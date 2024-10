Herbst-Highlights, sonnige Rundfahrten & HerbstHopping

Die herbstliche Kombination aus Zauberhaftem und Verträumtem legt einen besonderen Glanz über die größte Stadt am Bodensee. Schifffahrten mit Blick auf bunte Ufer und weiße Alpengipfel, leuchtende Blüten auf der Blumeninsel Mainau, erlesene Gerichte aus heimischem Wild und Wanderungen durch die sich wandelnde Natur bieten Inspiration für alle Sinne. Lebendige Zeitreisen bei Stadtführungen und in Ausstellungen, Highlights wie die Konstanzer Museen, das Riesenrad, das SEA LIFE u.v.m. runden den Kultur-Natur-Mix ab.In der goldenen Jahreszeit laden die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) vomzu den „Rundfahrten im Herbst“ ein. Jeden Samstag legen die Schiffe umin Konstanz ab. Neben den intensiven Farben der Herbstlandschaft und den sanften Wellen des Bodensees erleben Fahrgäste den wunderschönen Blick auf das weiß gezuckerte Alpenpanorama. Einfach anmelden, den besonderen Glanz der Herbstzeit eine Stunde lang auf dem Bodensee genießen, eine Auszeit vom Alltag nehmen und die Seele entspannt baumeln lassen. Lust, Konstanz anschließend aus ganz neuen Perspektiven zu erleben? Der Stadtrundgang mit dem Nachtwächter nimmt immer donnerstags und vomauch samstags mit auf lebendige Zeitreise.Per Schiff Grenzen überwinden: Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) verlängert die Saison. Die insgesamt acht Anlegestellen werden beim HerbstHopping jeweils viermal täglich angesteuert und können per „Hop on, hop off“ ganztägig genutzt werden. Die Tickets gelten datumsunabhängig und sind somit an jedem HerbstHopping-Tageinlösbar. Die Fahrradbeförderung ist inklusive – insofern kann der Tag nach Belieben per Schiff, mit dem Rad oder zu Fuß gestaltet werden.Der Herbst in Konstanz ist angenehm mild und macht Lust auf Ausflüge im Freien. Wanderungen auf den Premiumwanderwegen „ SeeGang “ und „ Hegauer Kegelspiel “ sowie romantische Herbstspaziergänge durch den verträumten Lorettowald oder in die gelb und rot gefärbten Weinberge bieten anregende Inspirationen für alle Sinne.Konstanz begeistert mit stimmungsvollen Freizeitideen für die gesamte Familie. Eine Fahrt mit dem Riesenrad am Hafen oder der Besuch im SEA LIFE bieten besondere Fotomotive. Gemütliche Cafés, exzellente Restaurants und urige Weinstuben verwöhnen mit hochwertigen Herbstgerichten, auf den Wochenmärkten verführen frische Produkte direkt aus der Region die Gaumen und die malerische Altstadt lädt zum Einkaufsbummel im LAGO Shopping-Center sowie den über 400Einzelhandelsgeschäften ein. Fesselnde Theaterinszenierungen, eine große Auswahl an Konzerten wie die der Bodensee Philharmonie , Museumstouren und entspannende Auszeiten in der Bodensee-Therme sorgen für besondere Genussmomente.Die WildenWochen verwöhnen bis zum 24. November mit kreativen Wildmenüs aus den heimischen Wäldern rund um den Westlichen Bodensee. In Konstanz laden das Seerestaurant des Steigenberger Inselhotels , das Restaurant Hafenhalle und das Restaurant Suppengrün soup & salad bar zum gemütlichen Schlemmen und Genießen der WildKreationen ein. Auf dem Wasser kombinieren Genussfahrten im Oktober und November zahlreiche anregende SinnesImpulse.Großes Finale von „Welterbe des Mittelalters – 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“, nur noch bis zum 20.10. im Archäologischen LandesmuseumBuntes Farbenmeer aus Chrysanthemen im Palmenhaus der Insel Mainau, bis zum 20.10.Jeden Donnerstag, 19 Uhr, Treffpunkt: Münster Zusätzlich samstags, 19.10. – 23.11., 17 Uhr, Treffpunkt: Münster19. + 20.10., 26. + 27.10. und 2. + 3.11.Jeden Samstag, 19.10. – 23.11., 13.30 & 15.30 Uhr Konstanzer Unternehmensfrühstück DAS Netzwerkevent am Bodensee mit Vortrag eines Top-Speakers, Kontakten zu Vertreter:innen aus der Wirtschaft und anderen Unternehmer:innen. Erstmals im Glorious Garden auf dem LAGO-Dach, 7.11. Wir schaffen was! Arbeitswelten in der Kunst am Bodensee Im Rosgartenmuseum, bis zum 05.01.2025Die Fotografin Lea Röwer porträtiert sich selbst in Alltagssituationen und Ausnahmezuständen, schält unterschiedliche Facetten von sich ab, die dann zum Bild eines wandelbaren Selbst werden. In der Kunsthalle Neuwerk, Donnerstag bis Sonntag, 10.10. – 20.10.Weitere Infos und Herbsterlebnisse unter www.konstanz-info.com/herbst