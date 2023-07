Insel- & Vulkanhopping am Westlichen Bodensee: KegelSpiel & WasserSchätze

Formen, Farben, Faszination: Grüne Inseln und Halbinseln, eindrucksvolle Vulkankegel, kristallklares Wasser, malerische Panoramablicke auf Bodensee und Alpen, die einzigartige Flora & Fauna und der kulturelle Reichtum laden am Westlichen Bodensee dazu ein, diese besondere Landschaft beim Insel- und Vulkanhopping zu entdecken. Ob mit dem Kanu, dem Kajak, dem SUP, der Solarfähre, dem Schiff, zu Fuß, per Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Einfach loshoppen, Konstanz und die Region auf neue Weise erleben und bleibende Erinnerungen schaffen …Versteckt, urban, historisch bedeutsam, naturbelassen oder beliebtes Ausflugsziel: Die Inseln und Halbinseln am Westlichen Bodensee sind ebenso facettenreich wie faszinierend – und stets umgeben vom „flüssigen Gold“ der Region, dem blau-grünen Wasser des Bodensees und Rheins. Von kulturellen Schätzen wie der UNESCO-Welterbe- und Gemüseinsel Reichenau oder der Klosterinsel Werd über artenreiche Naturschutzgebiete wie die Halbinsel Mettnau mit der vorgelagerten Liebesinsel und die malerische Landzunge Bodanrück mit ausgedehnten Wiesen und Wäldern bis hin zur Halbinsel Höri, dem Anbaugebiet der Delikatess-Zwiebel Höri-Bülle, und duftenden Blütenmeeren auf der Insel Mainau laden sie alle zu facettenreichen EntdeckerTouren mit den Liebsten ein.Der Bodensee ist Lebensraum für rund 300 Vogelarten, die hier ihre Heimat haben oder auf ihrer Wanderung eine Pause einlegen. Das Wollmatinger Ried ist mit 767 ha das größte Naturschutzgebiet am deutschen Bodenseeufer und bietet somit eine großartige Möglichkeit, bei Führungen, auf eigene Faust auf dem Infopfad oder bei Vogelschau-Fahrten vom Wasser aus diese Vogelvielfalt zu beobachten. Weitere Infos unter www.nabu-bodenseezentrum.de Die längst erloschenen Vulkane der Hegauer Vulkanlandschaft, wie zum Beispiel der Hohentwiel, bieten die Möglichkeit, sich von Top-Ausblicken über den Bodensee und die Alpen inspirieren zu lassen. Heute lädt jeder von ihnen auf seine eigene Art zu besonderen Erlebnissen ein. Ob gemeinsame Burgbesichtigungen, actionreiche Mountainbike-Abenteuer, E-Bike-Touren, Ausflüge mit dem Kanu, aussichtsreiche Wanderungen auf den Premiumwanderwegen des „Hegauer Kegelspiels“ oder dem „SeeGang“, Spiel und Spaß auf einem der Erlebnishöfe oder genussvolle Stunden bei regionalen Spezialitäten in Restaurants, Weingütern und Cafés – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Aktivitäten für Familien und Abenteuerlustige, von Wanderwegen bis zu Wassererlebnissen, gibt es auf bodenseewest.eu/aktiv Ein guter Ausgangspunkt für Abenteuer rund um Konstanz und den Westlichen Bodensee bieten der Vier-Sterne-Campingplatz Klausenhorn und der naturnahe Campingplatz Litzelstetten-Mainau . Beide Campingplätze sind ECOCAMPING-zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Direkt am Bodensee gelegen, erholsam und erfrischend kühl.Augmented Reality auf dem Hohentwiel. In der App „Monumente 3D“ lässt sich Deutschlands größte Burgruine wie in einem Videospiel als virtuelles Modell erkunden und bereichert den Besuch vor Ort mit Audiotouren, Informationen zur Pflanzen- & Tierwelt, Porträts historischer Persönlichkeiten und spannender Geschichte an rund 40 Wissensstationen. Weitere Informationen dazu auf www.festungsruine-hohentwiel.de Mehr dazu auf www.konstanz-info.com/insel-und-vulkanhopping