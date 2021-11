Konstanzer Adventszeit: LichtZauber, GlücksMomente & FotoMotive

Endlich wieder leuchtende Gassen, Weihnachtsmarkt-Atmosphäre und liebevolle Aktionen für Groß und Klein: Konstanz lädt in diesem Jahr zu einem Lichtermeer am Bodensee ein und bietet neben dem Adventsmarkt im Stadtgarten ab Mitte November zahlreiche Adventsaktionen für alle Sinne. Außergewöhnliche LED-Inszenierungen, der Christmas Garden auf der Insel Mainau, Themen-Stadtführungen, duftende Konstanz-Plätzchen, besondere Wunschaktionen, ein Adventskalender von Gastronomie und Einzelhandel u.v.m. – die Stadt zum See verschönert das Warten auf Christkind, Weihnachtsmann und Co – zahlreiche Foto-Locations inklusive…Konstanz wird zum Adventskalender: Der Konstanzer Einzelhandel und die Gastronomie begleiten mit besonderen Aktionen durch den Advent. Jeden Tag gibt es an einem anderen Ort Angebote und kleine Geschenke zu entdecken, zum Beispiel außergewöhnliche Rabatte auf Mode und Kunst, Gratis-Kaffee oder ein kostenloses Weihnachts-Tiramisu. Alle teilnehmenden Geschäfte und Restaurants haben eine eigene Türchen-Nummer, die online sowie im jeweiligen Schaufenster eingesehen werden kann. Einfach sich selbst oder den Liebsten eine Freude machen und vorbeischauen. „Auf die Plätzchen, fertig, los“ heißt es zudem in der Paradies Bäckerei. Dort gibt es ab Anfang Dezember Konstanz-Plätzchen – mit Liebe gebacken und dem Stadtwappen versehen. Einfach vorbeischauen, Leckereien genießen und verschenken!Funkelnde Bäume, eine Million Lichter, liebevolle Dekoration: Die Konstanzer Weihnachtssterne über den historischen Gässchen der Innenstadt werden in diesem Jahr unterstützt von einem imposanten Weihnachtsbaum mit einem historischen Pferdeschlitten zum Reinsetzen auf der Marktstätte und Lichterketten bringen Bäume rund um den Hafen zum Strahlen. Direkt daneben lädt das Mistel-Bänkle am Bodenseeufer dazu ein, dem Vorweihnachtstrubel kurz zu entkommen, das See- und Alpenpanorama zu genießen und Fotos zu machen. Das Weihnachtsschiff im Hafen begrüßt mit gastronomischem Angebot zu Genuss auf dem Bodensee in romantischer Atmosphäre. Highlight wird der Adventsmarkt im Stadtgarten ab 18.11. mit seinen traditionellen Hütten, duftenden Leckereien sowie zahlreichen Geschenkideen inmitten eines stimmungsvollen Lichtermeers. Gleichzeitig erstrahlt das LAGO: Inspiriert vom Stadtzoo „Ménagerie du Jardin des Plantes“ und mit viel Liebe zum Detail erwartet die BesucherInnen festlicher Weihnachtsglanz mit pompösem Schmuck und edlen Farben. Exotische Tiere in besonderem Gewand verzaubern die Korridore in außergewöhnliche Weihnachtswelten. Eine faszinierende Reise – inklusive spannender Inspirationen für das Fashionpublikum und unzähliger weihnachtlicher Fotolocations.: Das magische Leuchten im Christmas Garden auf der Insel Mainau lädt ab 24.11. dazu ein, in magisch-festlicher Atmosphäre durchzuatmen. Ein zwei Kilometer langer Rundweg führt BesucherInnen in eine funkelnde Märchenwelt mit zahlreichen glitzernden Illuminationen.Jetzt Wunsch-ErfüllerIn werden: Der leuchtende Weihnachtsbaum vor Edeka (Ecke Bodanstraße / Rosgartenstraße) verwandelt sich ab 29.11. zum Wunschbaum. Bei dieser Aktion im Rahmen von „1 Stadt, 1 Team" werden Wünsche zweier karitativen Einrichtungen erfüllt. Die Wünsche werden dazu an den Weihnachtsbaum gehängt und KonstanzerInnen haben anschließend die Möglichkeit, diese als Christkind oder Weihnachtsmann zu erfüllen. Übrigens: Zwei Fahrradkuriere werden bald zum Weihnachtskurier und sind in der Adventszeit mit Weihnachtsmütze sowie festlich dekoriertem Lastenrad unterwegs.Geheimnisse rund um die Weihnachtsszeit und Rauhnächte lüften: Das Konstanzer Kaufmannspaar nimmt in diesem Jahr erstmalig mit auf spannende Rundgänge durch die Altstadt und erzählt von typischen Traditionen der Weihnachtszeit sowie gefährlichen Nächten zum Jahresende. Wundersames erfahren und auf ganz stimmungsvolle Art und Weise auf diese besondere Zeit einstimmen… Weitere Silvester-Ideen unter www.konstanz-info.com/... Weihnachtliche Meisterwerke: Seit 500 Jahren ist es am Bodensee Tradition, im Advent Krippen aufzustellen. Im neuen Wegweiser sind einige der schönsten Krippen für das Jahr 2021 zusammengefasst. Auch die holzgeschnitzte Konstanzer Weihnachtskrippe im Zunftsaal des Rosgartenmuseums und die ländliche Krippenlandschaft mit Christkind-Spieluhr in der Dettinger Kirche St. Verena begeistern Groß und Klein.Auch ein Blick in die Region lohnt sich – zum Beispiel zur authentischen Radolfzeller Weihnachtskrippe aus Istres oder zur wöchentlich umgestalteten Krippe in Aach vor dem Hintergrund der Hegaulandschaft und des Aacher Stadtbildes. Weitere Informationen zu allen Adventsaktionen unter www.konstanz-info.com/winterseeleuchten