser
Am 24.5.2026 um 14 Uhr eröffnet der geführte SUP-Schnupperkurs neue Perspektiven auf das BodenseeParadies – ideal für Einsteigerinnen und Einsteiger.
Ausblick: Eröffnung des weltweit einzigartigen Asisi-Panoramas am 22. Mai (geplant)
Weitere Informationen unter www.konstanz-info.com