Konstanzer BlumenBälle

Die farbenfrohen BlumenBälle schmücken nun die historische Konstanzer Altstadt: Die bunten Schmuckstücke laden ein, den Blick nach oben zu richten – und dabei die ein oder andere kunstvoll bemalte Hausfassade zu entdecken. Die BlumenBälle zieren die malerischen Gassen bis in den Herbst hinein und laden Gäste wie Einheimische ein, entspannt zu verweilen und erstklassige Fotos aufzunehmen. Ein besonderes Highlight ist die beliebte Blumenstraße vom Schnetztor bis in die Niederburg.Frühlingserwachen in der Konstanzer Altstadt: Von der Rosgartenstraße über die Hussenstraße bis in den ältesten Stadtteil, die Niederburg, bringen die BlumenBälle mit blauen, weißen und bunten Blüten Farbtupfer in die größte Stadt der Vierländerregion Bodensee. Die zauberhaften Dekorationen schmücken vor allem die Nebengassen und animieren dazu, die historischen Gebäude, kleinen Läden und charmanten Cafés zu entdecken. Für den Wow-Effekt sorgt die rund 650 Meter lange Blumenstraße, die vom Schnetztor bis zum Konstanzer Münster führt.Das Hafenbänkle neben dem Imperiasteg bietet das gesamte Jahr über einzigartige Fotomotive. Von romantischen Blüten rund um Valentin über bunte Herbstblätter bis hin zu Mistelzweigen und Tannengrün im Winter begeistert es mit wechselnden Dekorationen und bunten SinnesImpulsen. Ideal für ein Erinnerungsfoto mit den Liebsten.Hochwertige Boutiquen, das LAGO Shopping-Center, Restaurants mit südlichem Flair, gemütliche Cafés, die Uferpromenade sowie ein facettenreiches Kulturangebot laden zum Flanieren und Genießen ein. Bei Stadtführungen, buchbaren Erlebnissen und spannenden KulturRadtouren lernen Gäste wie Einheimische die Besonderheiten von Konstanz auf besondere Weise kennen. Auch das Theater, die Bodensee Philharmonie, zahlreiche Museen und Galerien sowie die Insel Mainau begeistern mit frischen Ideen und Angeboten für alle Sinne.Weitere Infos rund um Konstanz unter www.konstanz-info.com