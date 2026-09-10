Konstanz After Work startet mit neuem Tower-Hopping aus der Sommerpause
Mit Arbeitskollegen, Freunden oder dem Lieblingsmenschen lässt sich der After-Work-Abend zum Beispiel am Schnetztor starten. Von dort führt der Weg durch die Blumenstraße mit ihren Flowerballs: Auf rund 650 Metern verbindet sie das Schnetztor mit der Niederburg, dem ältesten Stadtteil von Konstanz. Weiter geht es Richtung Seerhein, wo rechts der Rheintorturm und links der Pulverturm emporragen und die historische Stadtsilhouette prägen. Dort, am Rheinkilometer 0, lässt sich der Abend direkt am Wasser genießen.
Kulinarisch ist beim Tower-Hopping einiges geboten: Am Schnetztor warten unter anderem Blätzle-Secco, eine Aperol-Bar und Caipi-Bowle. Am Rheintorturm gibt es für fünf Euro ein Getränk plus drei Blätterteigteilchen sowie Eintritt in die Sonderausstellung Emil Betzler. Im Pulverturm sorgen Niederburg-Secco und Wurstsalat im Glas für den passenden FeierabendGenuss zwischen Altstadt, Türmen und spätsommerlicher Stimmung.
Einfach vorbeikommen und von Turm zu Turm ziehen!
Weitere Infos unter: www.konstanz-info.com/after-work
Tipp: Wer nach dem After-Work-Abend tiefer in die Geschichte der Konstanzer Türme eintauchen möchte, kann beim Erlebnis „Türme & Fasnacht“ weiter auf Entdeckungstour gehen. Am 26. September werden Teilnehmende vom Rheintorturm mit Fasnachtsmuseum über den Pulverturm bis zum Schnetztor geführt. Das Angebot verbindet Stadtgeschichte mit der bunten Welt der Konstanzer Narrengesellschaften. Im Preis enthalten sind Führungen in den drei Türmen, fachkundige Einblicke sowie ein Glas Wein oder ein alkoholfreies Getränk im Pulverturm.