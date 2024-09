Herbstliche Schifffahrten auf dem Bodensee

Traumhaftes Panorama, sanfte Wellen und warme Farben: In der goldenen Jahreszeit laden die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) vomzu den „ Rundfahrten im Herbst “ ein. Jeden Samstag legen die Schiffe jeweils umin Konstanz ab. Neben den intensiven Farben der Herbstlandschaft erleben Fahrgäste den wunderschönen Blick auf das weiß gezuckerte Alpenpanorama. Einfach anmelden, den besonderen Glanz der Herbstzeit eine Stunde lang auf dem Bodensee genießen, eine Auszeit vom Alltag nehmen und die Seele entspannt baumeln lassen.Lust, Konstanz anschließend aus ganz neuen Perspektiven zu erleben? Der Stadtrundgang mit dem Nachtwächter nimmt immer donnerstags und vomauch samstags mit auf lebendige Zeitreise.Grenzen überwinden und den besonderen Teil des Bodensees erkunden: Die Schweizerische Schifffahrtgesellschaft Untersee und Rhein (URh) schickt ihre Flotte an den 5 Wochenenden vomauf Rundkurse in der westlichen Bodenseeregion . Die sieben Anlegestellen werden jeweils viermal täglich angesteuert, die Devise dabei lautet: Hop on, hop off – mit dem Tagesticket ist der Zu- und Ausstieg den gesamten Tag über jederzeit möglich. So eröffnet sich die Möglichkeit, nach Belieben zwischen den Fahrten Ausflugsziele zu besuchen, ein Stück zu wandern oder mit dem Rad zu fahren. Einfach ausprobieren!Amfindet das Gräfliche Schlossfest auf der Blumeninsel Mainau statt. Das im 18. Jahrhundert erbaute Barockschloss Mainau öffnet seine Türen und präsentiert ein facettenreiches Programm mit Vorträgen zu Mode, Weinproben, Lesungen, Konzerten und Modenschauen.Genuss-Fans kommen im Herbst voll auf ihre Kosten. Bei den BodenseefischWochen vombietet sich die Möglichkeit, neben klassischen Fischgerichten auch neue Kreationen aus frischem Wildfang kennenzulernen. Die WildenWochen vomverwöhnen mit kreativen Wildmenüs aus den heimischen Wäldern. Auf dem Wasser kombinieren Genussfahrten zahlreiche anregende Sinnesimpulse.5. + 6.10., 12. + 13.10., 19. + 20.10., 26. + 27.10. und 2. + 3.11.Jeden Samstag, 19.10. – 23.11., 13.30 & 15.30 UhrJeden Donnerstag, 19 Uhr, Treffpunkt: MünsterZusätzlich samstags, 19.10. – 23.11., 17 Uhr, Treffpunkt: MünsterWeitere Infos und Herbsterlebnisse unter www.konstanz-info.com/herbst