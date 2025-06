Kühler Spaß & Kopf trotz Sommerhitze: 5 Tipps zur Abkühlung in Konstanz

Ob ein Sprung ins erfrischende Nass, ein schattiges Plätzchen in der Altstadt oder eine kühle Brise bei einer Bootstour – Konstanz bietet zahlreiche Möglichkeiten, um an heißen Sommertagen einen kühlen Kopf zu bewahren und Spaß zu haben. Einfach inspirieren lassen und den Sommer entspannt genießen!Erfrischung pur versprechen die fünf Konstanzer Strandbäder – vom zentrumsnahen Rheinstrandbad über das beliebte Hörnle bis zu den Strandbädern in den malerischen Vororten. Hier finden alle ein Plätzchen im Schatten, um das kristallklare Wasser zu genießen. Abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten wie Beachvolleyball und Stand-Up-Paddling, der direkte Seezugang und die ausgedehnten Liegeflächen sorgen für grenzenlose Sommerfreude, inklusive einzigartiger SinnesImpulse!Die naturnahen Campingplätze Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn bieten ideale Bedingungen für heiße Sommertage: direkte Seezugänge zur Abkühlung, schattige Plätze unter Bäumen und jede Menge Erholung mitten in der Natur. Ein Urlaub direkt vor der Haustüre...Ob direkt am Bodensee, unter schattigen Kastanien oder mitten im kühlen Wald: Die schönsten Biergärten der Vierländerregion laden dazu ein, den Sommer genussvoll zu erleben – mit erfrischenden Getränken, regionaler Küche, einer kühlenden Brise und jeder Menge Seeblick. Zudem laden von der Marktstätte über die Altstadt und den Münsterplatz bis in die Niederburg zahlreiche Eisdielen dazu ein, sich an heißen Sommertagen mit cremigem Eis, frischen Früchten und feinsten Sommerkreationen eine köstliche Erfrischung zu gönnen.Wassersportfans kommen beim SUP, Kanu- oder Tretbootfahren ebenso auf ihre Kosten wie Segel- oder Tauchbegeisterte. Wer es gemütlicher mag, genießt bei einer Schifffahrt die frische Seebrise – ob mit Fähre, Katamaran oder Ausflugsschiff.Tipp: Für Neugierige bietet das Schnuppersegeln einen spannenden Einstieg ins Segelvergnügen: konstanz-info.com/event/neu-schnuppersegelnIm Archäologischen Landesmuseum erwartet Besucher:innen die beeindruckende Dauerausstellung „Pfahlbauten“, die faszinierende Einblicke in das UNESCO-Welterbe bietet. Im Rosgartenmuseum gibt es zudem die neue Sonderausstellung „Maskeraden – als die Fasnacht noch Fasching hieß“ zu entdecken – eine Zeitreise durch die Geschichte der fünften Jahreszeit. Die perfekte Abwechslung an heißen Sommertagen!Für alle, die Shopping und Erfrischung kombinieren möchten, ist das LAGO Shopping-Center die perfekte Adresse: klimatisiert, zentral gelegen und mit einer großen Auswahl an Shops. Danach geht’s ins ebenfalls angenehm gekühlte Kino oder direkt auf die Rooftop-Bar, um mit einem eiskalten Getränk den Tag entspannt ausklingen zu lassen – mit Blick über Stadt, See und Alpen.Eine Vielzahl an Brunnen und Wasserspendern in und um Konstanz erfrischt mit kühlem, kostenfreiem Trinkwasser für unterwegs. Eine Übersicht gibt’s hier: https://www.konstanz-info.com/... Weitere Infos: https://www.konstanz-info.com/sommer