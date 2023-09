Herbstliche Schifffahrten auf dem Bodensee

Atemberaubende Atmosphäre, spannende Erlebnisse, anregende SinnesImpulse, warme Farben: Die herbstliche Kombination aus Verzauberndem und Verträumtem legt einen besonderen Glanz über Konstanz. In der goldenen Jahreszeit laden die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) vom 21. Oktober bis 18. November zu den „Rundfahrten im Herbst“ ein. Jeweils samstags um 13.30 und 15.30 Uhr heißt es im Konstanzer Hafen „Leinen los!“, wenn die Schiffe zu den einstündigen Fahrten aufbrechen. Die buntbelaubten Ufer und schneebedeckten Alpengipfel stets im Blick, das Rauschen der Wellen unterm Bug und die milde Herbstsonne im Gesicht – ideal, um einfach mal entspannt die Seele baumeln zu lassen.An Land nehmen amüsant-informative Stadtführungen an diesen Tagen mit auf lebendige Zeitreisen – bei der inszenierten Themenführung mit dem Nachtwächter erleben Wissbegierige Konstanz aus neuer Perspektive. Einfach an Bord kommen, die angenehmen Temperaturen am Bodensee genießen und den goldenen Herbst in Konstanz mit allen Sinnen erleben…Fünf Wochenenden, zwei Länder, ein See: Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) verlängert ebenfalls die Saison in den goldenen Herbst hinein und schickt ihre Flotte auf Rundkurs in der westlichen Bodenseeregion. Die sieben Anlegestellen werden jeweils viermal täglich angesteuert, die Devise dabei lautet: Hop on, hop off – mit dem Tagesticket ist der Zu- und Ausstieg den gesamten Tag über jederzeit möglich. So eröffnet sich die Möglichkeit, nach Belieben zwischen den Fahrten Ausflugsziele zu besuchen, ein Stück zu wandern oder mit dem Rad zu fahren. Einfach mal ausprobieren.Am 8. Oktober lockt der Verkaufsoffene Sonntag mit AltstadtFlohmarkt sowie Bio- & Regionalmarkt Shopping- und Genussverliebte in die malerische Konstanzer Innenstadt. Zu entdecken gibt es frische Modetrends, saisonale Produkte, einzigartige Second-Hand-Schätze u.v.m.GenussFans kommen im Herbst voll auf ihre Kosten. Bei den BodenseefischWochen vom 11. September bis zum 8. Oktober bietet sich die Möglichkeit, neben klassischen Gerichten auch Neues kennenzulernen und die WildenWochen vom 16. Oktober bis zum 26. November verwöhnen mit kreativen Wildmenüs aus den heimischen Wäldern.Auf dem Wasser kombinieren Genussfahrten im Oktober und November zahlreiche anregende SinnesImpulse.7. + 8.10., 14. + 15.10., 21. + 22.10., 28. + 29.10. & 4. + 5.11.21. + 28.10. & 4. / 11. / 18.11.um 13.30 + 15.30 Uhr21. + 28.10. & 4. / 11. / 18.11.17 Uhr, Treffpunkt: MünsterWeitere Infos und Herbsterlebnisse unter www.konstanz-info.com/herbst