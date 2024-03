Jubiläum: 1300 Jahre Insel Reichenau & ein besonderes Jahr der Geschichte in Konstanz

2024 feiert die bei Konstanz gelegene Insel Reichenau unter dem Motto „Wir knüpfen ein Band“ ein besonderes Jubiläum: Im Jahr 724 gründete der Wanderbischof Pirmin das Kloster auf der Insel, seit 2000 ist sie UNESCO-Weltkulturerbe, 2024 wird das Kloster Reichenau 1300 Jahre alt. Die Schätze des Klosters sind an Originalschauplätzen auf der Insel selbst sowie vomin einer Großen Landesausstellung in Konstanz zu sehen. Ergänzend lädt Konstanz das gesamte Jahr über dazu ein, in die beeindruckende Geschichte der Stadt einzutauchen.Die Klosterinsel Reichenau feiert Jubiläum und Konstanz feiert mit: Ab demist die Große Landesausstellung „Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“ im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz zu sehen. Mit rund 250 Exponaten, darunter kostbarste Leihgaben wie Handschriften aus dem UNESCO-Weltdokumentenerbe, ist sie eine der beeindruckendsten Sonderausstellungen Europas.Als bedeutsames Zentrum für Kultur und Politik sowie große europäische Wissens- und Ideenquelle beherbergte das Kloster Reichenau im 10. und 11. Jahrhundert eine einflussreiche Malschule. Die wertvollen Prachthandschriften, die im Reichenauer Skriptorium erstellt wurden, werden nun, nach Jahrzehnten erstmals wieder, in einer Ausstellung präsentiert. Zu sehen ist auch das „Verbrüderungsbuch“ der Abtei Reichenau, in das Personen eingetragen sind, die in die Gebete der Mönche eingeschlossen wurden. Informationen zu den europaweiten Beziehungen der Abtei und den Lebensbedingungen der Mönche ergänzen die Ausstellung. Einfach vorbeikommen, entdecken und begeistern lassen!Amlädt das Badische Landesmuseum zur Pressekonferenz im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg ein. Ein exklusiver Presse-Preview-Tag findet amstatt. Journalist:innen erhalten Informationen zur und Einblicke in die Ausstellung. Die Akkreditierung für die Termine ist bis zumüber die Pressereferentin des Badischen Landesmuseums, Natalia März, an presse@landesmuseum.de möglich. Weitere Informationen sind unter www.landesmuseum.de/presse zu finden.Das Ticket für die Große Landesausstellung ermöglicht auch den Besuch der Dauerausstellung des Archäologischen Landesmuseums sowie der Sonderausstellung „Archäologie & Playmobil – Mönche, Mission, Abenteuer“.Geführte Rundgänge finden jeden Samstag und Sonntag (in den Pfingst- und Sommerferien Baden-Württembergs auch freitags) sowie an Feiertagen im Archäologischen Landesmuseum statt. Außerdem wird eine eigens entwickelte App angeboten, die Informationen zur Ausstellung, zu Sehenswürdigkeiten auf der Insel Reichenau, zum Klosteralltag und ein historisches Hörspiel enthält. Sie ist ab 19. April hier verfügbar: www.ausstellung-reichenau.de 2024 steht in Konstanz unter dem Motto „Jahr der Geschichte“ : Die StadtSchönheit bietet neben der Großen Landesausstellung zahlreiche weitere Möglichkeiten, in die Historie der Stadt einzutauchen. Amüsant-informative Stadtführungen , geführte Radtouren zur Insel Reichenau und KulturRadtouren in die Region, Sehenswürdigkeiten wie das Konzil, die Imperia und das Münster, facettenreiche Wandmalereien und Museen wie das Rosgartenmuseum , das Hus-Haus u.v.m. machen die Geschichte erlebbar. Parallel feiern gleich drei Hotels ihr 150-jähriges Bestehen: das Hotel Barbarossa in drei mittelalterlichen Bürgerhäusern, das Hotel Halm mit dem imposanten Maurischen Saal und das Steigenberger Inselhotel in den Mauern eines ehemaligen Dominikanerklosters.Ganz neu und attraktiv dieses Jahr: Amfinden Zeppelinflüge ab Konstanz statt. Die Rundflüge mit einmaliger Aussicht führen über die Klosterinsel Reichenau und das ehemalige Dominikanerkloster, heute Steigenberger Inselhotel, in Konstanz. In diesem wurde übrigens der Erfinder des Luftschiffs, Ferdinand Graf von Zeppelin, 1838 geboren.Weitere Infos rund um das Jahr der Geschichte 2024 auf www.konstanz-info.com/jahr-der-geschichte